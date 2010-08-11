أكد رئيس لجنة الخضار والفواكه بالغرفة التجارية الصناعية بجدة سحيم الغامدي؛ أن موسم الحج لهذا العام 1440 شهد زيادة هائلة في أعداد الحجاج من الخارج؛ ما أدى إلى زيادة استهلاك الفواكه والخضراوات لتلبية احتياجات الحجاج وأصحاب حملات الحج والفنادق في العاصمة المقدسة. وأضاف الغامدي لـ"سبق" أنه لما وصل أعداد الحجاج هذا العام ما يقارب 2،4 مليون حاج؛ ساهم ذلك في رفع كمية الاستهلاك اليومي إلى حد قياسي يزيد على 4500 طن؛ وهذا ما تستهلكه سويسرا وبلجيكا ومالطا وقبرص، لافتًا إلى أن منتجات سوق الخضار والفواكه المركزي بجدة المبيعات ازدادت بشكل كبير. وأشار الغامدي إلى أن أكثر خيارات الحجاج من الفواكه كانت على البرتقال والليمون والطماطم والخضار والموز، كأبرز مبيعات الفواكه والخضراوات التي ارتفع استهلاكها في مكة عن الأشهر الماضية، موضحًا أن كمية المبيعات اليومية من الفواكه والخضراوات تجاوزت 4500 طن بقيمة سوقية تتخطى ملايين الريالات. ونوه الغامدي في ختام تصريحه إلى أن الغرفة التجارية استعدت بشكل مختلف عن سابقه لموسم الحج واستيفاء طلبات حجاج خادم الحرمين الشريفين، والذين زادت أعدادهم بنسبة كبيرة في هذا العام، مؤكدًا استعداد الغرفة لتلبية الطلبات المتزايدة وتوافر ثلاجات مخصصة للخضراوات بمعدل كبير للغاية.

بالأرقام.. استهلاك الحجيج من الخضراوات والفاكهة يكفي 4 دول خالد خليل سبق 2019-08-11 أكد رئيس لجنة الخضار والفواكه بالغرفة التجارية الصناعية بجدة سحيم الغامدي؛ أن موسم الحج لهذا العام 1440 شهد زيادة هائلة في أعداد الحجاج من الخارج؛ ما أدى إلى زيادة استهلاك الفواكه والخضراوات لتلبية احتياجات الحجاج وأصحاب حملات الحج والفنادق في العاصمة المقدسة.



وأضاف الغامدي لـ"سبق" أنه لما وصل أعداد الحجاج هذا العام ما يقارب 2،4 مليون حاج؛ ساهم ذلك في رفع كمية الاستهلاك اليومي إلى حد قياسي يزيد على 4500 طن؛ وهذا ما تستهلكه سويسرا وبلجيكا ومالطا وقبرص، لافتًا إلى أن منتجات سوق الخضار والفواكه المركزي بجدة المبيعات ازدادت بشكل كبير.



وأشار الغامدي إلى أن أكثر خيارات الحجاج من الفواكه كانت على البرتقال والليمون والطماطم والخضار والموز، كأبرز مبيعات الفواكه والخضراوات التي ارتفع استهلاكها في مكة عن الأشهر الماضية، موضحًا أن كمية المبيعات اليومية من الفواكه والخضراوات تجاوزت 4500 طن بقيمة سوقية تتخطى ملايين الريالات.



ونوه الغامدي في ختام تصريحه إلى أن الغرفة التجارية استعدت بشكل مختلف عن سابقه لموسم الحج واستيفاء طلبات حجاج خادم الحرمين الشريفين، والذين زادت أعدادهم بنسبة كبيرة في هذا العام، مؤكدًا استعداد الغرفة لتلبية الطلبات المتزايدة وتوافر ثلاجات مخصصة للخضراوات بمعدل كبير للغاية.

11 أغسطس 2019 - 10 ذو الحجة 1440 05:03 PM

بالأرقام.. استهلاك الحجيج من الخضراوات والفاكهة يكفي 4 دول مختص لـ"سبق": أعداد الحجاج هذا العام ساهم ذلك في رفعها لحد قياسي





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أكد رئيس لجنة الخضار والفواكه بالغرفة التجارية الصناعية بجدة سحيم الغامدي؛ أن موسم الحج لهذا العام 1440 شهد زيادة هائلة في أعداد الحجاج من الخارج؛ ما أدى إلى زيادة استهلاك الفواكه والخضراوات لتلبية احتياجات الحجاج وأصحاب حملات الحج والفنادق في العاصمة المقدسة.



وأضاف الغامدي لـ"سبق" أنه لما وصل أعداد الحجاج هذا العام ما يقارب 2،4 مليون حاج؛ ساهم ذلك في رفع كمية الاستهلاك اليومي إلى حد قياسي يزيد على 4500 طن؛ وهذا ما تستهلكه سويسرا وبلجيكا ومالطا وقبرص، لافتًا إلى أن منتجات سوق الخضار والفواكه المركزي بجدة المبيعات ازدادت بشكل كبير.



وأشار الغامدي إلى أن أكثر خيارات الحجاج من الفواكه كانت على البرتقال والليمون والطماطم والخضار والموز، كأبرز مبيعات الفواكه والخضراوات التي ارتفع استهلاكها في مكة عن الأشهر الماضية، موضحًا أن كمية المبيعات اليومية من الفواكه والخضراوات تجاوزت 4500 طن بقيمة سوقية تتخطى ملايين الريالات.



ونوه الغامدي في ختام تصريحه إلى أن الغرفة التجارية استعدت بشكل مختلف عن سابقه لموسم الحج واستيفاء طلبات حجاج خادم الحرمين الشريفين، والذين زادت أعدادهم بنسبة كبيرة في هذا العام، مؤكدًا استعداد الغرفة لتلبية الطلبات المتزايدة وتوافر ثلاجات مخصصة للخضراوات بمعدل كبير للغاية.