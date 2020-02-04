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جريمة تقشعر لها الأبدان.. سوري يقتل أمه السبعينية خنقًا!

في معقل مقاتلي بشار الأسد

شهدت محافظة طرطوس السورية (معقل مقاتلي الرئيس بشار الأسد) جريمةً مروعة اعتبر ناشطون أنها "لا تصدق"، عندما أقدم أحد المواطنين، على قتل أمه بيديه، عن طريق الخنق!

ونشرت صفحة وزارة الداخلية السورية على موقع "فيسبوك" أمس الاثنين، بيانًا يكشف تفاصيل الجريمة المروعة؛ حيث تم العثور على امرأة مقتولة في السبعين من عمرها، في أحد البيوت بمنطقة حي الإنشاءات بمدينة طرطوس.. ولما تم الكشف الطبي الشرعي على جثتها، تَبَيّن أنها فارقت الحياة، بعد تعرضها لعملية خنق.

وحسب بيان الداخلية؛ فقد حامت الشكوك حول ابن المرأة المقتولة خنقًا، والحرفان الأولان من اسمه "أ. ض"؛ فتم استدراجه بكمين، ولدى بدء التحقيقات معه، أقرّ بأنه هو الذي قتل أمه خنقًا بيديه.

وقال البيان: إن الابن القاتل برر جريمته بحق أمه، قائلًا إنه قتلها بسبب خلافات عائلية!

محافظة طرطوس سوريا

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جريمة تقشعر لها الأبدان.. سوري يقتل أمه السبعينية خنقًا!
سبق

شهدت محافظة طرطوس السورية (معقل مقاتلي الرئيس بشار الأسد) جريمةً مروعة اعتبر ناشطون أنها "لا تصدق"، عندما أقدم أحد المواطنين، على قتل أمه بيديه، عن طريق الخنق!

ونشرت صفحة وزارة الداخلية السورية على موقع "فيسبوك" أمس الاثنين، بيانًا يكشف تفاصيل الجريمة المروعة؛ حيث تم العثور على امرأة مقتولة في السبعين من عمرها، في أحد البيوت بمنطقة حي الإنشاءات بمدينة طرطوس.. ولما تم الكشف الطبي الشرعي على جثتها، تَبَيّن أنها فارقت الحياة، بعد تعرضها لعملية خنق.

وحسب بيان الداخلية؛ فقد حامت الشكوك حول ابن المرأة المقتولة خنقًا، والحرفان الأولان من اسمه "أ. ض"؛ فتم استدراجه بكمين، ولدى بدء التحقيقات معه، أقرّ بأنه هو الذي قتل أمه خنقًا بيديه.

وقال البيان: إن الابن القاتل برر جريمته بحق أمه، قائلًا إنه قتلها بسبب خلافات عائلية!

04 فبراير 2020 - 10 جمادى الآخر 1441
11:39 AM

جريمة تقشعر لها الأبدان.. سوري يقتل أمه السبعينية خنقًا!

في معقل مقاتلي بشار الأسد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شهدت محافظة طرطوس السورية (معقل مقاتلي الرئيس بشار الأسد) جريمةً مروعة اعتبر ناشطون أنها "لا تصدق"، عندما أقدم أحد المواطنين، على قتل أمه بيديه، عن طريق الخنق!

ونشرت صفحة وزارة الداخلية السورية على موقع "فيسبوك" أمس الاثنين، بيانًا يكشف تفاصيل الجريمة المروعة؛ حيث تم العثور على امرأة مقتولة في السبعين من عمرها، في أحد البيوت بمنطقة حي الإنشاءات بمدينة طرطوس.. ولما تم الكشف الطبي الشرعي على جثتها، تَبَيّن أنها فارقت الحياة، بعد تعرضها لعملية خنق.

وحسب بيان الداخلية؛ فقد حامت الشكوك حول ابن المرأة المقتولة خنقًا، والحرفان الأولان من اسمه "أ. ض"؛ فتم استدراجه بكمين، ولدى بدء التحقيقات معه، أقرّ بأنه هو الذي قتل أمه خنقًا بيديه.

وقال البيان: إن الابن القاتل برر جريمته بحق أمه، قائلًا إنه قتلها بسبب خلافات عائلية!

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