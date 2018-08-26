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طقس الأسبوع الأول للعام الدراسي.. "الأرصاد" يكشف درجات الحرارة بالمناطق

المركز الوطني: الرياض ستكون 43 وفي مكة 44 درجة.. والرطوبة متفاوتة

أصدر المركز الوطني للأرصاد نشرة خاصة لحالة الطقس المتوقعة على مناطق المملكة للأسبوع الأول من العام الدراسي 1443هـ.

ولفت المركز إلى أن حالة الطقس خلال الفترة من الأحد إلى الخميس القادمين، ستشهد في الرياض حرارة تصل إلى 43 درجة ورطوبة 35%، وفي مكة المكرمة درجة الحرارة 44 والرطوبة 90%، وفي المدينة المنورة درجة الحرارة 44 والرطوبة 90%، وفي الشرقية درجة الحرارة 46، والرطوبة 70%، وفي القصيم درجة الحرارة 43 والرطوبة 35%.

وأضاف المركز: في تبوك تصل درجة الحرارة إلى 43 والرطوبة 60%، وفي حائل الحرارة 40 والرطوبة 30%، وفي الشمالية الحرارة 44 والرطبة 30%، وفي الجوف الحرارة 43 والرطوبة 40%، وفي عسير الحرارة 31 والرطوبة 75%، وفي الباحة الجرارة 32 والرطولة 70%، وفي جازان الحرارة 37 والرطوبة 90%، وفي نجران الحرارة 41 والرطوبة 60%.

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طقس الأسبوع الأول للعام الدراسي.. "الأرصاد" يكشف درجات الحرارة بالمناطق
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد نشرة خاصة لحالة الطقس المتوقعة على مناطق المملكة للأسبوع الأول من العام الدراسي 1443هـ.

ولفت المركز إلى أن حالة الطقس خلال الفترة من الأحد إلى الخميس القادمين، ستشهد في الرياض حرارة تصل إلى 43 درجة ورطوبة 35%، وفي مكة المكرمة درجة الحرارة 44 والرطوبة 90%، وفي المدينة المنورة درجة الحرارة 44 والرطوبة 90%، وفي الشرقية درجة الحرارة 46، والرطوبة 70%، وفي القصيم درجة الحرارة 43 والرطوبة 35%.

وأضاف المركز: في تبوك تصل درجة الحرارة إلى 43 والرطوبة 60%، وفي حائل الحرارة 40 والرطوبة 30%، وفي الشمالية الحرارة 44 والرطبة 30%، وفي الجوف الحرارة 43 والرطوبة 40%، وفي عسير الحرارة 31 والرطوبة 75%، وفي الباحة الجرارة 32 والرطولة 70%، وفي جازان الحرارة 37 والرطوبة 90%، وفي نجران الحرارة 41 والرطوبة 60%.

26 أغسطس 2021 - 18 محرّم 1443
01:39 PM

طقس الأسبوع الأول للعام الدراسي.. "الأرصاد" يكشف درجات الحرارة بالمناطق

المركز الوطني: الرياض ستكون 43 وفي مكة 44 درجة.. والرطوبة متفاوتة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر المركز الوطني للأرصاد نشرة خاصة لحالة الطقس المتوقعة على مناطق المملكة للأسبوع الأول من العام الدراسي 1443هـ.

ولفت المركز إلى أن حالة الطقس خلال الفترة من الأحد إلى الخميس القادمين، ستشهد في الرياض حرارة تصل إلى 43 درجة ورطوبة 35%، وفي مكة المكرمة درجة الحرارة 44 والرطوبة 90%، وفي المدينة المنورة درجة الحرارة 44 والرطوبة 90%، وفي الشرقية درجة الحرارة 46، والرطوبة 70%، وفي القصيم درجة الحرارة 43 والرطوبة 35%.

وأضاف المركز: في تبوك تصل درجة الحرارة إلى 43 والرطوبة 60%، وفي حائل الحرارة 40 والرطوبة 30%، وفي الشمالية الحرارة 44 والرطبة 30%، وفي الجوف الحرارة 43 والرطوبة 40%، وفي عسير الحرارة 31 والرطوبة 75%، وفي الباحة الجرارة 32 والرطولة 70%، وفي جازان الحرارة 37 والرطوبة 90%، وفي نجران الحرارة 41 والرطوبة 60%.

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