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صحة الحدود الشمالية: 731 مستفيدًا من خدمات الرعاية الصحية المنزلية

خلال يناير 2021م استفاد منها 209 مرضى من المسجلين في البرنامج

نفّذت صحة الحدود الشمالية، 731 زيارة للمرضى في منازلهم عبر خدمات برنامج الرعاية المنزلية؛ وذلك خلال شهر يناير 2021م، استفاد منها 209 مرضى من المرضى المسجلين في البرنامج.

وتقدم وزارة الصحة خدمات الرعاية الصحية المنزلية في جميع مناطق ومحافظات المملكة؛ وذلك من خلال فِرَق طبية مدربة ومؤهلة يعملون في العديد من المستشفيات والمدن الطبية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة؛ حيث يتم قبول المرضى في خدمات الرعاية الصحية المنزلية لتقديم الخدمات الطبية لهم وهم بين أهليهم وذويهم وفقًا لمعايير معتمدة.

وتشمل الخدمات، الرعاية الطبية والتمريضية الشاملة، ومتابعة المرضى طريحي الفراش وكبار السن، وتقوم برعايتهم في ما يتعلق بالأمراض المزمنة التي يعانون منها مثل: (ارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والجهاز التنفسي، والعناية بالجروح وقرح الفراش، والأنابيب والقساطر والعلاج الوريدي والعلاج التلطيفي، ورعاية مرضى الأمراض النفسية والعصبية، إضافة إلى توفير خدمة العلاج الطبيعي، والعلاج التنفسي، والتغذية السريرية، والخدمات الاجتماعية).

ومن أهم خدمات الرعاية الصحية المنزلية، التثقيف الصحي للمريض وراعي المريض والعائلة، إلى جانب توفير المستلزمات الطبية والأجهزة الطبية والأدوية وفقًا لاحتياج المريض.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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صحة الحدود الشمالية: 731 مستفيدًا من خدمات الرعاية الصحية المنزلية
سبق

نفّذت صحة الحدود الشمالية، 731 زيارة للمرضى في منازلهم عبر خدمات برنامج الرعاية المنزلية؛ وذلك خلال شهر يناير 2021م، استفاد منها 209 مرضى من المرضى المسجلين في البرنامج.

وتقدم وزارة الصحة خدمات الرعاية الصحية المنزلية في جميع مناطق ومحافظات المملكة؛ وذلك من خلال فِرَق طبية مدربة ومؤهلة يعملون في العديد من المستشفيات والمدن الطبية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة؛ حيث يتم قبول المرضى في خدمات الرعاية الصحية المنزلية لتقديم الخدمات الطبية لهم وهم بين أهليهم وذويهم وفقًا لمعايير معتمدة.

وتشمل الخدمات، الرعاية الطبية والتمريضية الشاملة، ومتابعة المرضى طريحي الفراش وكبار السن، وتقوم برعايتهم في ما يتعلق بالأمراض المزمنة التي يعانون منها مثل: (ارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والجهاز التنفسي، والعناية بالجروح وقرح الفراش، والأنابيب والقساطر والعلاج الوريدي والعلاج التلطيفي، ورعاية مرضى الأمراض النفسية والعصبية، إضافة إلى توفير خدمة العلاج الطبيعي، والعلاج التنفسي، والتغذية السريرية، والخدمات الاجتماعية).

ومن أهم خدمات الرعاية الصحية المنزلية، التثقيف الصحي للمريض وراعي المريض والعائلة، إلى جانب توفير المستلزمات الطبية والأجهزة الطبية والأدوية وفقًا لاحتياج المريض.

07 فبراير 2021 - 25 جمادى الآخر 1442
01:43 PM

صحة الحدود الشمالية: 731 مستفيدًا من خدمات الرعاية الصحية المنزلية

خلال يناير 2021م استفاد منها 209 مرضى من المسجلين في البرنامج

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عرعر
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نفّذت صحة الحدود الشمالية، 731 زيارة للمرضى في منازلهم عبر خدمات برنامج الرعاية المنزلية؛ وذلك خلال شهر يناير 2021م، استفاد منها 209 مرضى من المرضى المسجلين في البرنامج.

وتقدم وزارة الصحة خدمات الرعاية الصحية المنزلية في جميع مناطق ومحافظات المملكة؛ وذلك من خلال فِرَق طبية مدربة ومؤهلة يعملون في العديد من المستشفيات والمدن الطبية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة؛ حيث يتم قبول المرضى في خدمات الرعاية الصحية المنزلية لتقديم الخدمات الطبية لهم وهم بين أهليهم وذويهم وفقًا لمعايير معتمدة.

وتشمل الخدمات، الرعاية الطبية والتمريضية الشاملة، ومتابعة المرضى طريحي الفراش وكبار السن، وتقوم برعايتهم في ما يتعلق بالأمراض المزمنة التي يعانون منها مثل: (ارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والجهاز التنفسي، والعناية بالجروح وقرح الفراش، والأنابيب والقساطر والعلاج الوريدي والعلاج التلطيفي، ورعاية مرضى الأمراض النفسية والعصبية، إضافة إلى توفير خدمة العلاج الطبيعي، والعلاج التنفسي، والتغذية السريرية، والخدمات الاجتماعية).

ومن أهم خدمات الرعاية الصحية المنزلية، التثقيف الصحي للمريض وراعي المريض والعائلة، إلى جانب توفير المستلزمات الطبية والأجهزة الطبية والأدوية وفقًا لاحتياج المريض.

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