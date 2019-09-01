هل ستفرض عليك جدولة التزاماتك؟ تعرَّف على أبرز ملامح العام الجديد 1441

الإجازات والأعياد والرواتب

بروح مفعمة بالأمل يتم تبادل الأمنيات لعام جديد، حيث يطل 1441هـ بأجندته الخاصة، حاملاً في طياته مواعيد ربما تستلزم تفاعل السعوديين معها بطرق مناسبة -إن صح التعبير- لضمان الحفاظ على توازن جيد سواء في النواحي الاقتصادية، أو الاستفادة من العطلات والتخطيط لها، وغيرها من الجوانب.

إجازات أقل

على صعيد الإجازات -بخلاف نهاية الأسبوع- تطل أول إجازة رسمية ممثلة في إجازة اليوم الوطني الـ (89) وذلك في يوم الاثنين الرابع والعشرين من المحرم المقبل؛ حيث يوافق 23 سبتمبر 2019م، وهو التاريخ الثابت ليوم الوطن العظيم.

وتحديداً في هذا العام، فإن إجازة اليوم الوطني تحمل بسمة أكثر، فيوم الأحد جاء بين يومَي إجازة رسمية فاكتسب سمتها وفق النظام، وبذلك سيتصل يوما الأحد والإثنين بإجازة نهاية الأسبوع وهو ما يعده البعض فرصة لسفر ترفيهي قصير.

وعلى خط إجازات المدارس؛ فسوف تقتصر على إجازة منتصف عام واحدة تبدأ بنهاية السابع من شهر جُمادى الأولى 1441هـ الموافق 2/1/2020م، وتكون العودة منها في الرابع والعشرين من الشهر الهجري نفسه الموافق 19/1/2020م، ودون توقف إلى إجازة عيد الفطر المبارك بنهاية يوم الخميس 14 رمضان 1441هـ الموافق 7/5/2020م لطلاب رياض الأطفال وطلاب المرحلة الابتدائية المجتازين ثم العودة للدراسة بعد إجازة عيد الفطر المبارك في يوم الأحد الثامن شوال 1441هـ، الموافق 21/5/2020م.

هذا فيما تبدأ إجازة نهاية العام لبقية الطلاب في جميع المراحل الدراسية بنهاية دوام يوم الخميس 19 شوال 1441هـ الموافق 11/6/2020م ومعهم الهيئتان التعليمية والإدارية في جميع المدارس الابتدائية ورياض الأطفال ومعلمو معاهد وبرامج التربية الخاصة للمرحلة الابتدائية.

أفضلية لممارسي التدريس

أما إجازة نهاية العام للهيئتين التعليمية والإدارية في المرحلتين المتوسطة والثانوية فتبدأ بنهاية دوام غرة ذي القعدة 1441هـ الموافق 22/8/2020م وذلك بعد انتهاء اختبارات الفصل الدراسي الثاني التي تنطلق في يوم الثلاثاء العاشر من شوال 1441هـ الموافق 2/6/2020م، لتكون عودة الهيئتين التعليمية والإدارية يوم الأحد 26 ذي الحجة 1441هـ الموافق 16/8/2020م، فيما سيعود المعلمون الممارسون للتدريس في جميع المراحل الدراسية في يوم الأحد الرابع من شهر المحرم 1442هـ، الموافق 23/8/2020م لينطلق العام الدراسي الجديد 1442هـ بتاريخ 11 المحرم 1442هـ الموافق 30/8/2020م.

الأعياد والطلاب

هذا فيما تبلغ إجازات الأعياد (20) يوماً بمعدل خمسة أيام قبل عيد الفطر المبارك وخمسة بعده، ومثل ذلك لعيد الفطر المبارك بالنظام نفسه، فيما سيتمتع موظفو الدولة عموماً بـ (101) يوم إجمالي إجازة نهاية الأسبوع خلال هذا العام.. وبشكل إجمالي طوال العام لن تتجاوز إجازات نهاية العام للطلاب 65 يوماً.

طقس ومناخ

وبالنسبة للفصول المناخية ففصل الصيف سيتمدّد في هذا العام إلى 21 المحرم في العام الجديد 1441هـ، فيما سيبدأ فصل الخريف أواخر المحرم إلى نهاية 23 ربيع الآخر، بينما يبدأ فصل الشتاء من أواخر جُمادى الأولى إلى أواخر شهر شعبان، لينطلق فصل الربيع من أواخر شهر شعبان إلى أواخر شوال ليعود شهر الصيف مجدّداً.

رواتب

وفيما يخص الرواتب وبحكم تثبيتها على التاريخ الميلادي (27 من كل شهر ميلادي)، فهي في هذا العام تتوافق مع كل شهر هجري تقريباً فيما عدا شهر جُمادى الأولى حيث يخلو من ذلك، وإن كان آخر راتب يسبقه بيومين فقط. ولذا ربما على الذين لم يعتادوا موازنة ميزانياتهم وفق ذلك التنبه وإن كانت فواصل زمنية بسيطة ربما لا تُسبب فجوات مالية مع حسن التدبير المالي. ومن الملاحظ أن الرواتب في النصف الأول من العام الهجري الجديد تأتي في أواخره، فيما في النصف الثاني من العام تتصادف مع أوائل الأشهر الهجرية.