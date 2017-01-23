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بعد قدوم "برناوي" بالإعارة.. "الاتحاد" ينهي عقد "معاذ" ويعير "المزيعل"

أعلن نادي الاتحاد، مساء اليوم، مخالصة الظهير الأيمن حسن معاذ بتراضي الطرفين، بعد أن قدِم للنادي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادماً من "الشباب".

كما أعلن "الاتحاد" عبر مركزه الإعلامي إعارة الظهير الأيمن الآخر عمر المزيعل لنادي الفيحاء.

وكان "الاتحاد" قد أعلن مساء أمس استعارة الظهير الأيمن بنادي القادسية ياسين برناوي لمدة ستة أشهر، ليشغل الخانة بالتنافس مع اللاعب الدولي الصاعد سعود عبدالحميد الذي قدّم مستويات مميزة خلال المباريات الماضية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بعد قدوم "برناوي" بالإعارة.. "الاتحاد" ينهي عقد "معاذ" ويعير "المزيعل"
سبق

أعلن نادي الاتحاد، مساء اليوم، مخالصة الظهير الأيمن حسن معاذ بتراضي الطرفين، بعد أن قدِم للنادي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادماً من "الشباب".

كما أعلن "الاتحاد" عبر مركزه الإعلامي إعارة الظهير الأيمن الآخر عمر المزيعل لنادي الفيحاء.

وكان "الاتحاد" قد أعلن مساء أمس استعارة الظهير الأيمن بنادي القادسية ياسين برناوي لمدة ستة أشهر، ليشغل الخانة بالتنافس مع اللاعب الدولي الصاعد سعود عبدالحميد الذي قدّم مستويات مميزة خلال المباريات الماضية.

23 يناير 2019 - 17 جمادى الأول 1440
07:52 PM

بعد قدوم "برناوي" بالإعارة.. "الاتحاد" ينهي عقد "معاذ" ويعير "المزيعل"

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عبدالله الشهري - جدة
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أعلن نادي الاتحاد، مساء اليوم، مخالصة الظهير الأيمن حسن معاذ بتراضي الطرفين، بعد أن قدِم للنادي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادماً من "الشباب".

كما أعلن "الاتحاد" عبر مركزه الإعلامي إعارة الظهير الأيمن الآخر عمر المزيعل لنادي الفيحاء.

وكان "الاتحاد" قد أعلن مساء أمس استعارة الظهير الأيمن بنادي القادسية ياسين برناوي لمدة ستة أشهر، ليشغل الخانة بالتنافس مع اللاعب الدولي الصاعد سعود عبدالحميد الذي قدّم مستويات مميزة خلال المباريات الماضية.

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