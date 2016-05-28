أعلن "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المنطقة الجنوبية.
وقال "التحالف": استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية.
التحالف: اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه المنطقة الجنوبية
أعلن "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المنطقة الجنوبية.
وقال "التحالف": استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية.
أعلن "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المنطقة الجنوبية.
التحالف: اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه المنطقة الجنوبية
أعلن "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المنطقة الجنوبية.
وقال "التحالف": استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية.