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"الصحة": تسجيل 65 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 82 خلال الـ24 ساعة الماضية

بعد تسريح 1800 طيار.. عِصيانُ أمر التلقيح يُقصي 27 عسكريًّا أمريكيًّا

طلبُ وزارة الدفاع من أفراد الجيش والحرس والاحتياط التطعيمَ كان سابقًا

قامت القوات الجوية الأمريكية بتسريح 27 شخصًا؛ لرفضهم الحصول على لقاح ضد فيروس كورونا؛ مما يجعلهم أول مَن يتم عزلهم بسبب عصيان أمر التلقيح.

ووفق ما نقلته "روسيا اليوم"، قالت المتحدثة باسم القوات الجوية آن ستيفانيك: إن هؤلاء هم أول العسكريين الجويين الذين يتم تسريحهم إداريًّا لأسباب تتعلق باللقاح المضاد لفيروس كورونا؛ موضحة أن المُسَرَّحين كانوا جميعًا في فترة التجنيد الأولى؛ لذا كانوا أصغر سنًّا وأقل رتبة.

وأوضحت أنه ليس من غير المألوف طرد أفراد الجيش من الخدمة لعصيان أمر؛ "ففي الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2021، تم تسريح حوالى 1800 طيار بسبب عدم اتباع الأوامر".

وطلبت وزارة الدفاع الأمريكية في وقت سابق من هذا العام، من جميع أفراد الجيش -بما في ذلك الخدمة الفعلية والحرس الوطني والاحتياط- الحصول على اللقاح، وقال وزير الدفاع لويد أوستن: إن اللقاح ضروري للحفاظ على صحة القوات الأمريكية وقدرتها على الاستجابة لأزمة الأمن القومي.

يُذكر أنه كان أمام أعضاء البحرية وسلاح مشاة البحرية حتى 28 نوفمبر الحصول على اللقاح، وأفراد الاحتياط حتى 28 ديسمبر؛ أما جنود الخدمة الفعلية في الجيش فلديهم حتى يوم الأربعاء، وأفراد الحرس الوطني للجيش والاحتياط لديهم أكبر وقت للتطعيم، حتى الموعد النهائي في 30 يونيو 2022.

الرئيسية/ أخبار العالم

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بعد تسريح 1800 طيار.. عِصيانُ أمر التلقيح يُقصي 27 عسكريًّا أمريكيًّا
سبق

قامت القوات الجوية الأمريكية بتسريح 27 شخصًا؛ لرفضهم الحصول على لقاح ضد فيروس كورونا؛ مما يجعلهم أول مَن يتم عزلهم بسبب عصيان أمر التلقيح.

ووفق ما نقلته "روسيا اليوم"، قالت المتحدثة باسم القوات الجوية آن ستيفانيك: إن هؤلاء هم أول العسكريين الجويين الذين يتم تسريحهم إداريًّا لأسباب تتعلق باللقاح المضاد لفيروس كورونا؛ موضحة أن المُسَرَّحين كانوا جميعًا في فترة التجنيد الأولى؛ لذا كانوا أصغر سنًّا وأقل رتبة.

وأوضحت أنه ليس من غير المألوف طرد أفراد الجيش من الخدمة لعصيان أمر؛ "ففي الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2021، تم تسريح حوالى 1800 طيار بسبب عدم اتباع الأوامر".

وطلبت وزارة الدفاع الأمريكية في وقت سابق من هذا العام، من جميع أفراد الجيش -بما في ذلك الخدمة الفعلية والحرس الوطني والاحتياط- الحصول على اللقاح، وقال وزير الدفاع لويد أوستن: إن اللقاح ضروري للحفاظ على صحة القوات الأمريكية وقدرتها على الاستجابة لأزمة الأمن القومي.

يُذكر أنه كان أمام أعضاء البحرية وسلاح مشاة البحرية حتى 28 نوفمبر الحصول على اللقاح، وأفراد الاحتياط حتى 28 ديسمبر؛ أما جنود الخدمة الفعلية في الجيش فلديهم حتى يوم الأربعاء، وأفراد الحرس الوطني للجيش والاحتياط لديهم أكبر وقت للتطعيم، حتى الموعد النهائي في 30 يونيو 2022.

14 ديسمبر 2021 - 10 جمادى الأول 1443
11:17 AM

بعد تسريح 1800 طيار.. عِصيانُ أمر التلقيح يُقصي 27 عسكريًّا أمريكيًّا

طلبُ وزارة الدفاع من أفراد الجيش والحرس والاحتياط التطعيمَ كان سابقًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قامت القوات الجوية الأمريكية بتسريح 27 شخصًا؛ لرفضهم الحصول على لقاح ضد فيروس كورونا؛ مما يجعلهم أول مَن يتم عزلهم بسبب عصيان أمر التلقيح.

ووفق ما نقلته "روسيا اليوم"، قالت المتحدثة باسم القوات الجوية آن ستيفانيك: إن هؤلاء هم أول العسكريين الجويين الذين يتم تسريحهم إداريًّا لأسباب تتعلق باللقاح المضاد لفيروس كورونا؛ موضحة أن المُسَرَّحين كانوا جميعًا في فترة التجنيد الأولى؛ لذا كانوا أصغر سنًّا وأقل رتبة.

وأوضحت أنه ليس من غير المألوف طرد أفراد الجيش من الخدمة لعصيان أمر؛ "ففي الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2021، تم تسريح حوالى 1800 طيار بسبب عدم اتباع الأوامر".

وطلبت وزارة الدفاع الأمريكية في وقت سابق من هذا العام، من جميع أفراد الجيش -بما في ذلك الخدمة الفعلية والحرس الوطني والاحتياط- الحصول على اللقاح، وقال وزير الدفاع لويد أوستن: إن اللقاح ضروري للحفاظ على صحة القوات الأمريكية وقدرتها على الاستجابة لأزمة الأمن القومي.

يُذكر أنه كان أمام أعضاء البحرية وسلاح مشاة البحرية حتى 28 نوفمبر الحصول على اللقاح، وأفراد الاحتياط حتى 28 ديسمبر؛ أما جنود الخدمة الفعلية في الجيش فلديهم حتى يوم الأربعاء، وأفراد الحرس الوطني للجيش والاحتياط لديهم أكبر وقت للتطعيم، حتى الموعد النهائي في 30 يونيو 2022.

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