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تشمل 6 كيانات وشخصين.. أمريكا توسع العقوبات على إيران

بعد أسبوعين من إعلان "ترامب" لها

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم (الخميس)، توسيع قائمة العقوبات على إيران.

وأفادت الوزارة بأن العقوبات الجديدة تشمل شخصين وستة كيانات، بما فيها أربع شركات متصلة بشركة النفط الإيرانية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد ذكر في الثامن من شهر يناير الجاري؛ أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات اقتصادية إضافية على النظام الإيراني.

وأكّد أن هذه العقوبات القوية ستبقى حتى تغير إيران سلوكها.

وزارة الخزانة الأمركية إيران فرض عقوبات على إيران

الرئيسية/ أخبار العالم

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تشمل 6 كيانات وشخصين.. أمريكا توسع العقوبات على إيران
سبق

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم (الخميس)، توسيع قائمة العقوبات على إيران.

وأفادت الوزارة بأن العقوبات الجديدة تشمل شخصين وستة كيانات، بما فيها أربع شركات متصلة بشركة النفط الإيرانية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد ذكر في الثامن من شهر يناير الجاري؛ أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات اقتصادية إضافية على النظام الإيراني.

وأكّد أن هذه العقوبات القوية ستبقى حتى تغير إيران سلوكها.

23 يناير 2020 - 28 جمادى الأول 1441
10:10 PM

تشمل 6 كيانات وشخصين.. أمريكا توسع العقوبات على إيران

بعد أسبوعين من إعلان "ترامب" لها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم (الخميس)، توسيع قائمة العقوبات على إيران.

وأفادت الوزارة بأن العقوبات الجديدة تشمل شخصين وستة كيانات، بما فيها أربع شركات متصلة بشركة النفط الإيرانية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد ذكر في الثامن من شهر يناير الجاري؛ أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات اقتصادية إضافية على النظام الإيراني.

وأكّد أن هذه العقوبات القوية ستبقى حتى تغير إيران سلوكها.

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