النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لجنة رعاية السجناء تطلق حملة "هم أحوج"

دعت القطاع الخاص لتكثيف دعم أسرهم

أطلقت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء حملة تفريج كربة عن أسر السجناء تحت شعار "هم أحوج" التي تنظمها اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم".

وقال الأمين العام للجنة تركي البطي: الحملة تستهدف 10 آلاف أسرة من أسر السجناء والمفرج عنهم على مستوى المملكة لتيسير متطلباتهم واحتياجاتهم اليومية في هذه الأيام المباركة، لاسيما سداد الإيجارات وفواتير الكهرباء وفق شروط محدودة.

وثمّن دور القيادة الكريمة على دعم أسر السجناء الدائم واللامحدود وتكاتف المجتمع السعودي المشهود له بوقفاته المعروفة.

وقدم "البطي" شكره لكل من شارك في دعم اللجنة لتيسير ما يخدمها في تنفيذ برامجها المتنوعة، مؤكداً أن اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" تسعى لتعزيز الاستقرار الأسري وإبعاد أفراد الأسرة عن دائرة الجريمة، إضافة لتمكين أفراد الأسرة من العيش الشريف وتدريب وتأهيل وتوظيف السجناء عبر العديد من البرامج، إلى جانب تقديم الأسر السجناء في هذه الأيام سلال غذائية وكسوة العيد إضافة إلى خدماتها المعتادة.

ودعا "البطي" رجال الأعمال والقطاع الخاص إلى تكثيف دعم هذه الأسر من خلال اللجنة.

يذكر أن حملة "هم أحوج" التي تصادف عيد الأضحى المبارك ستستمر حتى منتصف شهر ذي الحجة.

اللجنة الوطنية لرعاية السجناء

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
لجنة رعاية السجناء تطلق حملة "هم أحوج"
سبق

أطلقت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء حملة تفريج كربة عن أسر السجناء تحت شعار "هم أحوج" التي تنظمها اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم".

وقال الأمين العام للجنة تركي البطي: الحملة تستهدف 10 آلاف أسرة من أسر السجناء والمفرج عنهم على مستوى المملكة لتيسير متطلباتهم واحتياجاتهم اليومية في هذه الأيام المباركة، لاسيما سداد الإيجارات وفواتير الكهرباء وفق شروط محدودة.

وثمّن دور القيادة الكريمة على دعم أسر السجناء الدائم واللامحدود وتكاتف المجتمع السعودي المشهود له بوقفاته المعروفة.

وقدم "البطي" شكره لكل من شارك في دعم اللجنة لتيسير ما يخدمها في تنفيذ برامجها المتنوعة، مؤكداً أن اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" تسعى لتعزيز الاستقرار الأسري وإبعاد أفراد الأسرة عن دائرة الجريمة، إضافة لتمكين أفراد الأسرة من العيش الشريف وتدريب وتأهيل وتوظيف السجناء عبر العديد من البرامج، إلى جانب تقديم الأسر السجناء في هذه الأيام سلال غذائية وكسوة العيد إضافة إلى خدماتها المعتادة.

ودعا "البطي" رجال الأعمال والقطاع الخاص إلى تكثيف دعم هذه الأسر من خلال اللجنة.

يذكر أن حملة "هم أحوج" التي تصادف عيد الأضحى المبارك ستستمر حتى منتصف شهر ذي الحجة.

29 يوليو 2020 - 8 ذو الحجة 1441
05:50 PM

لجنة رعاية السجناء تطلق حملة "هم أحوج"

دعت القطاع الخاص لتكثيف دعم أسرهم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
0
251

أطلقت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء حملة تفريج كربة عن أسر السجناء تحت شعار "هم أحوج" التي تنظمها اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم".

وقال الأمين العام للجنة تركي البطي: الحملة تستهدف 10 آلاف أسرة من أسر السجناء والمفرج عنهم على مستوى المملكة لتيسير متطلباتهم واحتياجاتهم اليومية في هذه الأيام المباركة، لاسيما سداد الإيجارات وفواتير الكهرباء وفق شروط محدودة.

وثمّن دور القيادة الكريمة على دعم أسر السجناء الدائم واللامحدود وتكاتف المجتمع السعودي المشهود له بوقفاته المعروفة.

وقدم "البطي" شكره لكل من شارك في دعم اللجنة لتيسير ما يخدمها في تنفيذ برامجها المتنوعة، مؤكداً أن اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" تسعى لتعزيز الاستقرار الأسري وإبعاد أفراد الأسرة عن دائرة الجريمة، إضافة لتمكين أفراد الأسرة من العيش الشريف وتدريب وتأهيل وتوظيف السجناء عبر العديد من البرامج، إلى جانب تقديم الأسر السجناء في هذه الأيام سلال غذائية وكسوة العيد إضافة إلى خدماتها المعتادة.

ودعا "البطي" رجال الأعمال والقطاع الخاص إلى تكثيف دعم هذه الأسر من خلال اللجنة.

يذكر أن حملة "هم أحوج" التي تصادف عيد الأضحى المبارك ستستمر حتى منتصف شهر ذي الحجة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,531
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,076
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,729
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,275

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

حسن آل عمير
آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

حسين الحازمي
تحلية المياه والريادة الصناعية

تحلية المياه والريادة الصناعية

ماجد البريكان
عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عبدالرحمن المرشد
موسم الحج وفلسفة التغییر

موسم الحج وفلسفة التغییر

غسان محمد عسيلان
بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

ابتسام منصور القحطاني
المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

علي الفالح
ربـع مليار في ملعب..!!

ربـع مليار في ملعب..!!

محمد الصيـعري
صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

بدر الغامدي
ضياع البوصلة

ضياع البوصلة

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة