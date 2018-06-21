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الحكومة اليمنية والولايات المتحدة تبحثان جهود التصدّي للدور التخريبي الإيراني

خلال لقاء "عبدالملك" مع "كريستوفر" في عدن

قال رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك؛ إنه بحث مع السفير الأمريكي لدى اليمن كريستوفر هنزل؛ الذي زار عدن أمس الخميس، جهود التصدّي للدور التخريبي الإيراني في اليمن بشكل خاص والمنطقة بشكل عام عبر استغلال إيران أدواتها في البلاد، ممثلة في جماعة الحوثي الارهابية من خلال الانقلاب على الشرعية، وتحويل اليمن إلى منطلق لتهديد دول الجوار والملاحة الدولية في البحر الأحمر.

وأشاد المسؤول اليمني، في مؤتمر صحافي بعدن، بموقف حكومة الولايات المتحدة الأمريكية الداعم للحكومة اليمنية الشرعية، وإنهاء انقلاب جماعة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وجدّد رئيس الوزراء، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، التأكيد على تمسك الحكومة اليمنية الشرعية بتصحيح مسار الوصول للسلام في اليمن، كما أكّد أهمية زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ومدى العلاقات الوطيدة والمتينة التي تربط البلدين، وذلك في إطار مشاركة الإمارات في تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية لإنهاء انقلاب الحوثي على الشرعية.

وشدّد عبد الملك؛ على ضرورة تعزيز عمل الأجهزة الأمنية والعسكرية كافة بمختلف المحافظات الواقعة تحت إدارة الحكومة الشرعية، ضمن غرفة عمليات مشتركة تحت إشرافها وبدعم وإسناد من قوات التحالف العربي.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الحكومة اليمنية والولايات المتحدة تبحثان جهود التصدّي للدور التخريبي الإيراني
سبق

قال رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك؛ إنه بحث مع السفير الأمريكي لدى اليمن كريستوفر هنزل؛ الذي زار عدن أمس الخميس، جهود التصدّي للدور التخريبي الإيراني في اليمن بشكل خاص والمنطقة بشكل عام عبر استغلال إيران أدواتها في البلاد، ممثلة في جماعة الحوثي الارهابية من خلال الانقلاب على الشرعية، وتحويل اليمن إلى منطلق لتهديد دول الجوار والملاحة الدولية في البحر الأحمر.

وأشاد المسؤول اليمني، في مؤتمر صحافي بعدن، بموقف حكومة الولايات المتحدة الأمريكية الداعم للحكومة اليمنية الشرعية، وإنهاء انقلاب جماعة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وجدّد رئيس الوزراء، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، التأكيد على تمسك الحكومة اليمنية الشرعية بتصحيح مسار الوصول للسلام في اليمن، كما أكّد أهمية زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ومدى العلاقات الوطيدة والمتينة التي تربط البلدين، وذلك في إطار مشاركة الإمارات في تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية لإنهاء انقلاب الحوثي على الشرعية.

وشدّد عبد الملك؛ على ضرورة تعزيز عمل الأجهزة الأمنية والعسكرية كافة بمختلف المحافظات الواقعة تحت إدارة الحكومة الشرعية، ضمن غرفة عمليات مشتركة تحت إشرافها وبدعم وإسناد من قوات التحالف العربي.

21 يونيو 2019 - 18 شوّال 1440
01:04 PM

الحكومة اليمنية والولايات المتحدة تبحثان جهود التصدّي للدور التخريبي الإيراني

خلال لقاء "عبدالملك" مع "كريستوفر" في عدن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
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قال رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك؛ إنه بحث مع السفير الأمريكي لدى اليمن كريستوفر هنزل؛ الذي زار عدن أمس الخميس، جهود التصدّي للدور التخريبي الإيراني في اليمن بشكل خاص والمنطقة بشكل عام عبر استغلال إيران أدواتها في البلاد، ممثلة في جماعة الحوثي الارهابية من خلال الانقلاب على الشرعية، وتحويل اليمن إلى منطلق لتهديد دول الجوار والملاحة الدولية في البحر الأحمر.

وأشاد المسؤول اليمني، في مؤتمر صحافي بعدن، بموقف حكومة الولايات المتحدة الأمريكية الداعم للحكومة اليمنية الشرعية، وإنهاء انقلاب جماعة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وجدّد رئيس الوزراء، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، التأكيد على تمسك الحكومة اليمنية الشرعية بتصحيح مسار الوصول للسلام في اليمن، كما أكّد أهمية زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ومدى العلاقات الوطيدة والمتينة التي تربط البلدين، وذلك في إطار مشاركة الإمارات في تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية لإنهاء انقلاب الحوثي على الشرعية.

وشدّد عبد الملك؛ على ضرورة تعزيز عمل الأجهزة الأمنية والعسكرية كافة بمختلف المحافظات الواقعة تحت إدارة الحكومة الشرعية، ضمن غرفة عمليات مشتركة تحت إشرافها وبدعم وإسناد من قوات التحالف العربي.

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