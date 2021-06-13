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المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري: في هذه الحالة يعود النشاط الرياضي

أكد أن فتح الأندية منتصف الشهر الجاري لإجراء إصلاحات وصيانة

مصر

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري: في هذه الحالة يعود النشاط الرياضي
سبق
13 يونيو 2020 - 21 شوّال 1441
08:59 PM

المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري: في هذه الحالة يعود النشاط الرياضي

أكد أن فتح الأندية منتصف الشهر الجاري لإجراء إصلاحات وصيانة

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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