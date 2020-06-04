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بريطانيا.. "كورونا" يرفع عدد قتلاه إلى 39.904

176 حالة وفاة جديدة

ارتفعت الوفيات الناجمة عن مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد في بريطانيا بواقع 176 حالة جديدة إلى 39904، بحسب ما أعلنت الحكومة البريطانية اليوم (الخميس).

ووفقاً لـ"رويترز"، أظهر إحصاء منفصل أمس وفاة أكثر من 50 ألف شخص في المجمل في المملكة المتحدة، واستخدم الإحصاء بيانات رسمية من إنجلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية مشتقة في الغالب من بيانات شهادات الوفاة وتشمل حالات مشتبه بإصابتها.

فيروس كورونا الجديد بريطانيا

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بريطانيا.. "كورونا" يرفع عدد قتلاه إلى 39.904
سبق

ارتفعت الوفيات الناجمة عن مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد في بريطانيا بواقع 176 حالة جديدة إلى 39904، بحسب ما أعلنت الحكومة البريطانية اليوم (الخميس).

ووفقاً لـ"رويترز"، أظهر إحصاء منفصل أمس وفاة أكثر من 50 ألف شخص في المجمل في المملكة المتحدة، واستخدم الإحصاء بيانات رسمية من إنجلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية مشتقة في الغالب من بيانات شهادات الوفاة وتشمل حالات مشتبه بإصابتها.

04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441
09:02 PM

بريطانيا.. "كورونا" يرفع عدد قتلاه إلى 39.904

176 حالة وفاة جديدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفعت الوفيات الناجمة عن مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد في بريطانيا بواقع 176 حالة جديدة إلى 39904، بحسب ما أعلنت الحكومة البريطانية اليوم (الخميس).

ووفقاً لـ"رويترز"، أظهر إحصاء منفصل أمس وفاة أكثر من 50 ألف شخص في المجمل في المملكة المتحدة، واستخدم الإحصاء بيانات رسمية من إنجلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية مشتقة في الغالب من بيانات شهادات الوفاة وتشمل حالات مشتبه بإصابتها.

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