خلال العام الماضي.. 2760 ساعة تعليم طبي مستمر لمنسوبي صحة جازان

بلغ عدد المستفيدين الــ10000 مستفيد من الجنسين

حققت المديرية العامة للشؤون الصحية بجازان ممثلة في إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب رقماً قياسياً جديداً على مستوى التدريب الفني والإداري خلال العام الماضي 209، حيث بلغت ساعات التدريب 2760 ساعة تعليم طبي مستمر لمنسوبي المديرية.

وكانت المديرية قد نفذت حزمة من البرامج التدريبية التي تم اعتمادها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع ٢٧٦٠ ساعة تعليم طبي مستمر بزيادة قدرها ٢٠٠٪ مقارنةً بالعام 2018م.

وتخطى عدد المستفيدين من برامج الإدارة التدريبية والتطويرية حاجز الــ10000 مستفيد من الجنسين من مختلف الفئات الصحية.

كما تم خلال عام 2019م رفع سقف عدد الساعات التعليمية من 15 ساعة إلى 30 ساعة تعليمية للبرنامج التدريبي وشملت بذلك جميع فئات الممارسين الصحيين.

وأوضح مدير إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب بصحة جازان الدكتور إبراهيم النعمي أن الإدارة استعدت للعام الجديد 2020م بإعداد خطة عمل طموحة لتطوير وتنمية مهارات القوى البشرية العاملة بصحة جازان من خلال تقديم برامج تدريبية وعلمية.

وأضاف "النعمي" أن برامج الإدارة تسير وفق الخطط المعدة في كل عام، منوهاً بالدعم اللامحدود من جميع المسؤولين في وزارة الصحة وصحة جازان، ما ساعد على النجاح وتحقيق الأهداف المرسومة، ووعد بالمزيد من البرامج والساعات التدريبية في كل المجالات الفنية والإدارية والتي تخدم التدريب والشأن الصحي في المنطقة مؤكداً سعي إدارته لتسجيل رقم قياسي آخر في عدد ساعات التعليم الطبي المستمر في العام الجديد.

ووجه النعمي شكره وتقديره لسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه على رعايتهم وتشريفهم ومتابعتهم للعديد من البرامج والمؤتمرات التي أقيمت في المنطقة، وأعرب عن امتنانه لمدير عام صحة جازان على حرصه الشديد ومتابعته الدائمة وتوجيهاته السديدة التي كان لها أثراً عظيماً في تذليل العقبات.

وتضطلع إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب بصحة جازان بمهام عديدة لتنمية قدرات وكفاءات القوى العاملة بوضع وتنفيذ الخطط التدريبية الإستراتيجية والتشغيلية وفق الاحتياج، وتحسين جودة العمل بوضع وتحديث الأسس والمواصفات والإجراءات للأنشطة التدريبية، ومتابعة تنفيذ البرامج التدريبية عبر إدارات المديرية والمستشفيات بالمنطقة حسب المواصفات والإجراءات المعتمدة، وقياس فعالية وكفاءة التدريب بتقييم الدورات التدريبية وفق الأسس العلمية، وتوفير معلومات للتخطيط السليم واتخاذ القرار عن طريق إنشاء قواعد بيانات القوى العاملة.