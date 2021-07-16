وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 635.759 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1892 حالة بعد تسجيل 7 وفيات جديدة.

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 1530 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 657.884 حالة.

الإمارات.. تسجيل 7 وفيات و1530 إصابة جديدة بكورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-07-16 سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 1530 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 657.884 حالة. وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 635.759 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1892 حالة بعد تسجيل 7 وفيات جديدة.

16 يوليو 2021 - 6 ذو الحجة 1442 02:32 PM

الإمارات.. تسجيل 7 وفيات و1530 إصابة جديدة بكورونا ارتفع عدد الوفيات إلى 1892 حالة





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سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 1530 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 657.884 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 635.759 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1892 حالة بعد تسجيل 7 وفيات جديدة.