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تلفزيون اليابان: "آبي" سيمضي للسعودية.. والتزام بنشر القوات رغم التوترات

بعد حديث عن إلغاء الزيارة التي خطط لها مطلع الأسبوع وتضم الإمارات وعمان

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، اليوم الخميس: إن رئيس الوزراء شينزو آبي سيمضي في خططه مطلع الأسبوع لزيارة السعودية وعمان والإمارات؛ وذلك بعد أن ذكرت وسائل إعلام سابقًا أن جولة قد "آبي" ألغيت.

ووفق "رويترز" قالت اليابان إنها ستلتزم هذا الأسبوع بخطط لنشر قوات في الشرق الأوسط؛ لضمان سلامة سفنها على الرغم من تصاعد التوترات بعد أن قتلت الولايات المتحدة قائدًا عسكريًّا إيرانيًّا.

وكانت وكالة "رويترز" نفسها قد قالت أمس: إن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، ألغى خططًا لزيارة الشرق الأوسط مطلع الأسبوع؛ وفق ما قالته محطة "أساهي" التلفزيونية الأربعاء.

ونقلت "رويترز" عن وكالة "كيودو" للأنباء، أن "آبي" عقد اجتماعًا لمجلس الأمن القومي ليناقش على الأرجح الهجوم الإيراني على القوات الأمريكية في العراق.

وكانت طهران قد شنت، فجر الأربعاء، هجومًا صاروخيًّا باليستيًّا على قاعدتين تتمركز فيها قوات تابعة للجيش الأمريكي وللتحالف الدولي في العراق؛ انتقاما لمقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني.

واستهدف القصف الصاروخي الذي انطلق من إيران، قاعدة عين الأسد الجوية، التي تقع في محافظة الأنبار غربي العراق.

هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية المملكة العربية السعودية شينزو آبي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تلفزيون اليابان: "آبي" سيمضي للسعودية.. والتزام بنشر القوات رغم التوترات
سبق

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، اليوم الخميس: إن رئيس الوزراء شينزو آبي سيمضي في خططه مطلع الأسبوع لزيارة السعودية وعمان والإمارات؛ وذلك بعد أن ذكرت وسائل إعلام سابقًا أن جولة قد "آبي" ألغيت.

ووفق "رويترز" قالت اليابان إنها ستلتزم هذا الأسبوع بخطط لنشر قوات في الشرق الأوسط؛ لضمان سلامة سفنها على الرغم من تصاعد التوترات بعد أن قتلت الولايات المتحدة قائدًا عسكريًّا إيرانيًّا.

وكانت وكالة "رويترز" نفسها قد قالت أمس: إن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، ألغى خططًا لزيارة الشرق الأوسط مطلع الأسبوع؛ وفق ما قالته محطة "أساهي" التلفزيونية الأربعاء.

ونقلت "رويترز" عن وكالة "كيودو" للأنباء، أن "آبي" عقد اجتماعًا لمجلس الأمن القومي ليناقش على الأرجح الهجوم الإيراني على القوات الأمريكية في العراق.

وكانت طهران قد شنت، فجر الأربعاء، هجومًا صاروخيًّا باليستيًّا على قاعدتين تتمركز فيها قوات تابعة للجيش الأمريكي وللتحالف الدولي في العراق؛ انتقاما لمقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني.

واستهدف القصف الصاروخي الذي انطلق من إيران، قاعدة عين الأسد الجوية، التي تقع في محافظة الأنبار غربي العراق.

09 يناير 2020 - 14 جمادى الأول 1441
01:23 PM

تلفزيون اليابان: "آبي" سيمضي للسعودية.. والتزام بنشر القوات رغم التوترات

بعد حديث عن إلغاء الزيارة التي خطط لها مطلع الأسبوع وتضم الإمارات وعمان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، اليوم الخميس: إن رئيس الوزراء شينزو آبي سيمضي في خططه مطلع الأسبوع لزيارة السعودية وعمان والإمارات؛ وذلك بعد أن ذكرت وسائل إعلام سابقًا أن جولة قد "آبي" ألغيت.

ووفق "رويترز" قالت اليابان إنها ستلتزم هذا الأسبوع بخطط لنشر قوات في الشرق الأوسط؛ لضمان سلامة سفنها على الرغم من تصاعد التوترات بعد أن قتلت الولايات المتحدة قائدًا عسكريًّا إيرانيًّا.

وكانت وكالة "رويترز" نفسها قد قالت أمس: إن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، ألغى خططًا لزيارة الشرق الأوسط مطلع الأسبوع؛ وفق ما قالته محطة "أساهي" التلفزيونية الأربعاء.

ونقلت "رويترز" عن وكالة "كيودو" للأنباء، أن "آبي" عقد اجتماعًا لمجلس الأمن القومي ليناقش على الأرجح الهجوم الإيراني على القوات الأمريكية في العراق.

وكانت طهران قد شنت، فجر الأربعاء، هجومًا صاروخيًّا باليستيًّا على قاعدتين تتمركز فيها قوات تابعة للجيش الأمريكي وللتحالف الدولي في العراق؛ انتقاما لمقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني.

واستهدف القصف الصاروخي الذي انطلق من إيران، قاعدة عين الأسد الجوية، التي تقع في محافظة الأنبار غربي العراق.

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