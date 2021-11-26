رُزق المواطن سلمان مقبول الدعجاني -وهو أحد منسوبي الخطوط السعودية بجدة- بمولودة، أسماها "إلهام".
"الدعجاني" يرزق بـ"إلهام"
رُزق المواطن سلمان مقبول الدعجاني -وهو أحد منسوبي الخطوط السعودية بجدة- بمولودة، أسماها "إلهام".
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"الدعجاني" يرزق بـ"إلهام"صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-11-25
25 نوفمبر 2021 - 20 ربيع الآخر 1443
10:48 PM
"الدعجاني" يرزق بـ"إلهام"
رُزق المواطن سلمان مقبول الدعجاني -وهو أحد منسوبي الخطوط السعودية بجدة- بمولودة، أسماها "إلهام".
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