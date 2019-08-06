النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وفاة مدير "عمل المخواة" بالإنابة إثر سقوط آلية ثقيلة فوقه

"الزلفان": كان أنموذجاً في التفاني في العمل خدمة للوطن والمراجع المستفيد

تسببت آلية ثقيلة في وفاة مدير مكتب عمل المخواة بالإنابة، بعد سقوطها عليه قبل مغرب اليوم.

وتبين التفاصيل التي ذكرتها مصادر "سبق" أن آلية من نوع (بوبكات) تسببت في وفاة مدير مكتب عمل المخواة بالإنابة متعب العُمري، بعد سقوطها عليه قبل مغرب اليوم الثلاثاء.

وقال لـ"سبق" مساعد مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعمل بالباحة، إبراهيم الزلفان: "وفاة زميلنا كانت فاجعة، رحمه الله؛ فقد كان أنموذجاً في التفاني في العمل خدمة للوطن والمراجع المستفيد".

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
وفاة مدير "عمل المخواة" بالإنابة إثر سقوط آلية ثقيلة فوقه
سبق

تسببت آلية ثقيلة في وفاة مدير مكتب عمل المخواة بالإنابة، بعد سقوطها عليه قبل مغرب اليوم.

وتبين التفاصيل التي ذكرتها مصادر "سبق" أن آلية من نوع (بوبكات) تسببت في وفاة مدير مكتب عمل المخواة بالإنابة متعب العُمري، بعد سقوطها عليه قبل مغرب اليوم الثلاثاء.

وقال لـ"سبق" مساعد مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعمل بالباحة، إبراهيم الزلفان: "وفاة زميلنا كانت فاجعة، رحمه الله؛ فقد كان أنموذجاً في التفاني في العمل خدمة للوطن والمراجع المستفيد".

06 أغسطس 2019 - 5 ذو الحجة 1440
09:47 PM

وفاة مدير "عمل المخواة" بالإنابة إثر سقوط آلية ثقيلة فوقه

"الزلفان": كان أنموذجاً في التفاني في العمل خدمة للوطن والمراجع المستفيد

A A A
عبدالعزيز الشهري - الباحة
0
451

تسببت آلية ثقيلة في وفاة مدير مكتب عمل المخواة بالإنابة، بعد سقوطها عليه قبل مغرب اليوم.

وتبين التفاصيل التي ذكرتها مصادر "سبق" أن آلية من نوع (بوبكات) تسببت في وفاة مدير مكتب عمل المخواة بالإنابة متعب العُمري، بعد سقوطها عليه قبل مغرب اليوم الثلاثاء.

وقال لـ"سبق" مساعد مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعمل بالباحة، إبراهيم الزلفان: "وفاة زميلنا كانت فاجعة، رحمه الله؛ فقد كان أنموذجاً في التفاني في العمل خدمة للوطن والمراجع المستفيد".

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,449
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,550
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,585
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,638

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

كفاءات سعودية خارج الخدمة

كفاءات سعودية خارج الخدمة

منى الرشيدي
المملكة والحج

المملكة والحج

ماجد البريكان
فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

عبدالغني الشيخ
{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!

حملات الحج والأسعار..!

حواء القرني
العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي
بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

ماجد البريكان
منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة