شاهد.. "المتقاعدون" يقفون على أطلال الدولة السعودية الأولى بالدرعية

انطلاقًا من خطة الأنشطة والبرامج والفعاليات التي تقيمها جمعية المتقاعدين الأهلية بالرياض لأعضائها، ومن خلال التنسيق بين إدارة برنامج الزيارات والمسؤولين بهيئة تطوير بوابة الدرعية؛ زار وفدٌ من أعضاء وعضوات الجمعية حي الطريف التاريخي بالدرعية، وقصر سلوى، يتقدمهم رئيس مجلس الإدارة وعدد من الأعضاء؛ حيث كان في استقبالهم عدد من مسؤولي الهيئة. بدأت جولة الوفد برفقة المرشد السياحي تركي السهلي، بدأها بقصر سلوى، مقدمًا شرحًا مفصلًا عن مكانة وقيمة القصر، ودوره في إدارة الدولة السعودية الأولى، إلى جانب ما يقام به من لقاءات، إلى جانب ما يُقدم فيه من دروس دينية لطلبة العلم سواء في المدرسة الملحقة به أو المسجد الواقع داخل القصر. بعد ذلك تمت زيارة متحف الدرعية الذي يحكي تاريخ الدولة السعودية الأولى "التاريخ والأسس"، وتم الاطلاع على ما يحتويه المتحف من وثائق تاريخية وصور للاعتداءات التي تعرّضت لها الدرعية في ذلك الوقت من الدولة العثمانية. كما تم الاطلاع على العملة السعودية المستخدمة في ذلك الوقت، وشجرة آل سعود لمختلف مراحل الدولة السعودية الأولى والثانية والثالثة. بعد ذلك تم المرور على مسجد الإمام محمد بن سعود "جامع الطريف"، ومن ثم تواصلت الجولة لتصل إلى المتحف الحربي، الذي يحتوي على مختلف الأسلحة التي كان يستخدمها الجيش السعودي في محاربة الأعداء، وهي أسلحة تقليدية مقارنةً بما يستخدمه الجيش العثماني؛ حيث يعرض المتحف المدفع الذي استخدمه العثمانيون في معركة الدرعية. بعد ذلك تمت زيارة متحف الخيل العربي الأصيل؛ حيث يستعرض المتحف سلالات الخيل العربي الأصيل ومزاياه، كما يحكي مدى اهتمام مؤسس الدولة السعودية الثالثة الملك عبدالعزيز آل سعود، وولعه بالخيل العربي الأصيل، وعدد الخيول التي كان يمتلكها، كما يعرض نماذج من تجهيزات الخيل كالسروج والحذوات وغيرها. وخلال الجولة لوحظ مدى العناية والاهتمام بأساسات المباني وبعض جدرانها، والتي تم ترميمها وفق معايير اليونسكو التي اعترفت بآثار وتراث الدرعية؛ حيث لوحظ ذلك داخل مباني المتاحف من خلال تغطيتها بالزجاج ليتمكّن الزائر من مشاهدة تلك الأساسات. وبعد انتهاء الجولة، تم أخذ صورة جماعية أمام صور القرية، وبعد ذلك تم اصطحاب الوفد إلى أعلى مبنى الهيئة لمشاهدة العرض المرئي ثلاثي الأبعاد الذي يصور تلك الحقبة للدولة السعودية الأولى والثانية والثالثة، والأحداث التي مرت بها. وفي نهاية الزيارة قدّم رئيس مجلس الإدارة اللواء ركن متقاعد صالح بن منصور القرشي، شكره وتقديره باسمه ونيابة عن أعضاء الوفد للمسؤولين بهيئة تطوير "بوابة الدرعية"، على دعوتهم الكريمة وحسن الاستقبال والضيافة، وقدّم درعًا تذكاريًّا للهيئة؛ تسلّمتْه مسؤولة البروتوكول والعلاقات الدولية الأميرة نورة بنت عبدالمحسن آل سعود. كما تم تقديم الشكر للمرشد السياحي الذي رافق الوفد في جولته، تركي السهلي، الذي قدم معلومات قيّمة تنمّ عن مدى تمكّنه وتفانيه في أداء مهمته. والشكر أيضًا لمديرة برنامج الرحلات منى الحبيب، وفريق عملها المكوّن من: مسؤولة علاقات البرنامج إجلال كردي، ومسؤولة الإعلام هدى العمري، على جماليات التنسيق والترتيب للزيارة. وعبّر أعضاء الوفد عن سعادتهم بالمشاركة في الزيارة، وقدّموا شكرهم لمسؤولي الجمعية على ما يقدمونه لهم من أنشطة وبرامج يقضون من خلالها أوقاتًا مفيدة، وتوفر لهم السعادة وجودة الحياة.

شاهد.. "المتقاعدون" يقفون على أطلال الدولة السعودية الأولى بالدرعية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-02-12 انطلاقًا من خطة الأنشطة والبرامج والفعاليات التي تقيمها جمعية المتقاعدين الأهلية بالرياض لأعضائها، ومن خلال التنسيق بين إدارة برنامج الزيارات والمسؤولين بهيئة تطوير بوابة الدرعية؛ زار وفدٌ من أعضاء وعضوات الجمعية حي الطريف التاريخي بالدرعية، وقصر سلوى، يتقدمهم رئيس مجلس الإدارة وعدد من الأعضاء؛ حيث كان في استقبالهم عدد من مسؤولي الهيئة.



بدأت جولة الوفد برفقة المرشد السياحي تركي السهلي، بدأها بقصر سلوى، مقدمًا شرحًا مفصلًا عن مكانة وقيمة القصر، ودوره في إدارة الدولة السعودية الأولى، إلى جانب ما يقام به من لقاءات، إلى جانب ما يُقدم فيه من دروس دينية لطلبة العلم سواء في المدرسة الملحقة به أو المسجد الواقع داخل القصر.



بعد ذلك تمت زيارة متحف الدرعية الذي يحكي تاريخ الدولة السعودية الأولى "التاريخ والأسس"، وتم الاطلاع على ما يحتويه المتحف من وثائق تاريخية وصور للاعتداءات التي تعرّضت لها الدرعية في ذلك الوقت من الدولة العثمانية.



كما تم الاطلاع على العملة السعودية المستخدمة في ذلك الوقت، وشجرة آل سعود لمختلف مراحل الدولة السعودية الأولى والثانية والثالثة.



بعد ذلك تم المرور على مسجد الإمام محمد بن سعود "جامع الطريف"، ومن ثم تواصلت الجولة لتصل إلى المتحف الحربي، الذي يحتوي على مختلف الأسلحة التي كان يستخدمها الجيش السعودي في محاربة الأعداء، وهي أسلحة تقليدية مقارنةً بما يستخدمه الجيش العثماني؛ حيث يعرض المتحف المدفع الذي استخدمه العثمانيون في معركة الدرعية.



بعد ذلك تمت زيارة متحف الخيل العربي الأصيل؛ حيث يستعرض المتحف سلالات الخيل العربي الأصيل ومزاياه، كما يحكي مدى اهتمام مؤسس الدولة السعودية الثالثة الملك عبدالعزيز آل سعود، وولعه بالخيل العربي الأصيل، وعدد الخيول التي كان يمتلكها، كما يعرض نماذج من تجهيزات الخيل كالسروج والحذوات وغيرها.



وخلال الجولة لوحظ مدى العناية والاهتمام بأساسات المباني وبعض جدرانها، والتي تم ترميمها وفق معايير اليونسكو التي اعترفت بآثار وتراث الدرعية؛ حيث لوحظ ذلك داخل مباني المتاحف من خلال تغطيتها بالزجاج ليتمكّن الزائر من مشاهدة تلك الأساسات.



وبعد انتهاء الجولة، تم أخذ صورة جماعية أمام صور القرية، وبعد ذلك تم اصطحاب الوفد إلى أعلى مبنى الهيئة لمشاهدة العرض المرئي ثلاثي الأبعاد الذي يصور تلك الحقبة للدولة السعودية الأولى والثانية والثالثة، والأحداث التي مرت بها.



وفي نهاية الزيارة قدّم رئيس مجلس الإدارة اللواء ركن متقاعد صالح بن منصور القرشي، شكره وتقديره باسمه ونيابة عن أعضاء الوفد للمسؤولين بهيئة تطوير "بوابة الدرعية"، على دعوتهم الكريمة وحسن الاستقبال والضيافة، وقدّم درعًا تذكاريًّا للهيئة؛ تسلّمتْه مسؤولة البروتوكول والعلاقات الدولية الأميرة نورة بنت عبدالمحسن آل سعود.



كما تم تقديم الشكر للمرشد السياحي الذي رافق الوفد في جولته، تركي السهلي، الذي قدم معلومات قيّمة تنمّ عن مدى تمكّنه وتفانيه في أداء مهمته. والشكر أيضًا لمديرة برنامج الرحلات منى الحبيب، وفريق عملها المكوّن من: مسؤولة علاقات البرنامج إجلال كردي، ومسؤولة الإعلام هدى العمري، على جماليات التنسيق والترتيب للزيارة.



وعبّر أعضاء الوفد عن سعادتهم بالمشاركة في الزيارة، وقدّموا شكرهم لمسؤولي الجمعية على ما يقدمونه لهم من أنشطة وبرامج يقضون من خلالها أوقاتًا مفيدة، وتوفر لهم السعادة وجودة الحياة.

12 فبراير 2020 - 18 جمادى الآخر 1441 07:47 PM

شاهد.. "المتقاعدون" يقفون على أطلال الدولة السعودية الأولى بالدرعية انطلاقًا من خطتها للأنشطة والبرامج والفعاليات





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انطلاقًا من خطة الأنشطة والبرامج والفعاليات التي تقيمها جمعية المتقاعدين الأهلية بالرياض لأعضائها، ومن خلال التنسيق بين إدارة برنامج الزيارات والمسؤولين بهيئة تطوير بوابة الدرعية؛ زار وفدٌ من أعضاء وعضوات الجمعية حي الطريف التاريخي بالدرعية، وقصر سلوى، يتقدمهم رئيس مجلس الإدارة وعدد من الأعضاء؛ حيث كان في استقبالهم عدد من مسؤولي الهيئة.



بدأت جولة الوفد برفقة المرشد السياحي تركي السهلي، بدأها بقصر سلوى، مقدمًا شرحًا مفصلًا عن مكانة وقيمة القصر، ودوره في إدارة الدولة السعودية الأولى، إلى جانب ما يقام به من لقاءات، إلى جانب ما يُقدم فيه من دروس دينية لطلبة العلم سواء في المدرسة الملحقة به أو المسجد الواقع داخل القصر.



بعد ذلك تمت زيارة متحف الدرعية الذي يحكي تاريخ الدولة السعودية الأولى "التاريخ والأسس"، وتم الاطلاع على ما يحتويه المتحف من وثائق تاريخية وصور للاعتداءات التي تعرّضت لها الدرعية في ذلك الوقت من الدولة العثمانية.



كما تم الاطلاع على العملة السعودية المستخدمة في ذلك الوقت، وشجرة آل سعود لمختلف مراحل الدولة السعودية الأولى والثانية والثالثة.



بعد ذلك تم المرور على مسجد الإمام محمد بن سعود "جامع الطريف"، ومن ثم تواصلت الجولة لتصل إلى المتحف الحربي، الذي يحتوي على مختلف الأسلحة التي كان يستخدمها الجيش السعودي في محاربة الأعداء، وهي أسلحة تقليدية مقارنةً بما يستخدمه الجيش العثماني؛ حيث يعرض المتحف المدفع الذي استخدمه العثمانيون في معركة الدرعية.



بعد ذلك تمت زيارة متحف الخيل العربي الأصيل؛ حيث يستعرض المتحف سلالات الخيل العربي الأصيل ومزاياه، كما يحكي مدى اهتمام مؤسس الدولة السعودية الثالثة الملك عبدالعزيز آل سعود، وولعه بالخيل العربي الأصيل، وعدد الخيول التي كان يمتلكها، كما يعرض نماذج من تجهيزات الخيل كالسروج والحذوات وغيرها.



وخلال الجولة لوحظ مدى العناية والاهتمام بأساسات المباني وبعض جدرانها، والتي تم ترميمها وفق معايير اليونسكو التي اعترفت بآثار وتراث الدرعية؛ حيث لوحظ ذلك داخل مباني المتاحف من خلال تغطيتها بالزجاج ليتمكّن الزائر من مشاهدة تلك الأساسات.



وبعد انتهاء الجولة، تم أخذ صورة جماعية أمام صور القرية، وبعد ذلك تم اصطحاب الوفد إلى أعلى مبنى الهيئة لمشاهدة العرض المرئي ثلاثي الأبعاد الذي يصور تلك الحقبة للدولة السعودية الأولى والثانية والثالثة، والأحداث التي مرت بها.



وفي نهاية الزيارة قدّم رئيس مجلس الإدارة اللواء ركن متقاعد صالح بن منصور القرشي، شكره وتقديره باسمه ونيابة عن أعضاء الوفد للمسؤولين بهيئة تطوير "بوابة الدرعية"، على دعوتهم الكريمة وحسن الاستقبال والضيافة، وقدّم درعًا تذكاريًّا للهيئة؛ تسلّمتْه مسؤولة البروتوكول والعلاقات الدولية الأميرة نورة بنت عبدالمحسن آل سعود.



كما تم تقديم الشكر للمرشد السياحي الذي رافق الوفد في جولته، تركي السهلي، الذي قدم معلومات قيّمة تنمّ عن مدى تمكّنه وتفانيه في أداء مهمته. والشكر أيضًا لمديرة برنامج الرحلات منى الحبيب، وفريق عملها المكوّن من: مسؤولة علاقات البرنامج إجلال كردي، ومسؤولة الإعلام هدى العمري، على جماليات التنسيق والترتيب للزيارة.



وعبّر أعضاء الوفد عن سعادتهم بالمشاركة في الزيارة، وقدّموا شكرهم لمسؤولي الجمعية على ما يقدمونه لهم من أنشطة وبرامج يقضون من خلالها أوقاتًا مفيدة، وتوفر لهم السعادة وجودة الحياة.