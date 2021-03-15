النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أكثر مما خسرته بالحرب العالمية وفيتنام و11 سبتمبر.. "نيويورك" تكرّم ضحايا "كورونا"

حفل افتراضي لتأبين 30 ألفاً توفوا في المدينة الأكثر تأثراً بالفيروس في الولايات المتحدة

كرّمت نيويورك؛ المدينة الأكثر تأثرا بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، ثلاثين ألفاً و258 شخصاً من سكانها توفوا من جرّاء الوباء.

وبدأ الحفل الافتراضي بعرض موسيقي قصير لأوركسترا نيويورك الفيلهارمونية، أمام شموع مضاءة على جسر بروكلين الشهير، في ليلة شديدة البرودة وسط الرياح.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، تمّ عرض صور كبيرة بالأسود والأبيض للضحايا على الجسر.

وبعد التزام دقيقة صمت تكريماً للضحايا، قال رئيس بلدية المدينة بيل دي بلازيو؛ في حفل افتراضي مباشر، "لقد فقدنا أفراداً من نيويورك، أكثر مما خسرناه في أحداث الحرب العالمية الثانية، وحرب فيتنام، وإعصار ساندي، وأحداث 11 سبتمبر مجتمعة".

وأضاف "لقد تأثرت كل أسرة، وهناك ألمٌ يعانيه كثير من العائلات، ألمٌ شديد".

وتحدّث دي بلازيو؛ خصوصاً عن "أبطال" القطاع الصحي الذين "أنقذوا أرواحاً"، أحياناً على حسابهم، طالباً أيضاً تذكر الأوقات السعيدة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
أكثر مما خسرته بالحرب العالمية وفيتنام و11 سبتمبر.. "نيويورك" تكرّم ضحايا "كورونا"
سبق

كرّمت نيويورك؛ المدينة الأكثر تأثرا بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، ثلاثين ألفاً و258 شخصاً من سكانها توفوا من جرّاء الوباء.

وبدأ الحفل الافتراضي بعرض موسيقي قصير لأوركسترا نيويورك الفيلهارمونية، أمام شموع مضاءة على جسر بروكلين الشهير، في ليلة شديدة البرودة وسط الرياح.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، تمّ عرض صور كبيرة بالأسود والأبيض للضحايا على الجسر.

وبعد التزام دقيقة صمت تكريماً للضحايا، قال رئيس بلدية المدينة بيل دي بلازيو؛ في حفل افتراضي مباشر، "لقد فقدنا أفراداً من نيويورك، أكثر مما خسرناه في أحداث الحرب العالمية الثانية، وحرب فيتنام، وإعصار ساندي، وأحداث 11 سبتمبر مجتمعة".

وأضاف "لقد تأثرت كل أسرة، وهناك ألمٌ يعانيه كثير من العائلات، ألمٌ شديد".

وتحدّث دي بلازيو؛ خصوصاً عن "أبطال" القطاع الصحي الذين "أنقذوا أرواحاً"، أحياناً على حسابهم، طالباً أيضاً تذكر الأوقات السعيدة.

15 مارس 2021 - 2 شعبان 1442
09:33 AM

أكثر مما خسرته بالحرب العالمية وفيتنام و11 سبتمبر.. "نيويورك" تكرّم ضحايا "كورونا"

حفل افتراضي لتأبين 30 ألفاً توفوا في المدينة الأكثر تأثراً بالفيروس في الولايات المتحدة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,076

كرّمت نيويورك؛ المدينة الأكثر تأثرا بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، ثلاثين ألفاً و258 شخصاً من سكانها توفوا من جرّاء الوباء.

وبدأ الحفل الافتراضي بعرض موسيقي قصير لأوركسترا نيويورك الفيلهارمونية، أمام شموع مضاءة على جسر بروكلين الشهير، في ليلة شديدة البرودة وسط الرياح.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، تمّ عرض صور كبيرة بالأسود والأبيض للضحايا على الجسر.

وبعد التزام دقيقة صمت تكريماً للضحايا، قال رئيس بلدية المدينة بيل دي بلازيو؛ في حفل افتراضي مباشر، "لقد فقدنا أفراداً من نيويورك، أكثر مما خسرناه في أحداث الحرب العالمية الثانية، وحرب فيتنام، وإعصار ساندي، وأحداث 11 سبتمبر مجتمعة".

وأضاف "لقد تأثرت كل أسرة، وهناك ألمٌ يعانيه كثير من العائلات، ألمٌ شديد".

وتحدّث دي بلازيو؛ خصوصاً عن "أبطال" القطاع الصحي الذين "أنقذوا أرواحاً"، أحياناً على حسابهم، طالباً أيضاً تذكر الأوقات السعيدة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,077
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,236
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,035
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,403

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة