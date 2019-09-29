النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
كان في منزل أحد أصدقائه بحي الشاطئ بجدة ودخل عليهما "الجاني" ثم تطوّر النقاش مع الفقيد

شرطة مكة تعلن استشهاد اللواء الفغم بعد إطلاق النار عليه من صديقه وإصابة 5 من رجال الأمن

اليمن.. "مسام" ينزع 6564 لغمًا خلال شهر سبتمبر

القصيبي: تعامَلنا الأسبوع الماضي مع 752 لغمًا وذخيرة

أعلن مدير عام مشروع "مسام" السيد أسامة القصيبي، أن الفِرَق الهندسية نزعت خلال الأسبوع الرابع من شهر سبتمبر، 752 لغمًا وذخيرة غير منفجرة من الأراضي اليمنية؛ ليصل بذلك مجموع ما تم نزعه منذ بداية الشهر ولغاية يوم 27 منه 6564.
وتفصيلًا، قال القصيبي: إن فِرَق المشروع الميدانية نزعت خلال الأسبوع الماضي 560 ذخيرة غير منفجرة وعبوتين ناسفتين.
وأضاف القصيبي أن الفِرَق نزعت أيضًا خلال الأسبوع ذاته 182 لغمًا مضادًّا للدبابات و8 ألغام مضادة للأفراد.
وذكر القصيبي في بيان له نشره مكتب "مسام" الإعلامي، أن مجموع ما نزعته الفِرَق منذ انطلاق المشروع أواخر يونيو 2018 ولغاية يوم 27 سبتمبر الجاري بلغ 91389، تنوعت بين ألغام وذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
اليمن.. "مسام" ينزع 6564 لغمًا خلال شهر سبتمبر
سبق

أعلن مدير عام مشروع "مسام" السيد أسامة القصيبي، أن الفِرَق الهندسية نزعت خلال الأسبوع الرابع من شهر سبتمبر، 752 لغمًا وذخيرة غير منفجرة من الأراضي اليمنية؛ ليصل بذلك مجموع ما تم نزعه منذ بداية الشهر ولغاية يوم 27 منه 6564.
وتفصيلًا، قال القصيبي: إن فِرَق المشروع الميدانية نزعت خلال الأسبوع الماضي 560 ذخيرة غير منفجرة وعبوتين ناسفتين.
وأضاف القصيبي أن الفِرَق نزعت أيضًا خلال الأسبوع ذاته 182 لغمًا مضادًّا للدبابات و8 ألغام مضادة للأفراد.
وذكر القصيبي في بيان له نشره مكتب "مسام" الإعلامي، أن مجموع ما نزعته الفِرَق منذ انطلاق المشروع أواخر يونيو 2018 ولغاية يوم 27 سبتمبر الجاري بلغ 91389، تنوعت بين ألغام وذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة.

29 سبتمبر 2019 - 30 محرّم 1441
08:58 AM

اليمن.. "مسام" ينزع 6564 لغمًا خلال شهر سبتمبر

القصيبي: تعامَلنا الأسبوع الماضي مع 752 لغمًا وذخيرة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
497

أعلن مدير عام مشروع "مسام" السيد أسامة القصيبي، أن الفِرَق الهندسية نزعت خلال الأسبوع الرابع من شهر سبتمبر، 752 لغمًا وذخيرة غير منفجرة من الأراضي اليمنية؛ ليصل بذلك مجموع ما تم نزعه منذ بداية الشهر ولغاية يوم 27 منه 6564.
وتفصيلًا، قال القصيبي: إن فِرَق المشروع الميدانية نزعت خلال الأسبوع الماضي 560 ذخيرة غير منفجرة وعبوتين ناسفتين.
وأضاف القصيبي أن الفِرَق نزعت أيضًا خلال الأسبوع ذاته 182 لغمًا مضادًّا للدبابات و8 ألغام مضادة للأفراد.
وذكر القصيبي في بيان له نشره مكتب "مسام" الإعلامي، أن مجموع ما نزعته الفِرَق منذ انطلاق المشروع أواخر يونيو 2018 ولغاية يوم 27 سبتمبر الجاري بلغ 91389، تنوعت بين ألغام وذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,182
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,239
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,246
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,832

كاريكاتير

اليوم الوطني السعودي 89 .. طيب على طيب

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة