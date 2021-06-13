المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري: في هذه الحالة يعود النشاط الرياضي
أكد أن فتح الأندية منتصف الشهر الجاري لإجراء إصلاحات وصيانةمصر
اعلان
المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري: في هذه الحالة يعود النشاط الرياضيصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-06-13
13 يونيو 2020 - 21 شوّال 1441
08:59 PM
المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري: في هذه الحالة يعود النشاط الرياضي
أكد أن فتح الأندية منتصف الشهر الجاري لإجراء إصلاحات وصيانة
اعلان
2.5 مليار ..
30 يناير
7,068
91 مليار ..
29 يناير
17,690
70 مليار ..
26 أكتوبر
22,630
53.8 مليار
31 يوليو
43,181