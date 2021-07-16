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"الصحة": تسجيل 1298 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1428 خلال الـ24 ساعة الماضية

الإمارات.. تسجيل 7 وفيات و1530 إصابة جديدة بكورونا

ارتفع عدد الوفيات إلى 1892 حالة

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 1530 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 657.884 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 635.759 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1892 حالة بعد تسجيل 7 وفيات جديدة.

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الإمارات.. تسجيل 7 وفيات و1530 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 1530 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 657.884 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 635.759 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1892 حالة بعد تسجيل 7 وفيات جديدة.

16 يوليو 2021 - 6 ذو الحجة 1442
02:32 PM

الإمارات.. تسجيل 7 وفيات و1530 إصابة جديدة بكورونا

ارتفع عدد الوفيات إلى 1892 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبو ظبي
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سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 1530 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 657.884 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 635.759 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1892 حالة بعد تسجيل 7 وفيات جديدة.

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