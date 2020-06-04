بريطانيا.. "كورونا" يرفع عدد قتلاه إلى 39.904

176 حالة وفاة جديدة

ارتفعت الوفيات الناجمة عن مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد في بريطانيا بواقع 176 حالة جديدة إلى 39904، بحسب ما أعلنت الحكومة البريطانية اليوم (الخميس).

ووفقاً لـ"رويترز"، أظهر إحصاء منفصل أمس وفاة أكثر من 50 ألف شخص في المجمل في المملكة المتحدة، واستخدم الإحصاء بيانات رسمية من إنجلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية مشتقة في الغالب من بيانات شهادات الوفاة وتشمل حالات مشتبه بإصابتها.