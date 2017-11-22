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بشرى خير.. علماء يابانيون: متحور "دلتا" يدمّر نفسه ذاتياً

يمكنه أن يراكم طفرات كثيرة في أحد البروتينات غير الهيكلية

في بشرى خير بشأن وباء كورونا، أكّد علماء المعهد الوطني وجامعة "نيغاتا" اليابانية، أن متحور (دلتا) المنتشر في البلاد، يمكنه أن يراكم طفرات كثيرة في أحد البروتينات غير الهيكلية، ما ينتهي به إلى أن "يدمّر نفسه ذاتياً".

وحسب موقع "روسيا اليوم"، قال رئيس فريق البحث إتسورو إينو: "انتشر المتحور (دلتا) في اليابان، بمعدل مرتفع وحل محل المتغيرات الأخرى، لكن مع تراكم الطفرات فيه، نعتقد أنه أصبح غير قادر على إنتاج نسخ خاصة به، وأنه يقوم بتدمير نفسه مباشرة عن طريق عملية التدمير الذاتي الطبيعي".

ووفقاً للعلماء، فقد حدثت تغييرات كثيرة في المتحور "دلتا"، وخاصة في الجزء المتعلق بالبروتين المسؤول عن قدرة الفيروس على تصحيح أوجه القصور.

من جهته، قال أستاذ الطب تاكيشي أورانو؛ إن "الفيروس الذي يحتوي على بروتين (nsp14) التالف يفقد بشكل كبير قدرته على التكاثر، لذلك قد يكون هذا أحد العوامل وراء الانخفاض الحاد في عدد الإصابات الجديدة".

وحذّر في الوقت ذاته، من أن "التدمير الذاتي للمتحور (دلتا) في اليابان يمكن أن يؤدي إلى ظهور متغيرات أخرى من فيروس كورونا".

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بشرى خير.. علماء يابانيون: متحور "دلتا" يدمّر نفسه ذاتياً
سبق

في بشرى خير بشأن وباء كورونا، أكّد علماء المعهد الوطني وجامعة "نيغاتا" اليابانية، أن متحور (دلتا) المنتشر في البلاد، يمكنه أن يراكم طفرات كثيرة في أحد البروتينات غير الهيكلية، ما ينتهي به إلى أن "يدمّر نفسه ذاتياً".

وحسب موقع "روسيا اليوم"، قال رئيس فريق البحث إتسورو إينو: "انتشر المتحور (دلتا) في اليابان، بمعدل مرتفع وحل محل المتغيرات الأخرى، لكن مع تراكم الطفرات فيه، نعتقد أنه أصبح غير قادر على إنتاج نسخ خاصة به، وأنه يقوم بتدمير نفسه مباشرة عن طريق عملية التدمير الذاتي الطبيعي".

ووفقاً للعلماء، فقد حدثت تغييرات كثيرة في المتحور "دلتا"، وخاصة في الجزء المتعلق بالبروتين المسؤول عن قدرة الفيروس على تصحيح أوجه القصور.

من جهته، قال أستاذ الطب تاكيشي أورانو؛ إن "الفيروس الذي يحتوي على بروتين (nsp14) التالف يفقد بشكل كبير قدرته على التكاثر، لذلك قد يكون هذا أحد العوامل وراء الانخفاض الحاد في عدد الإصابات الجديدة".

وحذّر في الوقت ذاته، من أن "التدمير الذاتي للمتحور (دلتا) في اليابان يمكن أن يؤدي إلى ظهور متغيرات أخرى من فيروس كورونا".

22 نوفمبر 2021 - 17 ربيع الآخر 1443
01:18 PM

بشرى خير.. علماء يابانيون: متحور "دلتا" يدمّر نفسه ذاتياً

يمكنه أن يراكم طفرات كثيرة في أحد البروتينات غير الهيكلية

A A A
أيمن حسن - الرياض
2
1,673

في بشرى خير بشأن وباء كورونا، أكّد علماء المعهد الوطني وجامعة "نيغاتا" اليابانية، أن متحور (دلتا) المنتشر في البلاد، يمكنه أن يراكم طفرات كثيرة في أحد البروتينات غير الهيكلية، ما ينتهي به إلى أن "يدمّر نفسه ذاتياً".

وحسب موقع "روسيا اليوم"، قال رئيس فريق البحث إتسورو إينو: "انتشر المتحور (دلتا) في اليابان، بمعدل مرتفع وحل محل المتغيرات الأخرى، لكن مع تراكم الطفرات فيه، نعتقد أنه أصبح غير قادر على إنتاج نسخ خاصة به، وأنه يقوم بتدمير نفسه مباشرة عن طريق عملية التدمير الذاتي الطبيعي".

ووفقاً للعلماء، فقد حدثت تغييرات كثيرة في المتحور "دلتا"، وخاصة في الجزء المتعلق بالبروتين المسؤول عن قدرة الفيروس على تصحيح أوجه القصور.

من جهته، قال أستاذ الطب تاكيشي أورانو؛ إن "الفيروس الذي يحتوي على بروتين (nsp14) التالف يفقد بشكل كبير قدرته على التكاثر، لذلك قد يكون هذا أحد العوامل وراء الانخفاض الحاد في عدد الإصابات الجديدة".

وحذّر في الوقت ذاته، من أن "التدمير الذاتي للمتحور (دلتا) في اليابان يمكن أن يؤدي إلى ظهور متغيرات أخرى من فيروس كورونا".

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