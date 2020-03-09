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"الصحة": 15 حالة مصابة بـ"كورونا" ولا حالات في المنشآت التعليمية

قالت: عدد من تم إجراء الفحوص لهم على المنافذ تجاوز 500 ألف حالة

أكدت وزارة الصحة في مؤتمر صحفي أن ‏إجمالي عدد الحالات المسجلة للإصابة بفيروس "كورونا" الجديد بلغت 15 حالة، منها 11 حالة مصابة بـ"كورونا" من أصل 15 قدمت المملكة من الخارج، مؤكدة أن عدد من تم إجراء الفحوص لهم على المنافذ تجاوز 500 ألف حالة.

وبيّنت "الصحة" أن الحالات المصابة بفيروس "كورونا" داخل السعودية مستقرة ومطمئنة ولله الحمد، ولم يتم تسجيل أي إصابات بفيروس "كورونا" في المنشآت التعليمية، وتعطيل المدارس إجراء وقائي لمنع انتشار فيروس "كورونا".

وقالت "الصحة": نتعامل بشفافية في إجراءات مواجهة فيروس "كورونا"، وجميع الإجراءات التي تم اتخاذها احترازية لمنع تفشي فيروس "كورونا".

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": 15 حالة مصابة بـ"كورونا" ولا حالات في المنشآت التعليمية
سبق

أكدت وزارة الصحة في مؤتمر صحفي أن ‏إجمالي عدد الحالات المسجلة للإصابة بفيروس "كورونا" الجديد بلغت 15 حالة، منها 11 حالة مصابة بـ"كورونا" من أصل 15 قدمت المملكة من الخارج، مؤكدة أن عدد من تم إجراء الفحوص لهم على المنافذ تجاوز 500 ألف حالة.

وبيّنت "الصحة" أن الحالات المصابة بفيروس "كورونا" داخل السعودية مستقرة ومطمئنة ولله الحمد، ولم يتم تسجيل أي إصابات بفيروس "كورونا" في المنشآت التعليمية، وتعطيل المدارس إجراء وقائي لمنع انتشار فيروس "كورونا".

وقالت "الصحة": نتعامل بشفافية في إجراءات مواجهة فيروس "كورونا"، وجميع الإجراءات التي تم اتخاذها احترازية لمنع تفشي فيروس "كورونا".

09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
03:38 PM
اخر تعديل
09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
06:33 PM

"الصحة": 15 حالة مصابة بـ"كورونا" ولا حالات في المنشآت التعليمية

قالت: عدد من تم إجراء الفحوص لهم على المنافذ تجاوز 500 ألف حالة

A A A
خالد الشاماني - الرياض
4
16,973

أكدت وزارة الصحة في مؤتمر صحفي أن ‏إجمالي عدد الحالات المسجلة للإصابة بفيروس "كورونا" الجديد بلغت 15 حالة، منها 11 حالة مصابة بـ"كورونا" من أصل 15 قدمت المملكة من الخارج، مؤكدة أن عدد من تم إجراء الفحوص لهم على المنافذ تجاوز 500 ألف حالة.

وبيّنت "الصحة" أن الحالات المصابة بفيروس "كورونا" داخل السعودية مستقرة ومطمئنة ولله الحمد، ولم يتم تسجيل أي إصابات بفيروس "كورونا" في المنشآت التعليمية، وتعطيل المدارس إجراء وقائي لمنع انتشار فيروس "كورونا".

وقالت "الصحة": نتعامل بشفافية في إجراءات مواجهة فيروس "كورونا"، وجميع الإجراءات التي تم اتخاذها احترازية لمنع تفشي فيروس "كورونا".

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