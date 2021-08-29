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"الدفاع" الأميركية: غارة الطائرة المسيرة قتلت مسؤولين كبيرين في "داعش" خراسان

أشارت إلى أن لهما علاقة بتنفيذ تفجيري مطار كابول

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون"، اليوم (السبت)، قتل هدفين كبيرين في تنظيم "داعش" خراسان، وإصابة آخر في هجوم بطائرة مسيرة في أفغانستان أمس.

وأوضحت الوزارة أن الهدفين لهما علاقة بتنفيذ وتخطيط تفجيري مطار كابول الذي وقع، الخميس الماضي.

وأشارت إلى أنها لن تكشف عن أسماء القياديين في "داعش"، اللذين قتلا خلال الغارة في أفغانستان، وفقاً لـ"رويترز".

الرئيسية/ أخبار العالم

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"الدفاع" الأميركية: غارة الطائرة المسيرة قتلت مسؤولين كبيرين في "داعش" خراسان
سبق

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون"، اليوم (السبت)، قتل هدفين كبيرين في تنظيم "داعش" خراسان، وإصابة آخر في هجوم بطائرة مسيرة في أفغانستان أمس.

وأوضحت الوزارة أن الهدفين لهما علاقة بتنفيذ وتخطيط تفجيري مطار كابول الذي وقع، الخميس الماضي.

وأشارت إلى أنها لن تكشف عن أسماء القياديين في "داعش"، اللذين قتلا خلال الغارة في أفغانستان، وفقاً لـ"رويترز".

28 أغسطس 2021 - 20 محرّم 1443
07:32 PM

"الدفاع" الأميركية: غارة الطائرة المسيرة قتلت مسؤولين كبيرين في "داعش" خراسان

أشارت إلى أن لهما علاقة بتنفيذ تفجيري مطار كابول

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون"، اليوم (السبت)، قتل هدفين كبيرين في تنظيم "داعش" خراسان، وإصابة آخر في هجوم بطائرة مسيرة في أفغانستان أمس.

وأوضحت الوزارة أن الهدفين لهما علاقة بتنفيذ وتخطيط تفجيري مطار كابول الذي وقع، الخميس الماضي.

وأشارت إلى أنها لن تكشف عن أسماء القياديين في "داعش"، اللذين قتلا خلال الغارة في أفغانستان، وفقاً لـ"رويترز".

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