"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على عددٍ من محافظات مكة

قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وتستمر حتى الخامسة مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، على عددٍ من المحافظات بمنطقة مكة المكرّمة، تشمل: بحرة، والليث، والقنفذة، والأجزاء الساحلية.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الخامسة مساءً.