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انتهاء أعمال صيانة وتغيير إنارات الحدائق والمرافق العامة بأبها

أمانة عسير نفذت أكثر من 112 عملاً

أنهت أمانة منطقة عسير، ممثلةً في وكالة الخدمات، أعمال تركيب وصيانة إنارات الحدائق والمرافق العامة بمدينة أبها، بتنفيذِ أكثر من 112 عملاً خاصًا بإنارات الحدائق والمرافق العامة، وذلك ضمن خطط الأمانة لتركيب وتغيير الإنارات بمدينة أبها.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بدوره، أن وكالة الخدمات بأمانة منطقة عسير نفذت خلال الشهر الحالي ضمن خططها المستمرة لصيانة وتركيب الإنارات في حدائق ومرافق مدينة أبها عددًا من أعمال الصيانة والتغيير.

وأشار إلى أن الأمانة عملت في ظل جهودها المستمرة لإدخال الجوانب التطويرية في إنارة الحدائق وفق عناصر مدروسة ومخطط لها وترجمة ذلك ميدانيًا في الحدائق والمرافق العامة، مؤكدًا أن وكالة الخدمات أنهت أخيرًا أعمال تركيب وتغيير الإنارات الجديدة، إضافة إلى أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة في عددٍ من المواقع.

يُذكر أن أعمال صيانة وتغيير إنارات الحدائق والمرافق العامة شملت حدائق متفرقة بمدينة أبها، ومنها: ممشى شارع الفن، حدائق الشرفية، المشهد، الفيصلية، المفيض، طريق المطار، وسط البلد، وأحياء البديع والموظفين والمحالة والنميص والمنسك ودرة المنسك ومدينة سلطان والأندلس وغيرها.

أمانة عسير

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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انتهاء أعمال صيانة وتغيير إنارات الحدائق والمرافق العامة بأبها
سبق

أنهت أمانة منطقة عسير، ممثلةً في وكالة الخدمات، أعمال تركيب وصيانة إنارات الحدائق والمرافق العامة بمدينة أبها، بتنفيذِ أكثر من 112 عملاً خاصًا بإنارات الحدائق والمرافق العامة، وذلك ضمن خطط الأمانة لتركيب وتغيير الإنارات بمدينة أبها.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بدوره، أن وكالة الخدمات بأمانة منطقة عسير نفذت خلال الشهر الحالي ضمن خططها المستمرة لصيانة وتركيب الإنارات في حدائق ومرافق مدينة أبها عددًا من أعمال الصيانة والتغيير.

وأشار إلى أن الأمانة عملت في ظل جهودها المستمرة لإدخال الجوانب التطويرية في إنارة الحدائق وفق عناصر مدروسة ومخطط لها وترجمة ذلك ميدانيًا في الحدائق والمرافق العامة، مؤكدًا أن وكالة الخدمات أنهت أخيرًا أعمال تركيب وتغيير الإنارات الجديدة، إضافة إلى أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة في عددٍ من المواقع.

يُذكر أن أعمال صيانة وتغيير إنارات الحدائق والمرافق العامة شملت حدائق متفرقة بمدينة أبها، ومنها: ممشى شارع الفن، حدائق الشرفية، المشهد، الفيصلية، المفيض، طريق المطار، وسط البلد، وأحياء البديع والموظفين والمحالة والنميص والمنسك ودرة المنسك ومدينة سلطان والأندلس وغيرها.

03 سبتمبر 2020 - 15 محرّم 1442
08:55 PM

انتهاء أعمال صيانة وتغيير إنارات الحدائق والمرافق العامة بأبها

أمانة عسير نفذت أكثر من 112 عملاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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أنهت أمانة منطقة عسير، ممثلةً في وكالة الخدمات، أعمال تركيب وصيانة إنارات الحدائق والمرافق العامة بمدينة أبها، بتنفيذِ أكثر من 112 عملاً خاصًا بإنارات الحدائق والمرافق العامة، وذلك ضمن خطط الأمانة لتركيب وتغيير الإنارات بمدينة أبها.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بدوره، أن وكالة الخدمات بأمانة منطقة عسير نفذت خلال الشهر الحالي ضمن خططها المستمرة لصيانة وتركيب الإنارات في حدائق ومرافق مدينة أبها عددًا من أعمال الصيانة والتغيير.

وأشار إلى أن الأمانة عملت في ظل جهودها المستمرة لإدخال الجوانب التطويرية في إنارة الحدائق وفق عناصر مدروسة ومخطط لها وترجمة ذلك ميدانيًا في الحدائق والمرافق العامة، مؤكدًا أن وكالة الخدمات أنهت أخيرًا أعمال تركيب وتغيير الإنارات الجديدة، إضافة إلى أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة في عددٍ من المواقع.

يُذكر أن أعمال صيانة وتغيير إنارات الحدائق والمرافق العامة شملت حدائق متفرقة بمدينة أبها، ومنها: ممشى شارع الفن، حدائق الشرفية، المشهد، الفيصلية، المفيض، طريق المطار، وسط البلد، وأحياء البديع والموظفين والمحالة والنميص والمنسك ودرة المنسك ومدينة سلطان والأندلس وغيرها.

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