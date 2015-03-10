النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المملكة تحث ميانمار على احترام القانون الدولي

ثمنت جهود الأمم المتحدة لدعم "الروهينجا"

ثمنت المملكة العربية السعودية، جهود الأمم المتحدة في دعم الحقوق المشروعة لأقلية الروهينجا المسلمة المضطهدة في ميانمار, التي كان آخرها إطلاق خطة الاستجابة الإنسانية المشتركة لعام ٢٠٢٠، الخاصة بالأزمة الإنسانية للروهينجا.

وحث عضو وفد المملكة في الأمم المتحدة في جنيف محمد الخشعان خلال الحوار التفاعلي مع المقررة الأممية المعنية بميانمار، مجلس حقوق الإنسان على بذل المزيد من الجهود الدولية، في ظل قرار محكمة العدل الدولية لحث ميانمار على وقف مواصلة انتهاكاتها بحق أقلية الروهينجا المسلمة، واتخاذ خطوات عملية لرفع المعاناة عنهم.

ورحبت المملكة في كلمتها بمجموعة التوصيات الواردة في تقرير المقررة الخاصة، وشجعت حكومة ميانمار بتنفيذها والوفاء بالتزاماتها تجاه توفير الحماية لأقلية الروهينجا .

وحثت المملكة حكومة ميانمار على الامتثال الصارم بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان في سير الأعمال العدائية .

وأكد تقرير المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في ميانمار الذي ناقشه المجلس، استمرار العنف والعمل القسري والابتزاز والنهب ضد الروهينجا وكذلك استمرار القيود المفروضة علي الحركة وقلة الفرص للحصول على الغذاء وسبل العيش والرعاية الصحية والتعليم.

المملكة العربية السعودية الروهينجا ميانمار

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
المملكة تحث ميانمار على احترام القانون الدولي
سبق

ثمنت المملكة العربية السعودية، جهود الأمم المتحدة في دعم الحقوق المشروعة لأقلية الروهينجا المسلمة المضطهدة في ميانمار, التي كان آخرها إطلاق خطة الاستجابة الإنسانية المشتركة لعام ٢٠٢٠، الخاصة بالأزمة الإنسانية للروهينجا.

وحث عضو وفد المملكة في الأمم المتحدة في جنيف محمد الخشعان خلال الحوار التفاعلي مع المقررة الأممية المعنية بميانمار، مجلس حقوق الإنسان على بذل المزيد من الجهود الدولية، في ظل قرار محكمة العدل الدولية لحث ميانمار على وقف مواصلة انتهاكاتها بحق أقلية الروهينجا المسلمة، واتخاذ خطوات عملية لرفع المعاناة عنهم.

ورحبت المملكة في كلمتها بمجموعة التوصيات الواردة في تقرير المقررة الخاصة، وشجعت حكومة ميانمار بتنفيذها والوفاء بالتزاماتها تجاه توفير الحماية لأقلية الروهينجا .

وحثت المملكة حكومة ميانمار على الامتثال الصارم بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان في سير الأعمال العدائية .

وأكد تقرير المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في ميانمار الذي ناقشه المجلس، استمرار العنف والعمل القسري والابتزاز والنهب ضد الروهينجا وكذلك استمرار القيود المفروضة علي الحركة وقلة الفرص للحصول على الغذاء وسبل العيش والرعاية الصحية والتعليم.

10 مارس 2020 - 15 رجب 1441
02:25 PM

المملكة تحث ميانمار على احترام القانون الدولي

ثمنت جهود الأمم المتحدة لدعم "الروهينجا"

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
2,262

ثمنت المملكة العربية السعودية، جهود الأمم المتحدة في دعم الحقوق المشروعة لأقلية الروهينجا المسلمة المضطهدة في ميانمار, التي كان آخرها إطلاق خطة الاستجابة الإنسانية المشتركة لعام ٢٠٢٠، الخاصة بالأزمة الإنسانية للروهينجا.

وحث عضو وفد المملكة في الأمم المتحدة في جنيف محمد الخشعان خلال الحوار التفاعلي مع المقررة الأممية المعنية بميانمار، مجلس حقوق الإنسان على بذل المزيد من الجهود الدولية، في ظل قرار محكمة العدل الدولية لحث ميانمار على وقف مواصلة انتهاكاتها بحق أقلية الروهينجا المسلمة، واتخاذ خطوات عملية لرفع المعاناة عنهم.

ورحبت المملكة في كلمتها بمجموعة التوصيات الواردة في تقرير المقررة الخاصة، وشجعت حكومة ميانمار بتنفيذها والوفاء بالتزاماتها تجاه توفير الحماية لأقلية الروهينجا .

وحثت المملكة حكومة ميانمار على الامتثال الصارم بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان في سير الأعمال العدائية .

وأكد تقرير المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في ميانمار الذي ناقشه المجلس، استمرار العنف والعمل القسري والابتزاز والنهب ضد الروهينجا وكذلك استمرار القيود المفروضة علي الحركة وقلة الفرص للحصول على الغذاء وسبل العيش والرعاية الصحية والتعليم.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,120
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,246
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,234
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,305

المقالات

سر في بقالة الحي

سر في بقالة الحي

صالح المسلّم
نظام قديم يقيِّد المواطنين

نظام قديم يقيِّد المواطنين

عبدالغني الشيخ
يا بنت الحلال الهادي الله

يا بنت الحلال الهادي الله

مها عبدالله الحقباني
"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

ماجد البريكان
"سنابستان"

"سنابستان"

بدر الغامدي
اتحاد وزاري

اتحاد وزاري

محمد المالكي
الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

صالح مطر الغامدي
أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

حسن آل عمير
اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

عبدالرحمن المرشد
حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

محمد عمير الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة