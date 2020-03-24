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أهالي "مونسية الرياض": انقلوا سكن 7 آلاف عامل بعيدًا

وسط مخاوف من تفشي "كورونا" في ظل أعدادهم الكبيرة

أعرب سكان حي المونسية شرق الرياض عن تخوفهم من سكن أكثر من سبعة آلاف عامل في استراحة بجانب البيوت بالحي على طريق التخصصي تقاطع طريق الشيخ جابر .

وزادت مخاوف السكان بعد ظهور مرض "كورونا" وتفشيه السريع، في ظل تواجد العمالة بهذه الجموع الغفيرة وما تمثله من خطورة على السكان .

وتتنقل العمالة التي تقطن الحي داخل الشوارع الحي مما يمثل خطورة أمنية تحتاج إلى معالجة فورية لحماية السكان من تفشي الأمراض.

وشكا الأهالي كذلك من طفح مياه الصرف الصحي بالشوارع بشكل يومي من الاستراحة التي تتقدم خمسة أمتار على الشارع، فيما يعتبر مخالفة للنظام.

وشدد الأهالي على ضرورة سرعة نقل سكن العمالة إلى أماكن بعيدة عن الحي في أسرع وقت.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أهالي "مونسية الرياض": انقلوا سكن 7 آلاف عامل بعيدًا
سبق

أعرب سكان حي المونسية شرق الرياض عن تخوفهم من سكن أكثر من سبعة آلاف عامل في استراحة بجانب البيوت بالحي على طريق التخصصي تقاطع طريق الشيخ جابر .

وزادت مخاوف السكان بعد ظهور مرض "كورونا" وتفشيه السريع، في ظل تواجد العمالة بهذه الجموع الغفيرة وما تمثله من خطورة على السكان .

وتتنقل العمالة التي تقطن الحي داخل الشوارع الحي مما يمثل خطورة أمنية تحتاج إلى معالجة فورية لحماية السكان من تفشي الأمراض.

وشكا الأهالي كذلك من طفح مياه الصرف الصحي بالشوارع بشكل يومي من الاستراحة التي تتقدم خمسة أمتار على الشارع، فيما يعتبر مخالفة للنظام.

وشدد الأهالي على ضرورة سرعة نقل سكن العمالة إلى أماكن بعيدة عن الحي في أسرع وقت.

24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
04:18 PM
اخر تعديل
24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
04:43 PM

أهالي "مونسية الرياض": انقلوا سكن 7 آلاف عامل بعيدًا

وسط مخاوف من تفشي "كورونا" في ظل أعدادهم الكبيرة

A A A
حمد الفراج - الرياض
2
4,147

أعرب سكان حي المونسية شرق الرياض عن تخوفهم من سكن أكثر من سبعة آلاف عامل في استراحة بجانب البيوت بالحي على طريق التخصصي تقاطع طريق الشيخ جابر .

وزادت مخاوف السكان بعد ظهور مرض "كورونا" وتفشيه السريع، في ظل تواجد العمالة بهذه الجموع الغفيرة وما تمثله من خطورة على السكان .

وتتنقل العمالة التي تقطن الحي داخل الشوارع الحي مما يمثل خطورة أمنية تحتاج إلى معالجة فورية لحماية السكان من تفشي الأمراض.

وشكا الأهالي كذلك من طفح مياه الصرف الصحي بالشوارع بشكل يومي من الاستراحة التي تتقدم خمسة أمتار على الشارع، فيما يعتبر مخالفة للنظام.

وشدد الأهالي على ضرورة سرعة نقل سكن العمالة إلى أماكن بعيدة عن الحي في أسرع وقت.

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