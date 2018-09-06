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مجلس الوزراء اليمني يشيد بالدور المحوري لـ"دول التحالف العربي" في دعم اليمن

إقرار اتفاقية المنحة المقدمة من المملكة للجمهورية اليمنية وتتضمن كمية من المشتقات النفطية

أثنى مجلس الوزراء اليمني اليوم على الدور المحوري المهم الذي تقوم به دول التحالف العربي وقواتها المرابطة في مختلف المناطق المحررة في إطار دعمها ومساندتها لليمن وشرعيتها الدستورية.

وأكد المجلس خلال اجتماع له برئاسة أحمد عبيد بن دغر، أن موقف التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية أنقذ اليمن من المشروع الفارسي، مشيدًا بجهوده في تطبيع الأوضاع ودعم الحكومة لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين في اليمن.

وتم خلال الاجتماع إقرار اتفاقية المنحة المقدمة من المملكة إلى الجمهورية اليمنية، والتي تتضمن موافقة المملكة على منح كمية من المشتقات النفطية من توريد شركة "أرامكو" لمقابلة الاحتياجات الماسة في اليمن.

وأشاد المجلس بالمؤتمر رفيع المستوى عن مرجعيات الحل السياسي، والذي نظمته الأمانة العامة لمجلس التعاون وشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني في الحكومة، مثنيًا على بيان المؤتمر الذي أكد دعم الشرعية برئاسة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وتأكيد التزام المشاورات السياسية بالمرجعيات الثلاث المتمثّلة بالمبادرة الخليجية، وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216.

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مجلس الوزراء اليمني يشيد بالدور المحوري لـ"دول التحالف العربي" في دعم اليمن
سبق

أثنى مجلس الوزراء اليمني اليوم على الدور المحوري المهم الذي تقوم به دول التحالف العربي وقواتها المرابطة في مختلف المناطق المحررة في إطار دعمها ومساندتها لليمن وشرعيتها الدستورية.

وأكد المجلس خلال اجتماع له برئاسة أحمد عبيد بن دغر، أن موقف التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية أنقذ اليمن من المشروع الفارسي، مشيدًا بجهوده في تطبيع الأوضاع ودعم الحكومة لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين في اليمن.

وتم خلال الاجتماع إقرار اتفاقية المنحة المقدمة من المملكة إلى الجمهورية اليمنية، والتي تتضمن موافقة المملكة على منح كمية من المشتقات النفطية من توريد شركة "أرامكو" لمقابلة الاحتياجات الماسة في اليمن.

وأشاد المجلس بالمؤتمر رفيع المستوى عن مرجعيات الحل السياسي، والذي نظمته الأمانة العامة لمجلس التعاون وشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني في الحكومة، مثنيًا على بيان المؤتمر الذي أكد دعم الشرعية برئاسة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وتأكيد التزام المشاورات السياسية بالمرجعيات الثلاث المتمثّلة بالمبادرة الخليجية، وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216.

06 سبتمبر 2018 - 26 ذو الحجة 1439
11:06 PM

مجلس الوزراء اليمني يشيد بالدور المحوري لـ"دول التحالف العربي" في دعم اليمن

إقرار اتفاقية المنحة المقدمة من المملكة للجمهورية اليمنية وتتضمن كمية من المشتقات النفطية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
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أثنى مجلس الوزراء اليمني اليوم على الدور المحوري المهم الذي تقوم به دول التحالف العربي وقواتها المرابطة في مختلف المناطق المحررة في إطار دعمها ومساندتها لليمن وشرعيتها الدستورية.

وأكد المجلس خلال اجتماع له برئاسة أحمد عبيد بن دغر، أن موقف التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية أنقذ اليمن من المشروع الفارسي، مشيدًا بجهوده في تطبيع الأوضاع ودعم الحكومة لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين في اليمن.

وتم خلال الاجتماع إقرار اتفاقية المنحة المقدمة من المملكة إلى الجمهورية اليمنية، والتي تتضمن موافقة المملكة على منح كمية من المشتقات النفطية من توريد شركة "أرامكو" لمقابلة الاحتياجات الماسة في اليمن.

وأشاد المجلس بالمؤتمر رفيع المستوى عن مرجعيات الحل السياسي، والذي نظمته الأمانة العامة لمجلس التعاون وشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني في الحكومة، مثنيًا على بيان المؤتمر الذي أكد دعم الشرعية برئاسة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وتأكيد التزام المشاورات السياسية بالمرجعيات الثلاث المتمثّلة بالمبادرة الخليجية، وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216.

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