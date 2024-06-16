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الإصابات 3.8 مليون.. "الصحة العالمية" تحذر: "كورونا" يتسارع في الأمريكتين

البرازيل تضم 23% من المرضى والموتى

أفادت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في الأمريكتين كاريسا إتيان، اليوم (الثلاثاء)، بأن المنطقة تقترب بسرعة من تسجيل أربعة ملايين حالة إصابة بفيروس كورونا، محذرة من أن الجائحة مستمرة في التسارع.

وبيّنت كاريسا إتيان في إيجاز صحفي عبر الإنترنت من منظمة الصحة للبلدان الأمريكية ومقرها واشنطن؛ أن البرازيل بها 23 في المئة من حالات الإصابة التي زادت على 3.8 مليون في الأمريكتين، وبها أيضًا 23 في المئة من حالات الوفاة التي تقارب 204 آلاف حالة في المنطقة؛ وفقًا لـ"رويترز".

وقالت: "نحن لا نرى تباطؤًا في العدوى".

فيروس كورونا الجديد

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الإصابات 3.8 مليون.. "الصحة العالمية" تحذر: "كورونا" يتسارع في الأمريكتين
سبق

أفادت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في الأمريكتين كاريسا إتيان، اليوم (الثلاثاء)، بأن المنطقة تقترب بسرعة من تسجيل أربعة ملايين حالة إصابة بفيروس كورونا، محذرة من أن الجائحة مستمرة في التسارع.

وبيّنت كاريسا إتيان في إيجاز صحفي عبر الإنترنت من منظمة الصحة للبلدان الأمريكية ومقرها واشنطن؛ أن البرازيل بها 23 في المئة من حالات الإصابة التي زادت على 3.8 مليون في الأمريكتين، وبها أيضًا 23 في المئة من حالات الوفاة التي تقارب 204 آلاف حالة في المنطقة؛ وفقًا لـ"رويترز".

وقالت: "نحن لا نرى تباطؤًا في العدوى".

16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441
08:16 PM

الإصابات 3.8 مليون.. "الصحة العالمية" تحذر: "كورونا" يتسارع في الأمريكتين

البرازيل تضم 23% من المرضى والموتى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في الأمريكتين كاريسا إتيان، اليوم (الثلاثاء)، بأن المنطقة تقترب بسرعة من تسجيل أربعة ملايين حالة إصابة بفيروس كورونا، محذرة من أن الجائحة مستمرة في التسارع.

وبيّنت كاريسا إتيان في إيجاز صحفي عبر الإنترنت من منظمة الصحة للبلدان الأمريكية ومقرها واشنطن؛ أن البرازيل بها 23 في المئة من حالات الإصابة التي زادت على 3.8 مليون في الأمريكتين، وبها أيضًا 23 في المئة من حالات الوفاة التي تقارب 204 آلاف حالة في المنطقة؛ وفقًا لـ"رويترز".

وقالت: "نحن لا نرى تباطؤًا في العدوى".

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