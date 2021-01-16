النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير الخارجية يستقبل رئيس مؤسسة التفاهم العرقي

أكد أهمية تعزيز القيم الإنسانية المشتركة بين أصحاب الديانات والثقافات

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض اليوم رئيس مؤسسة التفاهم العرقي مارك شناير.

وخلال اللقاء أكد أهمية تعزيز القيم الإنسانية المشتركة بين أصحاب الديانات والثقافات المتعددة، بما يحقق مبدأ التعايش، واحترام التنوع الثقافي، باعتباره أساسًا لتعزيز السلام بين الشعوب، وسبيلاً للقضاء على العنف والتطرف والإرهاب.

حضر اللقاء السفير معن بن سليمان حافظ.

وزير الخارجية رئيس مؤسسة التفاهم العرقي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير الخارجية يستقبل رئيس مؤسسة التفاهم العرقي
سبق

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض اليوم رئيس مؤسسة التفاهم العرقي مارك شناير.

وخلال اللقاء أكد أهمية تعزيز القيم الإنسانية المشتركة بين أصحاب الديانات والثقافات المتعددة، بما يحقق مبدأ التعايش، واحترام التنوع الثقافي، باعتباره أساسًا لتعزيز السلام بين الشعوب، وسبيلاً للقضاء على العنف والتطرف والإرهاب.

حضر اللقاء السفير معن بن سليمان حافظ.

15 يناير 2020 - 20 جمادى الأول 1441
08:26 PM

وزير الخارجية يستقبل رئيس مؤسسة التفاهم العرقي

أكد أهمية تعزيز القيم الإنسانية المشتركة بين أصحاب الديانات والثقافات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
797

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض اليوم رئيس مؤسسة التفاهم العرقي مارك شناير.

وخلال اللقاء أكد أهمية تعزيز القيم الإنسانية المشتركة بين أصحاب الديانات والثقافات المتعددة، بما يحقق مبدأ التعايش، واحترام التنوع الثقافي، باعتباره أساسًا لتعزيز السلام بين الشعوب، وسبيلاً للقضاء على العنف والتطرف والإرهاب.

حضر اللقاء السفير معن بن سليمان حافظ.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,850
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,974
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,394
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,020

المقالات

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

عبدالرحمن المرشد
عبث الرئيس التركي!

عبث الرئيس التركي!

ماجد البريكان
ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

عبدالغني الشيخ
موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة