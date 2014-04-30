هكذا عاد "رجل الثلج" للظهور في الرياض .. هنا الرقم القياسي وأصل الأسطورة

احتفى السكان بتساقط "البَرَد" المنهمر فجأةً وصنعوا المجسمات وتداولوها إلكترونياً

احتفى سكان الرياض، أمس، بحبات البَرَد التي انهمرت عليهم فجأةً، فصنعوا عديداً من المجسمات المشابهة لرجل الثلج الشهير، وتداولوا تلك الصور على مواقع التواصل الاجتماعي الشهيرة "تويتر وفيس بوك وإنستجرام"؛ حيث لاقت تفاعلاً كبيراً من باقي سكان السعودية.

وكان البَرَد قد انهمر، أمس، على الرياض في ساعةٍ متأخرةٍ من الليل؛ وذلك بعد تقلبات مناخية مختلفة شهدتها العاصمة السعودية خلال الأيام الثلاثة الماضية.

ورغم أن صناعة رجل الثلج مرتبطة بفصل الشتاء، وبتساقط الثلوج، إلا أن كمية البَرَد الكثيفة التي تساقطت أمس، منحتهم الفرصة ليحتفوا به على طريقتهم الخاصّة؛ حيث سارعوا في عمل أشكال متنوّعة له تعبيراً عن الفرحة بهذه الأجواء المناخية.

تاريخياً؛ تعود أسطورة رجل الثلج - وفق مصادر متنوعة - إلى مومياء لمقاتل تاريخي، عاش قبل 5300 سنة في أوروبا، ووُجدت جثته متجمّدة ومحفوظة في جبال الألب، ووجدوا معه فأساً وخنجراً - سكيناً - وجعبة فيها 14 رمحاً.

وفي سنة 2008 قام العلماء بكشف التسلسل الجيني للميتاكوندريا في رجل الثلج، وتبيّن أنه ينتمي إلى سلالة ليس لها مثيل في سكان أوروبا الحاليين "هذا الرجل ينتمي إلى سلالة بشرية حديثة Homo sapiens، لكنها منقرضة".

ويشير موقع ويكيبيديا الشهير، إلى أن الرقم القياسي لأكبر رجل ثلجي في العالم تمّ تسجيله عام 2008م في أمريكا، وبلغ طوله تقريباً 37 متراً، وبوزن هائل تجاوز الـ ٤ ملايين كيلو جرامات.