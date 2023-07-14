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"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على عددٍ من محافظات مكة

قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وتستمر حتى الخامسة مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، على عددٍ من المحافظات بمنطقة مكة المكرّمة، تشمل: بحرة، والليث، والقنفذة، والأجزاء الساحلية.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الخامسة مساءً.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مكة المكرّمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على عددٍ من محافظات مكة
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، على عددٍ من المحافظات بمنطقة مكة المكرّمة، تشمل: بحرة، والليث، والقنفذة، والأجزاء الساحلية.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الخامسة مساءً.

14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441
10:56 AM

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على عددٍ من محافظات مكة

قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وتستمر حتى الخامسة مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، على عددٍ من المحافظات بمنطقة مكة المكرّمة، تشمل: بحرة، والليث، والقنفذة، والأجزاء الساحلية.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الخامسة مساءً.

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