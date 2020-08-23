النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أعداد كورونا في الإمارات.. الإصابات 67 ألفًا والوفيات 375 حالة

وزارة الصحة أعلنت اليوم عن 390 إصابة جديدة و3 حالات وفاة

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة 390 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 67,007 حالات حتى الآن.
وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات عن تسجيل 3 حالات وفاة جديدة بالفيروس، ليصل بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 375 حالة.


كما أعلنت الوزارة عن شفاء 80 حالة جديدة، وبذلك يرتفع مجموع حالات الشفاء إلى 58,488 حالة.

الإمارات فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
أعداد كورونا في الإمارات.. الإصابات 67 ألفًا والوفيات 375 حالة
سبق

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة 390 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 67,007 حالات حتى الآن.
وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات عن تسجيل 3 حالات وفاة جديدة بالفيروس، ليصل بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 375 حالة.


كما أعلنت الوزارة عن شفاء 80 حالة جديدة، وبذلك يرتفع مجموع حالات الشفاء إلى 58,488 حالة.

23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442
02:22 PM

أعداد كورونا في الإمارات.. الإصابات 67 ألفًا والوفيات 375 حالة

وزارة الصحة أعلنت اليوم عن 390 إصابة جديدة و3 حالات وفاة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
141

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة 390 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 67,007 حالات حتى الآن.
وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات عن تسجيل 3 حالات وفاة جديدة بالفيروس، ليصل بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 375 حالة.


كما أعلنت الوزارة عن شفاء 80 حالة جديدة، وبذلك يرتفع مجموع حالات الشفاء إلى 58,488 حالة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,124
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,442
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,550
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,870

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة