لجنة رعاية السجناء تطلق حملة "هم أحوج"

دعت القطاع الخاص لتكثيف دعم أسرهم

أطلقت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء حملة تفريج كربة عن أسر السجناء تحت شعار "هم أحوج" التي تنظمها اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم".

وقال الأمين العام للجنة تركي البطي: الحملة تستهدف 10 آلاف أسرة من أسر السجناء والمفرج عنهم على مستوى المملكة لتيسير متطلباتهم واحتياجاتهم اليومية في هذه الأيام المباركة، لاسيما سداد الإيجارات وفواتير الكهرباء وفق شروط محدودة.

وثمّن دور القيادة الكريمة على دعم أسر السجناء الدائم واللامحدود وتكاتف المجتمع السعودي المشهود له بوقفاته المعروفة.

وقدم "البطي" شكره لكل من شارك في دعم اللجنة لتيسير ما يخدمها في تنفيذ برامجها المتنوعة، مؤكداً أن اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" تسعى لتعزيز الاستقرار الأسري وإبعاد أفراد الأسرة عن دائرة الجريمة، إضافة لتمكين أفراد الأسرة من العيش الشريف وتدريب وتأهيل وتوظيف السجناء عبر العديد من البرامج، إلى جانب تقديم الأسر السجناء في هذه الأيام سلال غذائية وكسوة العيد إضافة إلى خدماتها المعتادة.

ودعا "البطي" رجال الأعمال والقطاع الخاص إلى تكثيف دعم هذه الأسر من خلال اللجنة.

يذكر أن حملة "هم أحوج" التي تصادف عيد الأضحى المبارك ستستمر حتى منتصف شهر ذي الحجة.