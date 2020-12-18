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سعودية تؤسس جمعية للرفق بالحيوان بجدة.."والبيئة" تتوعد المسيئين

"الغامدي":تعذيب الحيوانات يبقى جريمة أخلاقية وجرماً يحتاج إلى التوعية

كشفت مؤسِّسة حملة "تعايش مَعِي" للرفق بالحيوان ،مياسر عصام بندقجي، أن الجمعية التي تأسست بمنطقة مكة المكرمة أصبحت رسمية بعد صدور قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي بتسجيلها والتي مقرها الرئيسي بمحافظة جدة.

وأوضحت أن ديننا دين رحمة ورفق وبفضل الله أصبحت "تعايش مَعِيِ" جمعية رسمية الآن، ومن هنا سيستمر المشوار بكفاءة أعلى لتسهيل الحياة المعيشية والبيئية بين الحيوان والإنسان والمجتمع ، وقالت: "بدأنا في عام 2016 بفكرة تعايش مَعِي ثم قمنا بإنشاء أول ملجأ لتبني الحيوان وأطلقنا عليه اسم (تعايش مَعِي) للرفق بالحيوان، وتم افتتاح الملجأ بعد ملاحظة العدد الكبير من الحيوانات الأليفة التي يتم التخلي عنها من البعض، سواء بسبب الملل أو بسبب زيادة العدد أو تنوع أسباب ذلك".

ولفتت "بندقجي" إلى أنه تم تبني آلاف الحيوانات الأليفة من كلاب وقطط وهامسترات وأرانب وسلاحف وطيور عن طريق الملجأ والحسابات عبر مبادرة (تبنى لا تشتري) من ملجأ (تعايش مَعِي) لكي يستطيع الجميع اقتناء وتبني حيوان يؤنسُهُ ويدخل البهجة على عائلته.

من جهته أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي ،أن تعذيب الحيوانات يبقى جريمة أخلاقية وجرماً يحتاج إلى التوعية؛ لبشاعة هذا السلوك، مشيراً إلى أن هناك مبادرة لحملة "عين الرفق" مع الجمعية؛ وهي عبارة عن جهد تطوعي ترعاه وتدعمه الوزارة يهدف إلى تمكين الجهات التطوعية لتعزيز تكامل الجهود في مجال الرفق بالحيوان ورفع الوعي بحقوق الحيوانات، وتمكين المبادرات الإيجابية التي تهدف إلى ذلك.

وتابع: "الوزارة ماضية في تطبيق العقوبات على المسيئين للحيوانات وفق ما ورد في نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونأمل أن تكون الجمعية سنداً لوزارة البيئة والمياه والزراعة والجهات المعنية للاهتمام بالثروة الحيوانية المستأنسة والفطرية ونشر ثقافة الرفق بالحيوان في المجتمع".


من جانبه أكد مدير الثروة الحيوانية بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرّمة الدكتور عبدالمانع الخيبري، على أهمية تعزيز الوعي بالرفق بالحيوان في المنطقة وتحسين مستوى ظروف الإيواء المعيشية والصحية في محلات الحيوانات الأليفة، والتوعية بنظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبيّن: "من منطلق إيماننا بالعمل التطوعي واستشعارًا لأهميته بادرت وزارة البيئة والمياه والزراعة بعرض فرصة "عين الرفق" التطوعية عبر منصة العمل التطوعي لتفعيل العمل التطوعي في مجالات الرفق بالحيوان لتعزيز التنمية المستدامة"، مقدماً شكره لكل من شارك وأسهم في نجاح حملات الرفق بالحيوان، داعياً الجميع للمشاركة فيها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سعودية تؤسس جمعية للرفق بالحيوان بجدة.."والبيئة" تتوعد المسيئين
سبق

كشفت مؤسِّسة حملة "تعايش مَعِي" للرفق بالحيوان ،مياسر عصام بندقجي، أن الجمعية التي تأسست بمنطقة مكة المكرمة أصبحت رسمية بعد صدور قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي بتسجيلها والتي مقرها الرئيسي بمحافظة جدة.

وأوضحت أن ديننا دين رحمة ورفق وبفضل الله أصبحت "تعايش مَعِيِ" جمعية رسمية الآن، ومن هنا سيستمر المشوار بكفاءة أعلى لتسهيل الحياة المعيشية والبيئية بين الحيوان والإنسان والمجتمع ، وقالت: "بدأنا في عام 2016 بفكرة تعايش مَعِي ثم قمنا بإنشاء أول ملجأ لتبني الحيوان وأطلقنا عليه اسم (تعايش مَعِي) للرفق بالحيوان، وتم افتتاح الملجأ بعد ملاحظة العدد الكبير من الحيوانات الأليفة التي يتم التخلي عنها من البعض، سواء بسبب الملل أو بسبب زيادة العدد أو تنوع أسباب ذلك".

ولفتت "بندقجي" إلى أنه تم تبني آلاف الحيوانات الأليفة من كلاب وقطط وهامسترات وأرانب وسلاحف وطيور عن طريق الملجأ والحسابات عبر مبادرة (تبنى لا تشتري) من ملجأ (تعايش مَعِي) لكي يستطيع الجميع اقتناء وتبني حيوان يؤنسُهُ ويدخل البهجة على عائلته.

من جهته أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي ،أن تعذيب الحيوانات يبقى جريمة أخلاقية وجرماً يحتاج إلى التوعية؛ لبشاعة هذا السلوك، مشيراً إلى أن هناك مبادرة لحملة "عين الرفق" مع الجمعية؛ وهي عبارة عن جهد تطوعي ترعاه وتدعمه الوزارة يهدف إلى تمكين الجهات التطوعية لتعزيز تكامل الجهود في مجال الرفق بالحيوان ورفع الوعي بحقوق الحيوانات، وتمكين المبادرات الإيجابية التي تهدف إلى ذلك.

وتابع: "الوزارة ماضية في تطبيق العقوبات على المسيئين للحيوانات وفق ما ورد في نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونأمل أن تكون الجمعية سنداً لوزارة البيئة والمياه والزراعة والجهات المعنية للاهتمام بالثروة الحيوانية المستأنسة والفطرية ونشر ثقافة الرفق بالحيوان في المجتمع".


من جانبه أكد مدير الثروة الحيوانية بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرّمة الدكتور عبدالمانع الخيبري، على أهمية تعزيز الوعي بالرفق بالحيوان في المنطقة وتحسين مستوى ظروف الإيواء المعيشية والصحية في محلات الحيوانات الأليفة، والتوعية بنظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبيّن: "من منطلق إيماننا بالعمل التطوعي واستشعارًا لأهميته بادرت وزارة البيئة والمياه والزراعة بعرض فرصة "عين الرفق" التطوعية عبر منصة العمل التطوعي لتفعيل العمل التطوعي في مجالات الرفق بالحيوان لتعزيز التنمية المستدامة"، مقدماً شكره لكل من شارك وأسهم في نجاح حملات الرفق بالحيوان، داعياً الجميع للمشاركة فيها.

18 ديسمبر 2020 - 3 جمادى الأول 1442
06:14 PM

سعودية تؤسس جمعية للرفق بالحيوان بجدة.."والبيئة" تتوعد المسيئين

"الغامدي":تعذيب الحيوانات يبقى جريمة أخلاقية وجرماً يحتاج إلى التوعية

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عبدالله الراجحي - جدة
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كشفت مؤسِّسة حملة "تعايش مَعِي" للرفق بالحيوان ،مياسر عصام بندقجي، أن الجمعية التي تأسست بمنطقة مكة المكرمة أصبحت رسمية بعد صدور قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي بتسجيلها والتي مقرها الرئيسي بمحافظة جدة.

وأوضحت أن ديننا دين رحمة ورفق وبفضل الله أصبحت "تعايش مَعِيِ" جمعية رسمية الآن، ومن هنا سيستمر المشوار بكفاءة أعلى لتسهيل الحياة المعيشية والبيئية بين الحيوان والإنسان والمجتمع ، وقالت: "بدأنا في عام 2016 بفكرة تعايش مَعِي ثم قمنا بإنشاء أول ملجأ لتبني الحيوان وأطلقنا عليه اسم (تعايش مَعِي) للرفق بالحيوان، وتم افتتاح الملجأ بعد ملاحظة العدد الكبير من الحيوانات الأليفة التي يتم التخلي عنها من البعض، سواء بسبب الملل أو بسبب زيادة العدد أو تنوع أسباب ذلك".

ولفتت "بندقجي" إلى أنه تم تبني آلاف الحيوانات الأليفة من كلاب وقطط وهامسترات وأرانب وسلاحف وطيور عن طريق الملجأ والحسابات عبر مبادرة (تبنى لا تشتري) من ملجأ (تعايش مَعِي) لكي يستطيع الجميع اقتناء وتبني حيوان يؤنسُهُ ويدخل البهجة على عائلته.

من جهته أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي ،أن تعذيب الحيوانات يبقى جريمة أخلاقية وجرماً يحتاج إلى التوعية؛ لبشاعة هذا السلوك، مشيراً إلى أن هناك مبادرة لحملة "عين الرفق" مع الجمعية؛ وهي عبارة عن جهد تطوعي ترعاه وتدعمه الوزارة يهدف إلى تمكين الجهات التطوعية لتعزيز تكامل الجهود في مجال الرفق بالحيوان ورفع الوعي بحقوق الحيوانات، وتمكين المبادرات الإيجابية التي تهدف إلى ذلك.

وتابع: "الوزارة ماضية في تطبيق العقوبات على المسيئين للحيوانات وفق ما ورد في نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونأمل أن تكون الجمعية سنداً لوزارة البيئة والمياه والزراعة والجهات المعنية للاهتمام بالثروة الحيوانية المستأنسة والفطرية ونشر ثقافة الرفق بالحيوان في المجتمع".


من جانبه أكد مدير الثروة الحيوانية بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرّمة الدكتور عبدالمانع الخيبري، على أهمية تعزيز الوعي بالرفق بالحيوان في المنطقة وتحسين مستوى ظروف الإيواء المعيشية والصحية في محلات الحيوانات الأليفة، والتوعية بنظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبيّن: "من منطلق إيماننا بالعمل التطوعي واستشعارًا لأهميته بادرت وزارة البيئة والمياه والزراعة بعرض فرصة "عين الرفق" التطوعية عبر منصة العمل التطوعي لتفعيل العمل التطوعي في مجالات الرفق بالحيوان لتعزيز التنمية المستدامة"، مقدماً شكره لكل من شارك وأسهم في نجاح حملات الرفق بالحيوان، داعياً الجميع للمشاركة فيها.

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