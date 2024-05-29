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"صحة الشرقية": تعاملنا مع 1928 حالة عبر برنامج "إحالتي" خلال رمضان

نقلت 16 مريضاً بالإخلاء الجوي للعلاج من وإلى المملكة

كشفت "صحة الشرقية" ممثلةً في إدارة أهلية العلاج والتنسيق الطبي أن عدد الحالات المنسق لها عبر برنامج الإحالة خلال شهر رمضان المبارك (في الفترة ما بين 1-23/ 9) والتي كانت من داخل المنطقة تضمنت تنسيق وقبول 1619 حالة تمثلت في 110 حالة إنقاد حياة، 276 حالة طارئة، 149 حالة منوعة، 1084 حالة موعد عيادة.

وأوضحت أنه تم التنسيق وقبول 268 حالة من خارج المنطقة بأحد مستشفيات صحة الشرقية، مشيرة إلى أنه تم تنسيق قبول ونقل 25 حالة من مستشفيات حكومية لمستشفيات القطاع الخاص على نفقة الدولة منها (17 حالة تحتاج لعناية مركزة، 8 حالات تحتاج لرعاية ممتدة).

وأضافت أنه جرى تنسيق عودة 13 مريضاً من خارج المملكة إلى أحد مستشفيات الشرقية عبر طائرة الإخلاء الجوي، فيما نقلت 3 حالات من مستشفيات الشرقية إلى خارج المملكة؛ لاستكمال العلاج عبر طائرة الإخلاء الجوي.

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"صحة الشرقية": تعاملنا مع 1928 حالة عبر برنامج "إحالتي" خلال رمضان
سبق

كشفت "صحة الشرقية" ممثلةً في إدارة أهلية العلاج والتنسيق الطبي أن عدد الحالات المنسق لها عبر برنامج الإحالة خلال شهر رمضان المبارك (في الفترة ما بين 1-23/ 9) والتي كانت من داخل المنطقة تضمنت تنسيق وقبول 1619 حالة تمثلت في 110 حالة إنقاد حياة، 276 حالة طارئة، 149 حالة منوعة، 1084 حالة موعد عيادة.

وأوضحت أنه تم التنسيق وقبول 268 حالة من خارج المنطقة بأحد مستشفيات صحة الشرقية، مشيرة إلى أنه تم تنسيق قبول ونقل 25 حالة من مستشفيات حكومية لمستشفيات القطاع الخاص على نفقة الدولة منها (17 حالة تحتاج لعناية مركزة، 8 حالات تحتاج لرعاية ممتدة).

وأضافت أنه جرى تنسيق عودة 13 مريضاً من خارج المملكة إلى أحد مستشفيات الشرقية عبر طائرة الإخلاء الجوي، فيما نقلت 3 حالات من مستشفيات الشرقية إلى خارج المملكة؛ لاستكمال العلاج عبر طائرة الإخلاء الجوي.

29 مايو 2019 - 24 رمضان 1440
04:42 PM

"صحة الشرقية": تعاملنا مع 1928 حالة عبر برنامج "إحالتي" خلال رمضان

نقلت 16 مريضاً بالإخلاء الجوي للعلاج من وإلى المملكة

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عبدالله السالم - الدمام
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كشفت "صحة الشرقية" ممثلةً في إدارة أهلية العلاج والتنسيق الطبي أن عدد الحالات المنسق لها عبر برنامج الإحالة خلال شهر رمضان المبارك (في الفترة ما بين 1-23/ 9) والتي كانت من داخل المنطقة تضمنت تنسيق وقبول 1619 حالة تمثلت في 110 حالة إنقاد حياة، 276 حالة طارئة، 149 حالة منوعة، 1084 حالة موعد عيادة.

وأوضحت أنه تم التنسيق وقبول 268 حالة من خارج المنطقة بأحد مستشفيات صحة الشرقية، مشيرة إلى أنه تم تنسيق قبول ونقل 25 حالة من مستشفيات حكومية لمستشفيات القطاع الخاص على نفقة الدولة منها (17 حالة تحتاج لعناية مركزة، 8 حالات تحتاج لرعاية ممتدة).

وأضافت أنه جرى تنسيق عودة 13 مريضاً من خارج المملكة إلى أحد مستشفيات الشرقية عبر طائرة الإخلاء الجوي، فيما نقلت 3 حالات من مستشفيات الشرقية إلى خارج المملكة؛ لاستكمال العلاج عبر طائرة الإخلاء الجوي.

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