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كيف تحمي كلمة مرورك؟ "لجنة الإعلام والتوعية المصرفية" تجيب

قدمت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية ثماني نصائح للمستخدمين للحفاظ على أمان كلمات المرور المصرفية لتجنيبهم عمليات السرقة والنصب والاحتيال.

وطرحت اللجنة سؤالاً "كيف تحمي كلمة المرور الخاصة بك؟"، وقدمت الإجابة بثماني طرق تحمي كلمة المرور المصرفية هي: لا تكتبها في مكان ظاهر للآخرين، واختر كلمة مرور تحتوي على الأحرف الكبيرة والصغيرة والأرقام والرموز.

وتابعت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية النصائح قائلة: لا تشارك كلمة المرور الخاصة بك مع الآخرين، خصوصاً عبر قنوات التواصل الاجتماعي أو أي موقع أو تطبيق إلكتروني آخر، واحرص على ألا تبني كلمة المرور الخاصة بك على بيانات شخصية أو أن تكون متوقعة، ويفضل عدم حفظ كلمة المرور في مواقع وتطبيقات التسوق الإلكترونية، ولا تقم باستخدام كلمة المرور في مواقع مشبوهة ومجهولة، واحرص على تغيير كلمة المرور بشكل دوري، وخاصة عند العودة من السفر، وأنشئ كلمة مرور مختلفة لحساباتك الأخرى.

البنوك السعودية

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كيف تحمي كلمة مرورك؟ "لجنة الإعلام والتوعية المصرفية" تجيب
سبق

قدمت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية ثماني نصائح للمستخدمين للحفاظ على أمان كلمات المرور المصرفية لتجنيبهم عمليات السرقة والنصب والاحتيال.

وطرحت اللجنة سؤالاً "كيف تحمي كلمة المرور الخاصة بك؟"، وقدمت الإجابة بثماني طرق تحمي كلمة المرور المصرفية هي: لا تكتبها في مكان ظاهر للآخرين، واختر كلمة مرور تحتوي على الأحرف الكبيرة والصغيرة والأرقام والرموز.

وتابعت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية النصائح قائلة: لا تشارك كلمة المرور الخاصة بك مع الآخرين، خصوصاً عبر قنوات التواصل الاجتماعي أو أي موقع أو تطبيق إلكتروني آخر، واحرص على ألا تبني كلمة المرور الخاصة بك على بيانات شخصية أو أن تكون متوقعة، ويفضل عدم حفظ كلمة المرور في مواقع وتطبيقات التسوق الإلكترونية، ولا تقم باستخدام كلمة المرور في مواقع مشبوهة ومجهولة، واحرص على تغيير كلمة المرور بشكل دوري، وخاصة عند العودة من السفر، وأنشئ كلمة مرور مختلفة لحساباتك الأخرى.

28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441
10:25 PM

كيف تحمي كلمة مرورك؟ "لجنة الإعلام والتوعية المصرفية" تجيب

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
0
2,734

قدمت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية ثماني نصائح للمستخدمين للحفاظ على أمان كلمات المرور المصرفية لتجنيبهم عمليات السرقة والنصب والاحتيال.

وطرحت اللجنة سؤالاً "كيف تحمي كلمة المرور الخاصة بك؟"، وقدمت الإجابة بثماني طرق تحمي كلمة المرور المصرفية هي: لا تكتبها في مكان ظاهر للآخرين، واختر كلمة مرور تحتوي على الأحرف الكبيرة والصغيرة والأرقام والرموز.

وتابعت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية النصائح قائلة: لا تشارك كلمة المرور الخاصة بك مع الآخرين، خصوصاً عبر قنوات التواصل الاجتماعي أو أي موقع أو تطبيق إلكتروني آخر، واحرص على ألا تبني كلمة المرور الخاصة بك على بيانات شخصية أو أن تكون متوقعة، ويفضل عدم حفظ كلمة المرور في مواقع وتطبيقات التسوق الإلكترونية، ولا تقم باستخدام كلمة المرور في مواقع مشبوهة ومجهولة، واحرص على تغيير كلمة المرور بشكل دوري، وخاصة عند العودة من السفر، وأنشئ كلمة مرور مختلفة لحساباتك الأخرى.

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