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بالصور.. وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفراء خادم الحرمين لدى بلغاريا والنيجر والسنغال

أكد أن تمثيل المملكة وسام شرف في مختلف دول العالم

استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في مكتبه بالوزارة بالرياض صباح اليوم الثلاثاء السابع والعشرين من شهر ربيع الأول لعام 1443هـ؛ عددًا من سفراء خادم الحرمين الشريفين المعينين لدى الدول؛ وهم: خالد بن كامل فقيه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بلغاريا، وزيد بن مخلد الحربي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النيجر، وسعد بن عبدالله النفيعي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السنغال.

ورحب في بداية الاستقبال بالسفراء المعينين، مقدماً لهم التهنئة بالثقة الملكية الغالية التي وصفها بوسام شرف لتمثيل المملكة في تلك الدول، قبلة الإسلام ومهوى أفئدتهم في مختلف دول العالم، كما أوصاهم بالعمل على توثيق العلاقات وتقويتها بين المملكة والدول المعينين فيها، وأن يكونوا خير سفراء لوطنهم ممتثلين رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة، راجياً لهم مزيداً من التوفيق والنجاح في عملهم لتحقيق رسالة المملكة.

من جانبهم قدم السفراء الشكر والتقدير للوزير على مشاعره الطيبة وتوجيهاته السديدة ونصائحه التي وصفوها بأنها ستكون لهم نبراساً للعمل وفق توجيهات القيادة الرشيدة، سائلين الله أن يديم على المملكة وقيادتها نعمة الأمن والتقدم والرخاء والاستقرار.

كما تناول اللقاء عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما ما يتصل بخدمة العمل الإسلامي والتنسيق بين السفارة والوزارة لخدمة مسلمي تلك الدول وفق رسالة المملكة القائمة على منهج الوسطية والاعتدال.

وفي ختام اللقاء قدم الوزير مصحفاً فاخراً كهدية تذكارية للسفراء من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، كما التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفراء خادم الحرمين لدى بلغاريا والنيجر والسنغال
سبق

استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في مكتبه بالوزارة بالرياض صباح اليوم الثلاثاء السابع والعشرين من شهر ربيع الأول لعام 1443هـ؛ عددًا من سفراء خادم الحرمين الشريفين المعينين لدى الدول؛ وهم: خالد بن كامل فقيه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بلغاريا، وزيد بن مخلد الحربي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النيجر، وسعد بن عبدالله النفيعي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السنغال.

ورحب في بداية الاستقبال بالسفراء المعينين، مقدماً لهم التهنئة بالثقة الملكية الغالية التي وصفها بوسام شرف لتمثيل المملكة في تلك الدول، قبلة الإسلام ومهوى أفئدتهم في مختلف دول العالم، كما أوصاهم بالعمل على توثيق العلاقات وتقويتها بين المملكة والدول المعينين فيها، وأن يكونوا خير سفراء لوطنهم ممتثلين رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة، راجياً لهم مزيداً من التوفيق والنجاح في عملهم لتحقيق رسالة المملكة.

من جانبهم قدم السفراء الشكر والتقدير للوزير على مشاعره الطيبة وتوجيهاته السديدة ونصائحه التي وصفوها بأنها ستكون لهم نبراساً للعمل وفق توجيهات القيادة الرشيدة، سائلين الله أن يديم على المملكة وقيادتها نعمة الأمن والتقدم والرخاء والاستقرار.

كما تناول اللقاء عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما ما يتصل بخدمة العمل الإسلامي والتنسيق بين السفارة والوزارة لخدمة مسلمي تلك الدول وفق رسالة المملكة القائمة على منهج الوسطية والاعتدال.

وفي ختام اللقاء قدم الوزير مصحفاً فاخراً كهدية تذكارية للسفراء من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، كما التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

02 نوفمبر 2021 - 27 ربيع الأول 1443
04:40 PM

بالصور.. وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفراء خادم الحرمين لدى بلغاريا والنيجر والسنغال

أكد أن تمثيل المملكة وسام شرف في مختلف دول العالم

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عبدالله العنزي - الرياض
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استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في مكتبه بالوزارة بالرياض صباح اليوم الثلاثاء السابع والعشرين من شهر ربيع الأول لعام 1443هـ؛ عددًا من سفراء خادم الحرمين الشريفين المعينين لدى الدول؛ وهم: خالد بن كامل فقيه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بلغاريا، وزيد بن مخلد الحربي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النيجر، وسعد بن عبدالله النفيعي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السنغال.

ورحب في بداية الاستقبال بالسفراء المعينين، مقدماً لهم التهنئة بالثقة الملكية الغالية التي وصفها بوسام شرف لتمثيل المملكة في تلك الدول، قبلة الإسلام ومهوى أفئدتهم في مختلف دول العالم، كما أوصاهم بالعمل على توثيق العلاقات وتقويتها بين المملكة والدول المعينين فيها، وأن يكونوا خير سفراء لوطنهم ممتثلين رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة، راجياً لهم مزيداً من التوفيق والنجاح في عملهم لتحقيق رسالة المملكة.

من جانبهم قدم السفراء الشكر والتقدير للوزير على مشاعره الطيبة وتوجيهاته السديدة ونصائحه التي وصفوها بأنها ستكون لهم نبراساً للعمل وفق توجيهات القيادة الرشيدة، سائلين الله أن يديم على المملكة وقيادتها نعمة الأمن والتقدم والرخاء والاستقرار.

كما تناول اللقاء عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما ما يتصل بخدمة العمل الإسلامي والتنسيق بين السفارة والوزارة لخدمة مسلمي تلك الدول وفق رسالة المملكة القائمة على منهج الوسطية والاعتدال.

وفي ختام اللقاء قدم الوزير مصحفاً فاخراً كهدية تذكارية للسفراء من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، كما التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

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