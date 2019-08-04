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فتق وانسداد بالأمعاء .. تدخل جراحي عاجل ينقذ حياة سبعينية بمستشفى ينبع

آلام حادة في البطن وصعوبة في الإخراج منذ أشهر واستقبال جاء عبر "إحالتي"

تمكّن فريق طبي جراحي في مستشفى ينبع العام، من إنهاء معاناة سيدة في العقد السابع من العمر؛ وذلك بعد استقبال الحالة عبر التنسيق الطبي من خلال برنامج "إحالتي" من مستشفى أملج.

تفصيلاً، أُدخلت المريضة قسم الطوارئ بمستشفى ينبع العام؛ حيث كانت تعاني آلاماً حادة في البطن وصعوبة في الإخراج منذ أشهر عدة حتى تطور الأمر إلى قيء فموي نتيجة انسداد الأمعاء، وعلى أثره تم إجراء الفحوص الطبية اللازمة وتقرر لها إجراء عملية جراحية عاجلة.

وتم خلال العملية استكشاف للبطن وتبين وجود فتق داخلي بالأمعاء وتم إصلاحه دون أيّ استئصال للأمعاء وتمّ نقلها إلى قسم التنويم وهي بحالة مستقرة.

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فتق وانسداد بالأمعاء .. تدخل جراحي عاجل ينقذ حياة سبعينية بمستشفى ينبع
سبق

تمكّن فريق طبي جراحي في مستشفى ينبع العام، من إنهاء معاناة سيدة في العقد السابع من العمر؛ وذلك بعد استقبال الحالة عبر التنسيق الطبي من خلال برنامج "إحالتي" من مستشفى أملج.

تفصيلاً، أُدخلت المريضة قسم الطوارئ بمستشفى ينبع العام؛ حيث كانت تعاني آلاماً حادة في البطن وصعوبة في الإخراج منذ أشهر عدة حتى تطور الأمر إلى قيء فموي نتيجة انسداد الأمعاء، وعلى أثره تم إجراء الفحوص الطبية اللازمة وتقرر لها إجراء عملية جراحية عاجلة.

وتم خلال العملية استكشاف للبطن وتبين وجود فتق داخلي بالأمعاء وتم إصلاحه دون أيّ استئصال للأمعاء وتمّ نقلها إلى قسم التنويم وهي بحالة مستقرة.

04 أغسطس 2019 - 3 ذو الحجة 1440
01:36 PM

فتق وانسداد بالأمعاء .. تدخل جراحي عاجل ينقذ حياة سبعينية بمستشفى ينبع

آلام حادة في البطن وصعوبة في الإخراج منذ أشهر واستقبال جاء عبر "إحالتي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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تمكّن فريق طبي جراحي في مستشفى ينبع العام، من إنهاء معاناة سيدة في العقد السابع من العمر؛ وذلك بعد استقبال الحالة عبر التنسيق الطبي من خلال برنامج "إحالتي" من مستشفى أملج.

تفصيلاً، أُدخلت المريضة قسم الطوارئ بمستشفى ينبع العام؛ حيث كانت تعاني آلاماً حادة في البطن وصعوبة في الإخراج منذ أشهر عدة حتى تطور الأمر إلى قيء فموي نتيجة انسداد الأمعاء، وعلى أثره تم إجراء الفحوص الطبية اللازمة وتقرر لها إجراء عملية جراحية عاجلة.

وتم خلال العملية استكشاف للبطن وتبين وجود فتق داخلي بالأمعاء وتم إصلاحه دون أيّ استئصال للأمعاء وتمّ نقلها إلى قسم التنويم وهي بحالة مستقرة.

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