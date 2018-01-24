إنقاذ شخص احتُجز داخل مدخنة مطعم لمدة ٤ أيام بالرياض!

أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض، الرائد محمد الحمادي، أن فِرق الدفاع المدني بمدينة الرياض باشرت مساء اليوم بلاغًا، يفيد باحتجاز شخص في مجرى مدخنه بأحد المطاعم، وبوصول الفِرق اتضح أن الحادث هو احتجاز شخص منذ أربعة أيام تقريبًا داخل مجرى مدخنه شواء، ارتفاعها ١٣ مترًا تقريبًا، تابعة لمطعم متوقف عن العمل منذ فترة طويلة، وملحق بمجمع تجاري بحي النهضة. وقد عمل رجال الدفاع المدني على قص المجرى، وإخراج الشخص المحتجز، والمحافظة على سلامته، ولاسيما أنه كان في حالة إعياء وتعب شديد من جراء فترة بقائه محتجزًا؛ وقد نُقل فورًا للمستشفى لتلقي العلاج.