أعداد كورونا في الإمارات.. الإصابات 67 ألفًا والوفيات 375 حالة
وزارة الصحة أعلنت اليوم عن 390 إصابة جديدة و3 حالات وفاة
سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة 390 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 67,007 حالات حتى الآن. وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات عن تسجيل 3 حالات وفاة جديدة بالفيروس، ليصل بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 375 حالة.
كما أعلنت الوزارة عن شفاء 80 حالة جديدة، وبذلك يرتفع مجموع حالات الشفاء إلى 58,488 حالة.
أعداد كورونا في الإمارات.. الإصابات 67 ألفًا والوفيات 375 حالة
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-08-23
سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة 390 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 67,007 حالات حتى الآن. وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات عن تسجيل 3 حالات وفاة جديدة بالفيروس، ليصل بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 375 حالة.
كما أعلنت الوزارة عن شفاء 80 حالة جديدة، وبذلك يرتفع مجموع حالات الشفاء إلى 58,488 حالة.
23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442
02:22 PM
أعداد كورونا في الإمارات.. الإصابات 67 ألفًا والوفيات 375 حالة
وزارة الصحة أعلنت اليوم عن 390 إصابة جديدة و3 حالات وفاة
سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة 390 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 67,007 حالات حتى الآن. وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات عن تسجيل 3 حالات وفاة جديدة بالفيروس، ليصل بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 375 حالة.
كما أعلنت الوزارة عن شفاء 80 حالة جديدة، وبذلك يرتفع مجموع حالات الشفاء إلى 58,488 حالة.