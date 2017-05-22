النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. نائب أمير جازان لنزلاء دار المسنين: "أنتم الخير والبركة"

المسنون أبدوا سعادتهم بزيارته مقدمين شكرهم له بهذه المناسبة

زار نائب أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، أمس دار المسنين بمدينة جازان، وقدم التهنئة لنزلاء الدار بمناسبة شهر رمضان المبارك، سائلاً الله تعالى أن يمُنَّ على الجميع بالصحة والسلامة والعافية، وقال لهم: "أنتم الخير والبركة".

واستمع خلال الزيارة إلى شرح من المدير العام لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة المهندس أحمد بن محمد القنفذي، والقائمين على الدار، عن الخدمات المقدَّمة للنزلاء من خلال العديد من البرامج والنشاطات وخدمات الرعاية، وتفعيل دور الجهات الحكومية من خلال الشراكات مع الدار، وتشجيع رجال الأعمال للإسهام في المبادرات التي يطلقها فرع الوزارة في مجالات الرعاية الاجتماعية، إضافة إلى المهام والأعمال والخدمات التي تقدمها الدار.

فيما أبدى المسنون سعادتهم بزيارة نائب أمير منطقة جازان مقدمين شكرهم له بهذه المناسبة.

ورافق نائب أمير منطقة جازان خلال الزيارة وكيل إمارة منطقة جازان عبدالله بن صالح المديميغ. ‫

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. نائب أمير جازان لنزلاء دار المسنين: "أنتم الخير والبركة"
سبق

زار نائب أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، أمس دار المسنين بمدينة جازان، وقدم التهنئة لنزلاء الدار بمناسبة شهر رمضان المبارك، سائلاً الله تعالى أن يمُنَّ على الجميع بالصحة والسلامة والعافية، وقال لهم: "أنتم الخير والبركة".

واستمع خلال الزيارة إلى شرح من المدير العام لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة المهندس أحمد بن محمد القنفذي، والقائمين على الدار، عن الخدمات المقدَّمة للنزلاء من خلال العديد من البرامج والنشاطات وخدمات الرعاية، وتفعيل دور الجهات الحكومية من خلال الشراكات مع الدار، وتشجيع رجال الأعمال للإسهام في المبادرات التي يطلقها فرع الوزارة في مجالات الرعاية الاجتماعية، إضافة إلى المهام والأعمال والخدمات التي تقدمها الدار.

فيما أبدى المسنون سعادتهم بزيارة نائب أمير منطقة جازان مقدمين شكرهم له بهذه المناسبة.

ورافق نائب أمير منطقة جازان خلال الزيارة وكيل إمارة منطقة جازان عبدالله بن صالح المديميغ. ‫

22 مايو 2019 - 17 رمضان 1440
12:23 AM

شاهد.. نائب أمير جازان لنزلاء دار المسنين: "أنتم الخير والبركة"

المسنون أبدوا سعادتهم بزيارته مقدمين شكرهم له بهذه المناسبة

A A A
فهد كاملي - جازان
8
11,813

زار نائب أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، أمس دار المسنين بمدينة جازان، وقدم التهنئة لنزلاء الدار بمناسبة شهر رمضان المبارك، سائلاً الله تعالى أن يمُنَّ على الجميع بالصحة والسلامة والعافية، وقال لهم: "أنتم الخير والبركة".

واستمع خلال الزيارة إلى شرح من المدير العام لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة المهندس أحمد بن محمد القنفذي، والقائمين على الدار، عن الخدمات المقدَّمة للنزلاء من خلال العديد من البرامج والنشاطات وخدمات الرعاية، وتفعيل دور الجهات الحكومية من خلال الشراكات مع الدار، وتشجيع رجال الأعمال للإسهام في المبادرات التي يطلقها فرع الوزارة في مجالات الرعاية الاجتماعية، إضافة إلى المهام والأعمال والخدمات التي تقدمها الدار.

فيما أبدى المسنون سعادتهم بزيارة نائب أمير منطقة جازان مقدمين شكرهم له بهذه المناسبة.

ورافق نائب أمير منطقة جازان خلال الزيارة وكيل إمارة منطقة جازان عبدالله بن صالح المديميغ. ‫

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
22,681
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,663
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,088
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,262

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

عصابة إيران.. إلى أين؟

عصابة إيران.. إلى أين؟

ماجد البريكان
بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

ماجد الحربي
تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

محمد الصيـعري
أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

عبدالرحمن القحطاني
كن واثقًا من نفسك

كن واثقًا من نفسك

علي القطان
"ساهر" ومركز 937 .. علاج بلا مستشفيات

"ساهر" ومركز 937 .. علاج بلا مستشفيات

عبدالغني الشيخ
ثالوث النجاح

ثالوث النجاح

سلطان رديف
بطل الدوري.. في رمضان!!!

بطل الدوري.. في رمضان!!!

وحيد بغدادي
دعم الاقتصاد بـ"الإقامة المميزة"

دعم الاقتصاد بـ"الإقامة المميزة"

ماجد البريكان
كم بيننا مثل الحاقد "جوني"!؟

كم بيننا مثل الحاقد "جوني"!؟

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة