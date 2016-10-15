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ترامب: مستعد لتدمير اقتصاد تركيا.. وسأُصدر قريبًا أمرًا بفرض عقوبات

قال: سنوقف محادثات بشأن اتفاق تجاري مع أنقرة بـ100 مليار دولار

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين أنه سيُصدر قريبًا أمرًا تنفيذيًّا بفرض عقوبات على مسؤولين أتراك حاليين وسابقين، حسب قناة العربية.

وتفصيلاً، قال ترامب في بيان، نشره على حسابه على تويتر: "سنوقف محادثات بشأن اتفاق تجاري مع تركيا بمئة مليار دولار. أنا على أتم الاستعداد لتدمير اقتصاد تركيا إذا واصل قادتها هذا الطريق الخطر والمدمر".

وشدد ترامب على أن الهجوم التركي شمال شرق سوريا يهدد السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، وقال: "أوضحت لأردوغان أن على العملية التركية ألا تسبب أزمة إنسانية شمال شرق سوريا".

وأضاف: "على تركيا عدم تهديد الإنجازات الأمريكية ضد داعش في سوريا". مطالبًا أنقرة بضمان أمن المدنيين وسائر الأقليات شمال شرقي سوريا.

وحمَّل الرئيس الأمريكي تركيا مسؤولية معتقلي "داعش" في السجون شمال شرق سوريا.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تركيا سوريا داعش

الرئيسية/ أخبار العالم

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ترامب: مستعد لتدمير اقتصاد تركيا.. وسأُصدر قريبًا أمرًا بفرض عقوبات
سبق

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين أنه سيُصدر قريبًا أمرًا تنفيذيًّا بفرض عقوبات على مسؤولين أتراك حاليين وسابقين، حسب قناة العربية.

وتفصيلاً، قال ترامب في بيان، نشره على حسابه على تويتر: "سنوقف محادثات بشأن اتفاق تجاري مع تركيا بمئة مليار دولار. أنا على أتم الاستعداد لتدمير اقتصاد تركيا إذا واصل قادتها هذا الطريق الخطر والمدمر".

وشدد ترامب على أن الهجوم التركي شمال شرق سوريا يهدد السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، وقال: "أوضحت لأردوغان أن على العملية التركية ألا تسبب أزمة إنسانية شمال شرق سوريا".

وأضاف: "على تركيا عدم تهديد الإنجازات الأمريكية ضد داعش في سوريا". مطالبًا أنقرة بضمان أمن المدنيين وسائر الأقليات شمال شرقي سوريا.

وحمَّل الرئيس الأمريكي تركيا مسؤولية معتقلي "داعش" في السجون شمال شرق سوريا.

15 أكتوبر 2019 - 16 صفر 1441
12:15 AM

ترامب: مستعد لتدمير اقتصاد تركيا.. وسأُصدر قريبًا أمرًا بفرض عقوبات

قال: سنوقف محادثات بشأن اتفاق تجاري مع أنقرة بـ100 مليار دولار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين أنه سيُصدر قريبًا أمرًا تنفيذيًّا بفرض عقوبات على مسؤولين أتراك حاليين وسابقين، حسب قناة العربية.

وتفصيلاً، قال ترامب في بيان، نشره على حسابه على تويتر: "سنوقف محادثات بشأن اتفاق تجاري مع تركيا بمئة مليار دولار. أنا على أتم الاستعداد لتدمير اقتصاد تركيا إذا واصل قادتها هذا الطريق الخطر والمدمر".

وشدد ترامب على أن الهجوم التركي شمال شرق سوريا يهدد السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، وقال: "أوضحت لأردوغان أن على العملية التركية ألا تسبب أزمة إنسانية شمال شرق سوريا".

وأضاف: "على تركيا عدم تهديد الإنجازات الأمريكية ضد داعش في سوريا". مطالبًا أنقرة بضمان أمن المدنيين وسائر الأقليات شمال شرقي سوريا.

وحمَّل الرئيس الأمريكي تركيا مسؤولية معتقلي "داعش" في السجون شمال شرق سوريا.

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