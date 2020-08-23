أعداد كورونا في الإمارات.. الإصابات 67 ألفًا والوفيات 375 حالة

وزارة الصحة أعلنت اليوم عن 390 إصابة جديدة و3 حالات وفاة

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة 390 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 67,007 حالات حتى الآن.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات عن تسجيل 3 حالات وفاة جديدة بالفيروس، ليصل بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 375 حالة.



كما أعلنت الوزارة عن شفاء 80 حالة جديدة، وبذلك يرتفع مجموع حالات الشفاء إلى 58,488 حالة.