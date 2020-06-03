بعد التأجيل من أبريل الماضي.. الأخضر يواجه اليمن في أكتوبر المقبل

ضمن التصفيات الآسيوية لمونديال 2022 وآسيا 2023

تقرر أن يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره اليمني، في أكتوبر المقبل، ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، بعد أن تأجلت المواجهة من 26 أبريل الماضي، بسبب تفشي جائحة كورونا.

وكان أعضاء الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وافقوا، بالتصويت على موعد استئناف التصفيات في أكتوبر المقبل.

الجدير بالذكر أن الأخضر السعودي يحل وصيفاً في مجموعته بـ8 نقاط، خلف أوزبكستان المتصدر (9 نقاط).