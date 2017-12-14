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حادث مغسلة السيارات بمكة .. 3 أطفال كانوا يترقبون والدهم

شقيق المتوفى يكشف لـ"سبق" ملامح حياة أخيه ومصير أبنائه

روى شقيق ضحية فاجعة مغسلة السيارات بمكة المكرّمة، تفاصيل عن حياة شقيقه الذي تُوفي نتيجة إطار مركبة تعرّضت للانقلاب على مقربة من المغسلة التي كان يُوجد بها، حيث اخترق جدار المغسلة ليصرع شقيقه على الفور.

وقال "حمزة"؛ شقيق المتوفي "ماهر بن ساعد القرشي"؛ لـ"سبق": فوجئنا صباح يوم الثلاثاء الماضي، بنبأ وفاة أخينا حيث كان آخر لقاء به قُبيل الحادثة بساعات عندما أخبرني أنه سيذهب إلى أخذ أطفاله الثلاثة من طليقته للتنزه بهم في ذلك اليوم، إلا أن القدر حال بينه وبين رؤية أطفاله.

وأضاف: يعمل شقيقي في رئاسة شؤون الحرمين، ويسكن مع والدته بعد أن انفصل عن زوجته قبل سنوات، حيث أكبر أبنائه يبلغ من العمر 12 عاماً وأصغرهم ست سنوات، ويعيشون مع طليقته، واعتاد على أخذهم بين الحين والآخر للتنزه بهم وقضاء أغلب أوقاته معهم.

وأردف: لم يكن أمامنا سوى الصبر والاحتساب، أمام فاجعة موت أخينا، حيث ترك خلفه أطفالاً بحاجة إلى رعاية، فضلاً عن أنه مُطالب بديون مالية قاربت 300 ألف ريال.

وكانت "سبق" قد انفردت بنشر تفاصيل الخبر من حينه، الثلاثاء الماضي، تحت عنوان: "نهاية غير متوقعة.. إطار مركبة يطير مخترقاً جدار مغسلة ويصرع شخصاً بمكة"، جاء فيه أن شخصاً كان داخل مغسلة سيارات بحي الشرائع بمكة المكرّمة صباح الثلاثاء، وبينما هو جوار مركبته لمتابعة غسلها فُوجئ بإطار مركبة أرداه قتيلاً على الفور.

وبحسب المعلومات، فإن سيارة من نوع "كورولا" تعرّضت للانقلاب على الطريق الرابط بين مخططات الشرائع وحي الراشدية، حيث فقد صاحبها السيطرة عليها؛ ما أدّى إلى انحرافها واستقرارها جوار مغسلة سيارات.

وأدّى الحادث إلى خروج أحد إطارات المركبة ليخترق جدار المغسلة الحديدي ويصيب الشخص الذي كان موجوداً داخل المغسلة وأردته قتيلاً، جوار مركبته من نوع "وانيت" التي كانت تخضع للغسل.

مكة المكرمة إطار سيارة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حادث مغسلة السيارات بمكة .. 3 أطفال كانوا يترقبون والدهم
سبق

روى شقيق ضحية فاجعة مغسلة السيارات بمكة المكرّمة، تفاصيل عن حياة شقيقه الذي تُوفي نتيجة إطار مركبة تعرّضت للانقلاب على مقربة من المغسلة التي كان يُوجد بها، حيث اخترق جدار المغسلة ليصرع شقيقه على الفور.

وقال "حمزة"؛ شقيق المتوفي "ماهر بن ساعد القرشي"؛ لـ"سبق": فوجئنا صباح يوم الثلاثاء الماضي، بنبأ وفاة أخينا حيث كان آخر لقاء به قُبيل الحادثة بساعات عندما أخبرني أنه سيذهب إلى أخذ أطفاله الثلاثة من طليقته للتنزه بهم في ذلك اليوم، إلا أن القدر حال بينه وبين رؤية أطفاله.

وأضاف: يعمل شقيقي في رئاسة شؤون الحرمين، ويسكن مع والدته بعد أن انفصل عن زوجته قبل سنوات، حيث أكبر أبنائه يبلغ من العمر 12 عاماً وأصغرهم ست سنوات، ويعيشون مع طليقته، واعتاد على أخذهم بين الحين والآخر للتنزه بهم وقضاء أغلب أوقاته معهم.

وأردف: لم يكن أمامنا سوى الصبر والاحتساب، أمام فاجعة موت أخينا، حيث ترك خلفه أطفالاً بحاجة إلى رعاية، فضلاً عن أنه مُطالب بديون مالية قاربت 300 ألف ريال.

وكانت "سبق" قد انفردت بنشر تفاصيل الخبر من حينه، الثلاثاء الماضي، تحت عنوان: "نهاية غير متوقعة.. إطار مركبة يطير مخترقاً جدار مغسلة ويصرع شخصاً بمكة"، جاء فيه أن شخصاً كان داخل مغسلة سيارات بحي الشرائع بمكة المكرّمة صباح الثلاثاء، وبينما هو جوار مركبته لمتابعة غسلها فُوجئ بإطار مركبة أرداه قتيلاً على الفور.

وبحسب المعلومات، فإن سيارة من نوع "كورولا" تعرّضت للانقلاب على الطريق الرابط بين مخططات الشرائع وحي الراشدية، حيث فقد صاحبها السيطرة عليها؛ ما أدّى إلى انحرافها واستقرارها جوار مغسلة سيارات.

وأدّى الحادث إلى خروج أحد إطارات المركبة ليخترق جدار المغسلة الحديدي ويصيب الشخص الذي كان موجوداً داخل المغسلة وأردته قتيلاً، جوار مركبته من نوع "وانيت" التي كانت تخضع للغسل.

13 ديسمبر 2019 - 16 ربيع الآخر 1441
02:08 PM

حادث مغسلة السيارات بمكة .. 3 أطفال كانوا يترقبون والدهم

شقيق المتوفى يكشف لـ"سبق" ملامح حياة أخيه ومصير أبنائه

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
18
164,637

روى شقيق ضحية فاجعة مغسلة السيارات بمكة المكرّمة، تفاصيل عن حياة شقيقه الذي تُوفي نتيجة إطار مركبة تعرّضت للانقلاب على مقربة من المغسلة التي كان يُوجد بها، حيث اخترق جدار المغسلة ليصرع شقيقه على الفور.

وقال "حمزة"؛ شقيق المتوفي "ماهر بن ساعد القرشي"؛ لـ"سبق": فوجئنا صباح يوم الثلاثاء الماضي، بنبأ وفاة أخينا حيث كان آخر لقاء به قُبيل الحادثة بساعات عندما أخبرني أنه سيذهب إلى أخذ أطفاله الثلاثة من طليقته للتنزه بهم في ذلك اليوم، إلا أن القدر حال بينه وبين رؤية أطفاله.

وأضاف: يعمل شقيقي في رئاسة شؤون الحرمين، ويسكن مع والدته بعد أن انفصل عن زوجته قبل سنوات، حيث أكبر أبنائه يبلغ من العمر 12 عاماً وأصغرهم ست سنوات، ويعيشون مع طليقته، واعتاد على أخذهم بين الحين والآخر للتنزه بهم وقضاء أغلب أوقاته معهم.

وأردف: لم يكن أمامنا سوى الصبر والاحتساب، أمام فاجعة موت أخينا، حيث ترك خلفه أطفالاً بحاجة إلى رعاية، فضلاً عن أنه مُطالب بديون مالية قاربت 300 ألف ريال.

وكانت "سبق" قد انفردت بنشر تفاصيل الخبر من حينه، الثلاثاء الماضي، تحت عنوان: "نهاية غير متوقعة.. إطار مركبة يطير مخترقاً جدار مغسلة ويصرع شخصاً بمكة"، جاء فيه أن شخصاً كان داخل مغسلة سيارات بحي الشرائع بمكة المكرّمة صباح الثلاثاء، وبينما هو جوار مركبته لمتابعة غسلها فُوجئ بإطار مركبة أرداه قتيلاً على الفور.

وبحسب المعلومات، فإن سيارة من نوع "كورولا" تعرّضت للانقلاب على الطريق الرابط بين مخططات الشرائع وحي الراشدية، حيث فقد صاحبها السيطرة عليها؛ ما أدّى إلى انحرافها واستقرارها جوار مغسلة سيارات.

وأدّى الحادث إلى خروج أحد إطارات المركبة ليخترق جدار المغسلة الحديدي ويصيب الشخص الذي كان موجوداً داخل المغسلة وأردته قتيلاً، جوار مركبته من نوع "وانيت" التي كانت تخضع للغسل.

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