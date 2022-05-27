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"موسم العيد" يكشف عن الفعاليات والأنشطة التي تقام لأولمرة على مستوى المنطقة

ينطلق هذا العام لأول مرة بهوية موحدة وشاملة في مختلف أرجاء السعودية

تتواصل الاستعدادات لـ"موسم العيد" الذي ينطلق هذا العام لأول مرة بهوية موحدة وشاملة في مختلف أرجاء السعودية، وذلك تحت مظلة "مواسم السعودية". وقد صُممت الهوية البصرية للموسم؛ لتسهم في إعادة مشاعر البهجة والسعادة الخاصة بالعيد على مستوى الفرد والأسرة والحي والمجتمع، مع التركيز على إبراز المشاعر الإنسانية المشتركة المرتبطة بالعيد، ودورها في توحيد قلوب وعواطف الشعوب خلال الاحتفاء بهذه المناسبة الدينية في مختلف أرجاء العالم الإسلامي.

وقد ضم برنامج موسم العيد جملة من الأنشطة والفعاليات التي تسعى لتلبية مختلف شرائح المجتمع في مناطق السعودية كافة، مع التركيز على ٦ مدن رئيسية، هي "الرياض، جدة، المدينة المنورة، المنطقة الشرقية، الأحساء والطائف"، وذلك عبر ٣محاور رئيسة، هي "اللمة والمحبة، السعادة والبهجة، المتعة والاحتفال".

وكشف الناطق الإعلامي في "موسم العيد" المزيد من التفاصيل حول الفعاليات المعتمدة في "هذا العيد"؛ إذ يتركز العمل على تعزيز "أواصر المحبة" في أكثر من اتجاه، يشمل تعاون مجموعة كبيرة من المطاعم والفنادق لتقديم عروضها المميزة والخاصة بإفطار العيد، إضافة إلى استقبال مجموعة من المولات "المراكز التجارية" لروادها على مدار ٢٤ ساعة خلال أيام العيد للاستمتاع بالمطاعم والمقاهي والمناطق الترفيهية والعروض المميزة وصالات السينما.

كما تم إقرار تجربة "خيمة العيد" هذا العام في منطقة الرياض التي تتوزع في عدد من الأحياء لاستقبال الأهل والأقارب والأصدقاء، وإعادة التفاعل والعادات الاجتماعية الجميلة على مستوى الأسر وسكان الحي، كما تشمل الفعاليات الكرنفالية في مدن العيد "الحدائق العامة".

أما على صعيد نشر مظاهر "السعادة والبهجة" فقد تم إقرار الألعاب النارية والشوارع المزينة بالأضواء المتناسقة مع هوية الموسم، إضافة إلى إنتاج مجموعة من الأغاني الخاصة بموسم العيد.

ويبرز في هذا العيد العمل الكبير لترسيخ أجواء "المتعة والاحتفال" عبر العديد من الفعاليات، منها إحياء الفن المسرحي عبر عدد من المسرحيات الكوميدية، بمشاركة نجوم المسرح على المستوى الخليجي والعربي. كما سيتم لأول مرة في السعوديةوالمنطقة تقديم عدد من العروض العالمية الشهيرة، إضافة إلىعروض السيرك الأكبر والأشهر على مستوى العالم. كما ألمح المصدر إلى مزيد من المفاجآت التي سيتم إعلانها خلال الأيامالقادمة عبر حسابات "موسم العيد" الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي وموقع مواسم السعودية www.Saudiseasons.com .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"موسم العيد" يكشف عن الفعاليات والأنشطة التي تقام لأولمرة على مستوى المنطقة
سبق

تتواصل الاستعدادات لـ"موسم العيد" الذي ينطلق هذا العام لأول مرة بهوية موحدة وشاملة في مختلف أرجاء السعودية، وذلك تحت مظلة "مواسم السعودية". وقد صُممت الهوية البصرية للموسم؛ لتسهم في إعادة مشاعر البهجة والسعادة الخاصة بالعيد على مستوى الفرد والأسرة والحي والمجتمع، مع التركيز على إبراز المشاعر الإنسانية المشتركة المرتبطة بالعيد، ودورها في توحيد قلوب وعواطف الشعوب خلال الاحتفاء بهذه المناسبة الدينية في مختلف أرجاء العالم الإسلامي.

وقد ضم برنامج موسم العيد جملة من الأنشطة والفعاليات التي تسعى لتلبية مختلف شرائح المجتمع في مناطق السعودية كافة، مع التركيز على ٦ مدن رئيسية، هي "الرياض، جدة، المدينة المنورة، المنطقة الشرقية، الأحساء والطائف"، وذلك عبر ٣محاور رئيسة، هي "اللمة والمحبة، السعادة والبهجة، المتعة والاحتفال".

وكشف الناطق الإعلامي في "موسم العيد" المزيد من التفاصيل حول الفعاليات المعتمدة في "هذا العيد"؛ إذ يتركز العمل على تعزيز "أواصر المحبة" في أكثر من اتجاه، يشمل تعاون مجموعة كبيرة من المطاعم والفنادق لتقديم عروضها المميزة والخاصة بإفطار العيد، إضافة إلى استقبال مجموعة من المولات "المراكز التجارية" لروادها على مدار ٢٤ ساعة خلال أيام العيد للاستمتاع بالمطاعم والمقاهي والمناطق الترفيهية والعروض المميزة وصالات السينما.

كما تم إقرار تجربة "خيمة العيد" هذا العام في منطقة الرياض التي تتوزع في عدد من الأحياء لاستقبال الأهل والأقارب والأصدقاء، وإعادة التفاعل والعادات الاجتماعية الجميلة على مستوى الأسر وسكان الحي، كما تشمل الفعاليات الكرنفالية في مدن العيد "الحدائق العامة".

أما على صعيد نشر مظاهر "السعادة والبهجة" فقد تم إقرار الألعاب النارية والشوارع المزينة بالأضواء المتناسقة مع هوية الموسم، إضافة إلى إنتاج مجموعة من الأغاني الخاصة بموسم العيد.

ويبرز في هذا العيد العمل الكبير لترسيخ أجواء "المتعة والاحتفال" عبر العديد من الفعاليات، منها إحياء الفن المسرحي عبر عدد من المسرحيات الكوميدية، بمشاركة نجوم المسرح على المستوى الخليجي والعربي. كما سيتم لأول مرة في السعوديةوالمنطقة تقديم عدد من العروض العالمية الشهيرة، إضافة إلىعروض السيرك الأكبر والأشهر على مستوى العالم. كما ألمح المصدر إلى مزيد من المفاجآت التي سيتم إعلانها خلال الأيامالقادمة عبر حسابات "موسم العيد" الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي وموقع مواسم السعودية www.Saudiseasons.com .

27 مايو 2019 - 22 رمضان 1440
11:27 PM

"موسم العيد" يكشف عن الفعاليات والأنشطة التي تقام لأولمرة على مستوى المنطقة

ينطلق هذا العام لأول مرة بهوية موحدة وشاملة في مختلف أرجاء السعودية

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عيسى الحربي - الرياض
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تتواصل الاستعدادات لـ"موسم العيد" الذي ينطلق هذا العام لأول مرة بهوية موحدة وشاملة في مختلف أرجاء السعودية، وذلك تحت مظلة "مواسم السعودية". وقد صُممت الهوية البصرية للموسم؛ لتسهم في إعادة مشاعر البهجة والسعادة الخاصة بالعيد على مستوى الفرد والأسرة والحي والمجتمع، مع التركيز على إبراز المشاعر الإنسانية المشتركة المرتبطة بالعيد، ودورها في توحيد قلوب وعواطف الشعوب خلال الاحتفاء بهذه المناسبة الدينية في مختلف أرجاء العالم الإسلامي.

وقد ضم برنامج موسم العيد جملة من الأنشطة والفعاليات التي تسعى لتلبية مختلف شرائح المجتمع في مناطق السعودية كافة، مع التركيز على ٦ مدن رئيسية، هي "الرياض، جدة، المدينة المنورة، المنطقة الشرقية، الأحساء والطائف"، وذلك عبر ٣محاور رئيسة، هي "اللمة والمحبة، السعادة والبهجة، المتعة والاحتفال".

وكشف الناطق الإعلامي في "موسم العيد" المزيد من التفاصيل حول الفعاليات المعتمدة في "هذا العيد"؛ إذ يتركز العمل على تعزيز "أواصر المحبة" في أكثر من اتجاه، يشمل تعاون مجموعة كبيرة من المطاعم والفنادق لتقديم عروضها المميزة والخاصة بإفطار العيد، إضافة إلى استقبال مجموعة من المولات "المراكز التجارية" لروادها على مدار ٢٤ ساعة خلال أيام العيد للاستمتاع بالمطاعم والمقاهي والمناطق الترفيهية والعروض المميزة وصالات السينما.

كما تم إقرار تجربة "خيمة العيد" هذا العام في منطقة الرياض التي تتوزع في عدد من الأحياء لاستقبال الأهل والأقارب والأصدقاء، وإعادة التفاعل والعادات الاجتماعية الجميلة على مستوى الأسر وسكان الحي، كما تشمل الفعاليات الكرنفالية في مدن العيد "الحدائق العامة".

أما على صعيد نشر مظاهر "السعادة والبهجة" فقد تم إقرار الألعاب النارية والشوارع المزينة بالأضواء المتناسقة مع هوية الموسم، إضافة إلى إنتاج مجموعة من الأغاني الخاصة بموسم العيد.

ويبرز في هذا العيد العمل الكبير لترسيخ أجواء "المتعة والاحتفال" عبر العديد من الفعاليات، منها إحياء الفن المسرحي عبر عدد من المسرحيات الكوميدية، بمشاركة نجوم المسرح على المستوى الخليجي والعربي. كما سيتم لأول مرة في السعوديةوالمنطقة تقديم عدد من العروض العالمية الشهيرة، إضافة إلىعروض السيرك الأكبر والأشهر على مستوى العالم. كما ألمح المصدر إلى مزيد من المفاجآت التي سيتم إعلانها خلال الأيامالقادمة عبر حسابات "موسم العيد" الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي وموقع مواسم السعودية www.Saudiseasons.com .

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