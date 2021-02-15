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جريمة بشعة في بئر سلم بتركيا.. "أنت تعمل بجد" إِذَن تستحق القتل!

ارتكبها عمّال أحد الفنادق بإسطنبول ضد زميلهم ثم عادوا لأعمالهم

ضرب عمال فندق بمدينة إسطنبول، زميلهم وأصابوه بجروح خطيرة؛ توفي على إثرها لاحقًا، في جريمة بشعة بتركيا.

وأفادت صحيفة "حرييت" التركية، أمس الجمعة، أن العامل إبراهيم كيراز توفي بعد شهور من نقله إلى المستشفى، إثر الجروح الخطيرة التي أصيب بها أثناء عمله.

وخلص تحقيق الشرطة التركية إلى أن "كيراز" قتل على أيدي زملائه؛ لأنه كان يعمل كثيرًا!

وبحسب ما نقلته "سكاي نيوز عربية"، وُجد "كيراز" في أحد فنادق إسطنبول فاقدًا للوعي في يوليو 2019، وبدا من الملاحظة الأولية أنه تعرض لإصابات في شتى أنحاء جسده، ونُقل إلى قسم العناية المركزة بأحد مستشفيات ولاية أورفة، جنوبي البلاد؛ حيث مكث هناك شهورًا قبل أن يفارق الحياة.

وعندما فتحت الشرطة التركية تحقيقاً، تبين أن ما حصل للعامل هو جريمة قتل وليس مجرد حادث، وبعد البحث واستجواب زملاء "كيراز" في الفندق، اتضح أن هؤلاء قتلوا زميلهم لأنه كان يعمل كثيرًا وبجد.

وقال أحد هؤلاء القتلة للضحية قبل وقوع الجريمة: "أنت تعمل بجد، ونحن نعدك مثالًا سيئًا. مديرنا يريد منا أن نعمل مثلك".

وبحسب التحقيق فقد ضرب القتلة زميلهم وجرحوه ثم تركوه في بئر السلم، وعادوا إلى أعمالهم وكأن شيئًا لم يكن.

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جريمة بشعة في بئر سلم بتركيا.. "أنت تعمل بجد" إِذَن تستحق القتل!
سبق

ضرب عمال فندق بمدينة إسطنبول، زميلهم وأصابوه بجروح خطيرة؛ توفي على إثرها لاحقًا، في جريمة بشعة بتركيا.

وأفادت صحيفة "حرييت" التركية، أمس الجمعة، أن العامل إبراهيم كيراز توفي بعد شهور من نقله إلى المستشفى، إثر الجروح الخطيرة التي أصيب بها أثناء عمله.

وخلص تحقيق الشرطة التركية إلى أن "كيراز" قتل على أيدي زملائه؛ لأنه كان يعمل كثيرًا!

وبحسب ما نقلته "سكاي نيوز عربية"، وُجد "كيراز" في أحد فنادق إسطنبول فاقدًا للوعي في يوليو 2019، وبدا من الملاحظة الأولية أنه تعرض لإصابات في شتى أنحاء جسده، ونُقل إلى قسم العناية المركزة بأحد مستشفيات ولاية أورفة، جنوبي البلاد؛ حيث مكث هناك شهورًا قبل أن يفارق الحياة.

وعندما فتحت الشرطة التركية تحقيقاً، تبين أن ما حصل للعامل هو جريمة قتل وليس مجرد حادث، وبعد البحث واستجواب زملاء "كيراز" في الفندق، اتضح أن هؤلاء قتلوا زميلهم لأنه كان يعمل كثيرًا وبجد.

وقال أحد هؤلاء القتلة للضحية قبل وقوع الجريمة: "أنت تعمل بجد، ونحن نعدك مثالًا سيئًا. مديرنا يريد منا أن نعمل مثلك".

وبحسب التحقيق فقد ضرب القتلة زميلهم وجرحوه ثم تركوه في بئر السلم، وعادوا إلى أعمالهم وكأن شيئًا لم يكن.

15 فبراير 2020 - 21 جمادى الآخر 1441
11:34 AM

جريمة بشعة في بئر سلم بتركيا.. "أنت تعمل بجد" إِذَن تستحق القتل!

ارتكبها عمّال أحد الفنادق بإسطنبول ضد زميلهم ثم عادوا لأعمالهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ضرب عمال فندق بمدينة إسطنبول، زميلهم وأصابوه بجروح خطيرة؛ توفي على إثرها لاحقًا، في جريمة بشعة بتركيا.

وأفادت صحيفة "حرييت" التركية، أمس الجمعة، أن العامل إبراهيم كيراز توفي بعد شهور من نقله إلى المستشفى، إثر الجروح الخطيرة التي أصيب بها أثناء عمله.

وخلص تحقيق الشرطة التركية إلى أن "كيراز" قتل على أيدي زملائه؛ لأنه كان يعمل كثيرًا!

وبحسب ما نقلته "سكاي نيوز عربية"، وُجد "كيراز" في أحد فنادق إسطنبول فاقدًا للوعي في يوليو 2019، وبدا من الملاحظة الأولية أنه تعرض لإصابات في شتى أنحاء جسده، ونُقل إلى قسم العناية المركزة بأحد مستشفيات ولاية أورفة، جنوبي البلاد؛ حيث مكث هناك شهورًا قبل أن يفارق الحياة.

وعندما فتحت الشرطة التركية تحقيقاً، تبين أن ما حصل للعامل هو جريمة قتل وليس مجرد حادث، وبعد البحث واستجواب زملاء "كيراز" في الفندق، اتضح أن هؤلاء قتلوا زميلهم لأنه كان يعمل كثيرًا وبجد.

وقال أحد هؤلاء القتلة للضحية قبل وقوع الجريمة: "أنت تعمل بجد، ونحن نعدك مثالًا سيئًا. مديرنا يريد منا أن نعمل مثلك".

وبحسب التحقيق فقد ضرب القتلة زميلهم وجرحوه ثم تركوه في بئر السلم، وعادوا إلى أعمالهم وكأن شيئًا لم يكن.

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