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"الغامدي" إلى رتبة ملازم فني بقاعدة الملك عبدالله

صدر الأمر السامي بترقية ضابط الصف (رئيس رقباء فني) صالح بن علي متعب الغامدي، إلى رتبة ملازم فني بقاعدة الملك عبدالله الجوية بالقطاع الغربي.
من جهته، أعرب الملازم الغامدي، عن بالغ شكره وامتنانه على هذه الثقة الكريمة، كما أكد أنها ستكون دافعًا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء خدمة لدينه ثم مليكه ووطنه، وراجيًا من المولى عز وجل أن يكون عند حُسن ظن الجميع.

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"الغامدي" إلى رتبة ملازم فني بقاعدة الملك عبدالله
سبق

صدر الأمر السامي بترقية ضابط الصف (رئيس رقباء فني) صالح بن علي متعب الغامدي، إلى رتبة ملازم فني بقاعدة الملك عبدالله الجوية بالقطاع الغربي.
من جهته، أعرب الملازم الغامدي، عن بالغ شكره وامتنانه على هذه الثقة الكريمة، كما أكد أنها ستكون دافعًا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء خدمة لدينه ثم مليكه ووطنه، وراجيًا من المولى عز وجل أن يكون عند حُسن ظن الجميع.

16 سبتمبر 2019 - 17 محرّم 1441
11:21 AM

"الغامدي" إلى رتبة ملازم فني بقاعدة الملك عبدالله

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
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صدر الأمر السامي بترقية ضابط الصف (رئيس رقباء فني) صالح بن علي متعب الغامدي، إلى رتبة ملازم فني بقاعدة الملك عبدالله الجوية بالقطاع الغربي.
من جهته، أعرب الملازم الغامدي، عن بالغ شكره وامتنانه على هذه الثقة الكريمة، كما أكد أنها ستكون دافعًا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء خدمة لدينه ثم مليكه ووطنه، وراجيًا من المولى عز وجل أن يكون عند حُسن ظن الجميع.

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