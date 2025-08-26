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مدير تعليم الأفلاج يقف على استعدادات المدارس وجاهزيتها

للاطمئنان على تهيئتها لاستقبال العام الدراسي الجديد

زار مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة، ظهر اليوم، عدداً من مدارس المحافظة، للاطمئنان على تهيئتها واستعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وتأتي زيارات مدير تعليم الأفلاج قبل انطلاقة العام الدراسي للوقوف على مدى الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد، والاطمئنان على تهيئة المدارس؛ وآلية توزيع الكتب الدراسية، لضمان بداية جادة من أول يوم في العام الدراسي الجديد.

وناقش "آل مغيرة" مع قادة المدارس احتياجاتهم ومطالبهم، وأبرز نقاط الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد، مثمّناً في الوقت نفسه ما قام به قادة المدارس من جهود لتهيئة المدارس لاستقبال الطلاب.

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مدير تعليم الأفلاج يقف على استعدادات المدارس وجاهزيتها
سبق

زار مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة، ظهر اليوم، عدداً من مدارس المحافظة، للاطمئنان على تهيئتها واستعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وتأتي زيارات مدير تعليم الأفلاج قبل انطلاقة العام الدراسي للوقوف على مدى الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد، والاطمئنان على تهيئة المدارس؛ وآلية توزيع الكتب الدراسية، لضمان بداية جادة من أول يوم في العام الدراسي الجديد.

وناقش "آل مغيرة" مع قادة المدارس احتياجاتهم ومطالبهم، وأبرز نقاط الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد، مثمّناً في الوقت نفسه ما قام به قادة المدارس من جهود لتهيئة المدارس لاستقبال الطلاب.

26 أغسطس 2019 - 25 ذو الحجة 1440
02:34 PM

مدير تعليم الأفلاج يقف على استعدادات المدارس وجاهزيتها

للاطمئنان على تهيئتها لاستقبال العام الدراسي الجديد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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زار مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة، ظهر اليوم، عدداً من مدارس المحافظة، للاطمئنان على تهيئتها واستعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وتأتي زيارات مدير تعليم الأفلاج قبل انطلاقة العام الدراسي للوقوف على مدى الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد، والاطمئنان على تهيئة المدارس؛ وآلية توزيع الكتب الدراسية، لضمان بداية جادة من أول يوم في العام الدراسي الجديد.

وناقش "آل مغيرة" مع قادة المدارس احتياجاتهم ومطالبهم، وأبرز نقاط الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد، مثمّناً في الوقت نفسه ما قام به قادة المدارس من جهود لتهيئة المدارس لاستقبال الطلاب.

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