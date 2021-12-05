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عبر "شفاء".. 3 آلاف مستفيد يستظلون بخدمات "الوقف الصحي" الطبية

أول منصّة وطنية للعلاج الخيري تستوعب رغبة المجتمع في مساعدة الآخرين

قدمت منصة "شفاء" التابعة لصندوق الوقف الصحي، خدماتها العلاجية منذ مطلع شهر رمضان المبارك 1442هـ، لأكثر من 3080 مستفيد بالتعاون مع عدد الجمعيات الصحية الأهلية في أنحاء المملكة.

هذا ويهدف الصندوق من خلال منصّة شفاء إلى تخفيف معاناة المرضى المحتاجين؛ وإيجاد قناة سهلة وموثوقة للمجتمع لتقديم تبرعاتهم ومساندة من ليست لديهم أهلية علاج داخل المملكة للوصول للخدمة العلاجية، إضافة إلى تمكين الجمعيات الصحية الأهلية من المساهمة في علاج المرضى بكافة أنحاء المملكة وحسب تخصصاتها.

كما تعد منصّة شفاء أول منصّة وطنية متخصصة في العلاج الخيري؛ أطلقها الصندوق لإيجاد قناة تستوعب رغبة المجتمع في مساعدة الآخرين، وتتميز بسرعة الاستجابة للشرائح الأكثر حاجة للخدمة العلاجية، ويمكن زيارة موقع المنصّة الإلكتروني على الرابط www.shefa.sa ومتابعة الحالات التي بحاجة للإحسان والمساهمة في علاجها حسب ظروفها الصحية المعروضة.

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عبر "شفاء".. 3 آلاف مستفيد يستظلون بخدمات "الوقف الصحي" الطبية
سبق

قدمت منصة "شفاء" التابعة لصندوق الوقف الصحي، خدماتها العلاجية منذ مطلع شهر رمضان المبارك 1442هـ، لأكثر من 3080 مستفيد بالتعاون مع عدد الجمعيات الصحية الأهلية في أنحاء المملكة.

هذا ويهدف الصندوق من خلال منصّة شفاء إلى تخفيف معاناة المرضى المحتاجين؛ وإيجاد قناة سهلة وموثوقة للمجتمع لتقديم تبرعاتهم ومساندة من ليست لديهم أهلية علاج داخل المملكة للوصول للخدمة العلاجية، إضافة إلى تمكين الجمعيات الصحية الأهلية من المساهمة في علاج المرضى بكافة أنحاء المملكة وحسب تخصصاتها.

كما تعد منصّة شفاء أول منصّة وطنية متخصصة في العلاج الخيري؛ أطلقها الصندوق لإيجاد قناة تستوعب رغبة المجتمع في مساعدة الآخرين، وتتميز بسرعة الاستجابة للشرائح الأكثر حاجة للخدمة العلاجية، ويمكن زيارة موقع المنصّة الإلكتروني على الرابط www.shefa.sa ومتابعة الحالات التي بحاجة للإحسان والمساهمة في علاجها حسب ظروفها الصحية المعروضة.

05 ديسمبر 2021 - 1 جمادى الأول 1443
12:56 PM

عبر "شفاء".. 3 آلاف مستفيد يستظلون بخدمات "الوقف الصحي" الطبية

أول منصّة وطنية للعلاج الخيري تستوعب رغبة المجتمع في مساعدة الآخرين

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فهد الغبيوي - الرياض
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قدمت منصة "شفاء" التابعة لصندوق الوقف الصحي، خدماتها العلاجية منذ مطلع شهر رمضان المبارك 1442هـ، لأكثر من 3080 مستفيد بالتعاون مع عدد الجمعيات الصحية الأهلية في أنحاء المملكة.

هذا ويهدف الصندوق من خلال منصّة شفاء إلى تخفيف معاناة المرضى المحتاجين؛ وإيجاد قناة سهلة وموثوقة للمجتمع لتقديم تبرعاتهم ومساندة من ليست لديهم أهلية علاج داخل المملكة للوصول للخدمة العلاجية، إضافة إلى تمكين الجمعيات الصحية الأهلية من المساهمة في علاج المرضى بكافة أنحاء المملكة وحسب تخصصاتها.

كما تعد منصّة شفاء أول منصّة وطنية متخصصة في العلاج الخيري؛ أطلقها الصندوق لإيجاد قناة تستوعب رغبة المجتمع في مساعدة الآخرين، وتتميز بسرعة الاستجابة للشرائح الأكثر حاجة للخدمة العلاجية، ويمكن زيارة موقع المنصّة الإلكتروني على الرابط www.shefa.sa ومتابعة الحالات التي بحاجة للإحسان والمساهمة في علاجها حسب ظروفها الصحية المعروضة.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,175
201,250 سيارة ..

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