جاء ذلك في برقيات تلقاها وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، مؤكدين فيها تضامنهم مع تلك الإجراءات، وأنها تأتي حرصاً من حكومة خادم الحرمين الشريفين على أمن واستقرار المشاعر المقدسة وتحقيقاً للمصلحة العامة، وحفاظاً على الأرواح من مرض “كورونا” المنتشر في العالم.

وأعلنت 44 جمعية ومركزاً ومؤسسة إسلامية موافقتها التامة لقرار المملكة للحيلولة دون انتشار الفيروس، بتعليق دخول المعتمرين والزوار بشكل مؤقت لأداء العمرة والسياحة في إطار إجراءات احترازية؛ للغاية الأسمى والغرض الحسن والقصد الذي يرجى منه حسن العاقبة من منع وصد انتشار فيروس “كورونا” المتجدد حماية للنفس والأمة والمصالح العامة.

نوّه عدد من الجمعيات والمراكز الإسلامية في جمهورية إندونيسيا بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها حكومة المملكة العربية السعودية لمنع وصول فيروس “كورونا” الجديد؛ ومنها التعليق المؤقت لإصدار تأشيرات العمرة والزيارة والسياحة.

"آل الشيخ" يتلقى برقيات 44 جمعية ومركزاً إسلامياً بإندونيسيا مؤيدة لقرار تعليق العمرة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-03-05 نوّه عدد من الجمعيات والمراكز الإسلامية في جمهورية إندونيسيا بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها حكومة المملكة العربية السعودية لمنع وصول فيروس “كورونا” الجديد؛ ومنها التعليق المؤقت لإصدار تأشيرات العمرة والزيارة والسياحة. وأعلنت 44 جمعية ومركزاً ومؤسسة إسلامية موافقتها التامة لقرار المملكة للحيلولة دون انتشار الفيروس، بتعليق دخول المعتمرين والزوار بشكل مؤقت لأداء العمرة والسياحة في إطار إجراءات احترازية؛ للغاية الأسمى والغرض الحسن والقصد الذي يرجى منه حسن العاقبة من منع وصد انتشار فيروس “كورونا” المتجدد حماية للنفس والأمة والمصالح العامة. جاء ذلك في برقيات تلقاها وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، مؤكدين فيها تضامنهم مع تلك الإجراءات، وأنها تأتي حرصاً من حكومة خادم الحرمين الشريفين على أمن واستقرار المشاعر المقدسة وتحقيقاً للمصلحة العامة، وحفاظاً على الأرواح من مرض “كورونا” المنتشر في العالم.

05 مارس 2020 - 10 رجب 1441 12:10 PM

"آل الشيخ" يتلقى برقيات 44 جمعية ومركزاً إسلامياً بإندونيسيا مؤيدة لقرار تعليق العمرة أكدت أن الإجراءات التي اتخذتها المملكة للحد من انتشار فيروس “كورونا” حماية للأمة





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نوّه عدد من الجمعيات والمراكز الإسلامية في جمهورية إندونيسيا بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها حكومة المملكة العربية السعودية لمنع وصول فيروس “كورونا” الجديد؛ ومنها التعليق المؤقت لإصدار تأشيرات العمرة والزيارة والسياحة.

وأعلنت 44 جمعية ومركزاً ومؤسسة إسلامية موافقتها التامة لقرار المملكة للحيلولة دون انتشار الفيروس، بتعليق دخول المعتمرين والزوار بشكل مؤقت لأداء العمرة والسياحة في إطار إجراءات احترازية؛ للغاية الأسمى والغرض الحسن والقصد الذي يرجى منه حسن العاقبة من منع وصد انتشار فيروس “كورونا” المتجدد حماية للنفس والأمة والمصالح العامة.

جاء ذلك في برقيات تلقاها وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، مؤكدين فيها تضامنهم مع تلك الإجراءات، وأنها تأتي حرصاً من حكومة خادم الحرمين الشريفين على أمن واستقرار المشاعر المقدسة وتحقيقاً للمصلحة العامة، وحفاظاً على الأرواح من مرض “كورونا” المنتشر في العالم.