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"ساما" توجه البنوك إلى تمديد صلاحية بطاقات الصرف الآلي وتعليق تجميد الحسابات البنكية

مراعاة بحث الحلول اللازمة لتسهيل إجراءات تجديدها وإيصالها للعملاء

وجّهت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" البنوك والمصارف إلى تمديد صلاحية بطاقات الصرف الآلي المنتهية، أو التي على وشك الانتهاء، حتى تاريخ 10 / 10 / 1441هـ، مع أهمية استيفاء موافقة العميل على التمديد، ومراعاة بحث الحلول اللازمة لتسهيل إجراءات تجديدها وإيصالها للعملاء بكافة السبل المتاحة.

كما أقرّت المؤسسة تمديد تعليق تجميد الحسابات البنكية للأفراد؛ بسبب انتهاء الهوية الوطنية أو تحول حالة الحساب إلى حساب راكد، وكذلك تعليق تجميد الحسابات البنكية للأشخاص الاعتباريين وصلاحية المفوضين بالتوقيع عليها للأسباب المرتبطة بانتهاء الهوية، كانتهاء السجل التجاري الذي تعذر تجديده بسبب انتهاء الهوية، أو انتهاء هوية المفوّض حتى إشعارٍ آخر.

ويأتي ذلك امتداداً لجهود المؤسسة المبذولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا (COVID-19)، وانطلاقاً من حرصها على تذليل الصعوبات التي قد تواجه عملاء البنوك والمصارف، للاستفادة من الخدمات المصرفية في ظل هذه الظروف الاستثنائية.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"ساما" توجه البنوك إلى تمديد صلاحية بطاقات الصرف الآلي وتعليق تجميد الحسابات البنكية
سبق

وجّهت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" البنوك والمصارف إلى تمديد صلاحية بطاقات الصرف الآلي المنتهية، أو التي على وشك الانتهاء، حتى تاريخ 10 / 10 / 1441هـ، مع أهمية استيفاء موافقة العميل على التمديد، ومراعاة بحث الحلول اللازمة لتسهيل إجراءات تجديدها وإيصالها للعملاء بكافة السبل المتاحة.

كما أقرّت المؤسسة تمديد تعليق تجميد الحسابات البنكية للأفراد؛ بسبب انتهاء الهوية الوطنية أو تحول حالة الحساب إلى حساب راكد، وكذلك تعليق تجميد الحسابات البنكية للأشخاص الاعتباريين وصلاحية المفوضين بالتوقيع عليها للأسباب المرتبطة بانتهاء الهوية، كانتهاء السجل التجاري الذي تعذر تجديده بسبب انتهاء الهوية، أو انتهاء هوية المفوّض حتى إشعارٍ آخر.

ويأتي ذلك امتداداً لجهود المؤسسة المبذولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا (COVID-19)، وانطلاقاً من حرصها على تذليل الصعوبات التي قد تواجه عملاء البنوك والمصارف، للاستفادة من الخدمات المصرفية في ظل هذه الظروف الاستثنائية.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
06:31 PM

"ساما" توجه البنوك إلى تمديد صلاحية بطاقات الصرف الآلي وتعليق تجميد الحسابات البنكية

مراعاة بحث الحلول اللازمة لتسهيل إجراءات تجديدها وإيصالها للعملاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
12
10,267

وجّهت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" البنوك والمصارف إلى تمديد صلاحية بطاقات الصرف الآلي المنتهية، أو التي على وشك الانتهاء، حتى تاريخ 10 / 10 / 1441هـ، مع أهمية استيفاء موافقة العميل على التمديد، ومراعاة بحث الحلول اللازمة لتسهيل إجراءات تجديدها وإيصالها للعملاء بكافة السبل المتاحة.

كما أقرّت المؤسسة تمديد تعليق تجميد الحسابات البنكية للأفراد؛ بسبب انتهاء الهوية الوطنية أو تحول حالة الحساب إلى حساب راكد، وكذلك تعليق تجميد الحسابات البنكية للأشخاص الاعتباريين وصلاحية المفوضين بالتوقيع عليها للأسباب المرتبطة بانتهاء الهوية، كانتهاء السجل التجاري الذي تعذر تجديده بسبب انتهاء الهوية، أو انتهاء هوية المفوّض حتى إشعارٍ آخر.

ويأتي ذلك امتداداً لجهود المؤسسة المبذولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا (COVID-19)، وانطلاقاً من حرصها على تذليل الصعوبات التي قد تواجه عملاء البنوك والمصارف، للاستفادة من الخدمات المصرفية في ظل هذه الظروف الاستثنائية.

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